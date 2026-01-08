Η Τουρκία έχει ξεπεράσει τον παραδοσιακό της ρόλο ως διάδρομος διακίνησης παράνομων ναρκωτικών και έχει εξελιχθεί τόσο σε χώρα τελικής κατανάλωσης όσο και σε κέντρο παραγωγής, σύμφωνα με έκθεση της τουρκικής αστυνομίας για το 2025.

Η γεωγραφική θέση της Τουρκίας, πάνω σε βασικές χερσαίες και θαλάσσιες οδούς που συνδέουν την Ασία και τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη, την καθιστά κομβικό σημείο, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι οι διακινητές τη χρησιμοποιούν πλέον όχι μόνο για τη μεταφορά ναρκωτικών, αλλά και για την επεξεργασία και την παρασκευή τους.

Σύμφωνα με την έκθεση, την περίοδο 2022–2024 εντοπίστηκαν 49 εγκαταστάσεις μετατροπής μεθαμφεταμίνης, εκ των οποίων οι 44 βρίσκονταν μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν περισσότερα από 10 παράνομα εργαστήρια παραγωγής φαρμακευτικών δισκίων και δύο μονάδες παραγωγής Captagon σε παραμεθόριες επαρχίες.

Οι θάνατοι που σχετίζονται με ναρκωτικά αυξήθηκαν κατά 42% και έφτασαν τους 427 το 2024, με τα συνθετικά κανναβινοειδή και τη μεθαμφεταμίνη να είναι οι ουσίες που ανιχνεύθηκαν συχνότερα στα θανατηφόρα περιστατικά, σύμφωνα με την έκθεση. Έξι από τα θύματα ήταν παιδιά ηλικίας 15 έως 18 ετών.

Ραγδαία αύξηση των συνθετικών ναρκωτικών στην Τουρκία

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στα συνθετικά φαρμακευτικά σκευάσματα, κατηγορία που περιλαμβάνει πλαστά ή παράνομα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για ναρκωτικούς σκοπούς.

Το 2024 κατασχέθηκαν 94,7 εκατομμύρια δισκία, αριθμός αυξημένος κατά 227% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Μεγάλο μέρος των κατασχέσεων αφορούσε προϊόντα που περιείχαν πρεγκαμπαλίνη, δραστική ουσία φαρμάκων με ιατρική συνταγή όπως το Lyrica.

Η έκθεση συνδέει τη μετατόπιση αυτή εν μέρει με τη μειωμένη διαθεσιμότητα ηρωίνης, μετά την απαγόρευση καλλιέργειας παπαρούνας στο Αφγανιστάν, γεγονός που ώθησε ορισμένους χρήστες προς συνθετικές ουσίες.

Οι κατασχέσεις μεθαμφεταμίνης αυξήθηκαν κατά 54% και έφτασαν τους 33,8 τόνους το 2024. Σύμφωνα με τις αρχές, η μεθαμφεταμίνη εισάγεται συχνά στην Τουρκία σε υγρή μορφή μέσω των συνόρων με το Ιράν και το Ιράκ και στη συνέχεια μετατρέπεται σε κρυσταλλική μορφή σε ειδικά κέντρα επεξεργασίας.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι φορτία προερχόμενα από το Μεξικό χρησιμοποίησαν την Τουρκία ως ενδιάμεσο σταθμό με τελικό προορισμό την Ιαπωνία, με το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης να εμφανίζεται συχνά σε κατασχέσεις.

Τουρκικά λιμάνια σε βασικές διαδρομές κοκαΐνης

Οι κατασχέσεις κοκαΐνης αυξήθηκαν κατά 23% και έφτασαν τους 3,08 τόνους το 2024, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα τουρκικά λιμάνια χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε διατλαντικές διαδρομές που μεταφέρουν κοκαΐνη από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη.

Στο λιμάνι της Μερσίνας κατασχέθηκαν συνολικά 4,1 τόνοι την περίοδο 2018–2024, ενώ στο λιμάνι Αμπαρλί της Κωνσταντινούπολης κατασχέθηκαν 1,8 τόνοι την ίδια περίοδο.

Οι διακινητές χρησιμοποιούν επίσης τη μέθοδο του «εμποτισμού», ενσωματώνοντας κοκαΐνη σε χώμα, λιπάσματα και άλλα φορτία. Σε δύο επιχειρήσεις στην Αττάλεια και την Κωνσταντινούπολη κατασχέθηκε σχεδόν ένας τόνος κοκαΐνης κρυμμένος σε νόμιμα φορτία, εκ των οποίων τα 608 κιλά μόνο στην Αττάλεια.

Το Αφγανιστάν παραμένει βασική πηγή ηρωίνης

Οι κατασχέσεις ηρωίνης αυξήθηκαν κατά 31% και έφτασαν τους 4,3 τόνους το 2024.

Παρά τους περιορισμούς που έχει επιβάλει το καθεστώς των Ταλιμπάν στην καλλιέργεια παπαρούνας, το Αφγανιστάν εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια πηγή ηρωίνης παγκοσμίως.

Η λεγόμενη βαλκανική οδός, που διέρχεται από το Ιράν και την Τουρκία προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, παραμένει σε εκτεταμένη χρήση.

Μετατόπιση της παραγωγής Captagon λόγω αστάθειας

Το 2024 κατασχέθηκαν 15,9 εκατομμύρια δισκία Captagon, σημειώνοντας αύξηση 15,6%. Το Captagon είναι διεγερτικό τύπου αμφεταμίνης, το οποίο παράγεται και διακινείται εδώ και χρόνια στη Μέση Ανατολή. Οι περισσότερες κατασχέσεις καταγράφηκαν σε επαρχίες κοντά στα σύνορα με τη Συρία, κυρίως στην Αλεξανδρέττα και το Γκαζιαντέπ.

Η έκθεση αναφέρει ότι η αστάθεια στη Συρία έχει μεταφέρει μέρος της παραγωγής Captagon προς το Ιράκ, ενώ η Τουρκία παραμένει κρίσιμη χώρα διέλευσης. Εγκαταστάσεις παραγωγής δισκίων Captagon εντοπίστηκαν στις επαρχίες της Αλεξανδρέττας και το μεθοριακό Κιλίς.

Συνθετικά κανναβινοειδή και αυξημένη θνησιμότητα

Τα συνθετικά κανναβινοειδή, γνωστά στην Τουρκία ως «bonzai», συνδέθηκαν με 204 από τους 427 θανάτους που σχετίζονται με ναρκωτικά το 2024. Οι κατασχέσεις αυξήθηκαν κατά 25% και έφτασαν τους 2,49 τόνους, ενώ τα σχετικά περιστατικά αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 95%.

Τον Μάιο του 2025, η αστυνομία εντόπισε στην Κωνσταντινούπολη εγκατάσταση με 100 κιλά ακατέργαστης συνθετικής κανναβινοειδούς ουσίας, μαζί με χημικά που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία της. Σύμφωνα με την έκθεση, η ουσία συχνά εφαρμόζεται πάνω σε νόμιμα προϊόντα για τη διανομή της, γεγονός που καθιστά δυσκολότερο τον εντοπισμό της.

Οι τουρκικές αρχές πραγματοποίησαν 309.028 επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών το 2024, αυξημένες κατά 22,7%, συλλαμβάνοντας 374.948 υπόπτους. Η Τουρκία εξήλθε από τη «γκρίζα λίστα» της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) τον Ιούνιο του 2024. Στο πλαίσιο ερευνών για έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 32,4 δισ. λιρών, καθώς και 251 οχήματα και 640 ακίνητα. Η έκθεση καταλήγει ότι οι κίνδυνοι αυξάνονται τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση ναρκωτικών στην Τουρκία, με τη ραγδαία εξάπλωση των συνθετικών ουσιών και την άνοδο των θανάτων που συνδέονται με τη χρήση τους.