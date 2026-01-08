Ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρίσκεται έγκλειστος σε φυλακή υψίστης ασφαλείας λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη, ωστόσο δηλώνει αποφασισμένος να διεκδικήσει και να κερδίσει την προεδρία από το κελί του. Ο πρώην δημοκρατικά εκλεγμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, σε γραπτές απαντήσεις του προς το Politico, από τη διαβόητη φυλακή του Σιλιβρί, εμφανίζεται αμετακίνητος και υποστηρίζει ότι παραμένει ο νόμιμος εκλογικός υποψήφιος που μπορεί να βάλει τέλος στην 25ετή κυριαρχία του Ερντογάν στην τουρκική πολιτική σκηνή.

Η σύλληψη του ιδιαίτερα δημοφιλούς δημάρχου τον περασμένο Μάρτιο προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και διεθνή καταδίκη. Η τουρκική αντιπολίτευση θεωρεί τη φυλάκισή του πολιτικά υποκινούμενη κίνηση του Ερντογάν, τον οποίο περιγράφει ως ισλαμιστή λαϊκιστή ισχυρό άνδρα, με στόχο την εξουδετέρωση του πιο αποτελεσματικού κοσμικού του αντιπάλου σε μια χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ με πληθυσμό 88 εκατομμυρίων. Ο 55χρονος Ιμάμογλου, που αντιμετωπίζει συνολική ποινή φυλάκισης άνω των 2.300 ετών, απάντησε μέσω των δικηγόρων και των πολιτικών του συμβούλων σε σειρά ερωτήσεων του, σε σπάνιες δηλώσεις που καταδεικνύουν την πεποίθησή του ότι διαθέτει ισχυρή λαϊκή στήριξη και ότι παραμένει αποφασισμένος να είναι πολιτικός παράγοντας, παρά την κράτησή του.

«Αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι μια γνήσια νομική διαδικασία, είναι μια στρατηγική πολιτικής πολιορκίας», ανέφερε. Όπως υποστηρίζει, στόχος του προέδρου Ερντογάν δεν είναι μόνο να διαμορφώσει τις επόμενες εκλογές, αλλά να εξαφανίσει την υποψηφιότητά του στο παρόν και στο μέλλον και να τον απομακρύνει πλήρως από την πολιτική ζωή. «Ο λόγος είναι σαφής: γνωρίζουν ότι σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές μπορώ να νικήσω τον πρόεδρο Ερντογάν στην κάλπη και προσπαθούν να το αποτρέψουν», σημείωσε.

Η εκτεταμένη καταστολή κατά του Ιμάμογλου, αλλά και πολλών ακόμη δημάρχων του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), σημειώθηκε σε μια περίοδο που υπήρχαν ενδείξεις ότι το πολιτικό κλίμα στη χώρα μεταβαλλόταν υπέρ των κοσμικών δυνάμεων. Οι ισλαμιστές υπέστησαν απροσδόκητα βαριά ήττα στις δημοτικές εκλογές του 2024 και οι Aρχές προχώρησαν σε απαγγελία πολλαπλών κατηγοριών κατά του Ιμάμογλου τη στιγμή που επρόκειτο να ανακηρυχθεί επίσημος προεδρικός υποψήφιος του CHP. Παρά την κράτησή του, περισσότεροι από 15 εκατομμύρια Τούρκοι συμμετείχαν στην εσωκομματική διαδικασία του CHP για να τον αναδείξουν επίσημο αντίπαλο του Ερντογάν, σε μια ιδιαίτερα συμβολική κινητοποίηση, καθώς ήταν ο μοναδικός υποψήφιος.

Ο Ιμάμογλου και μέλη της ομάδας του κατηγορήθηκαν για διαφθορά, εκβιασμό, δωροδοκία, ξέπλυμα χρήματος και ακόμη και κατασκοπεία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η έκταση της υπόθεσης αποκαλύπτει την αδυναμία της, κάνοντας λόγο για 1.300 ελέγχους στον Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης χωρίς συγκεκριμένα ευρήματα, κατηγορητήριο 3.900 σελίδων βασισμένο κυρίως σε φήμες και αμφισβητούμενης αξιοπιστίας μάρτυρες, απαιτήσεις για ποινές φυλάκισης συνολικής διάρκειας έως 2.352 ετών και μέγιστη διάρκεια δίκης 4.600 ημερών.

Παρότι οι επόμενες εκλογές δεν αναμένονται πριν από το 2028, ο Ιμάμογλου εξακολουθεί να θεωρείται σοβαρή απειλή, καθώς έχει νικήσει τρεις φορές τους συμμάχους του Ερντογάν στις δημαρχιακές εκλογές της Κωνσταντινούπολης, ακόμη και σε παραδοσιακά θρησκευτικές συνοικίες που αποτελούσαν επί χρόνια προπύργια των ισλαμιστών. Ο ίδιος ο Ερντογάν είχε χρησιμοποιήσει το αξίωμα του δημάρχου Κωνσταντινούπολης ως εφαλτήριο για την άνοδό του στην εθνική εξουσία.

Παρά τη φυλάκισή του, ο Ιμάμογλου συνεχίζει να απευθύνεται στο κοινό μέσω διαδικτυακών πλατφορμών όπως το X, το Instagram και το TikTok, με τη βοήθεια της ομάδας του, αν και ο βασικός του λογαριασμός στο X, με σχεδόν 10 εκατομμύρια ακολούθους, αποκλείστηκε στην Τουρκία τον Μάιο. Αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς, υποστηρίζει ότι μια προεκλογική εκστρατεία χωρίς φυσική παρουσία μπορεί να πετύχει, καθώς αυτό που τη διαμορφώνει είναι οι ιδέες, οι αξίες και η κοινή βούληση των πολιτών. Όπως ανέφερε, ακόμη και σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης θεωρεί άδικη την κράτησή του.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προκριματική διαδικασία του CHP στις 23 Μαρτίου 2025, κατά την οποία, παρά την κράτησή του, περίπου 15,5 εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν υπέρ της υποψηφιότητάς του, εκ των οποίων μόνο 2 εκατομμύρια ήταν μέλη του κόμματος, ενώ οι υπόλοιποι προέρχονταν από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Παράλληλα, η καμπάνια του κόμματος για δίκη χωρίς προφυλάκιση και πρόωρες εκλογές συγκέντρωσε 25,1 εκατομμύρια υπογραφές, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, αντανακλά ένα αίτημα για Δικαιοσύνη, αξιοκρατία και αξιοπρέπεια πέρα από κομματικές γραμμές.

Ωστόσο, το νομικό μέλλον της υποψηφιότητάς του εξαρτάται από μια Δικαιοσύνη με περιορισμένο ιστορικό ανεξαρτησίας. Τον περασμένο Φεβρουάριο, η εισαγγελία Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα για φερόμενη πλαστογράφηση του πτυχίου του από το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, το οποίο ακυρώθηκε μία ημέρα πριν από τη σύλληψή του. Σύμφωνα με το τουρκικό Σύνταγμα, οι προεδρικοί υποψήφιοι πρέπει να είναι άνω των 40 ετών και να διαθέτουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, ενώ νέα ακροαματική διαδικασία αναμένεται εντός του μήνα.

Ο Σονέρ Τσαγαπτάι, ειδικός για την Τουρκία στο Ινστιτούτο της Ουάσινγκτον, εκτιμά ότι ο Ιμάμογλου έχει ελάχιστες πιθανότητες να του επιτραπεί να αναμετρηθεί με τον Ερντογάν σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, καθώς ο πρόεδρος θα αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της εξουσίας και των κρατικών θεσμών για να μπλοκάρει την υποψηφιότητά του και να αποδυναμώσει το CHP.

Στις απαντήσεις του, ο Ιμάμογλου άσκησε έντονη κριτική στην «επιθετική» εξωτερική πολιτική του Ερντογάν και στη στενή σχέση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντάς τες με τη διάβρωση των δικαιωμάτων στο εσωτερικό. Αμφισβήτησε τα οφέλη για την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι η Τουρκία δεν έχει επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και ότι οι σχετικές κυρώσεις δεν έχουν αρθεί, ενώ αναφέρθηκε στην στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου από την Ελλάδα, στη συμμαχία Ελλάδας, Ισραήλ και Νότιας Κύπρου, στην πολιτική του Ισραήλ έναντι των Κούρδων και στην κατάσταση στη Γάζα.

Τόνισε επίσης ότι η πολιτική ασφάλειας του Ερντογάν έχει περιορίσει τον δημοκρατικό χώρο στο εσωτερικό, με περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων, πίεση σε εκλεγμένους αξιωματούχους και φίμωση των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών. Σε περίπτωση εκλογής του, δήλωσε ότι προτεραιότητά του θα είναι η αποκατάσταση των σχέσεων με την Ευρώπη και η πλήρωση των δημοκρατικών κριτηρίων για την υποψηφιότητα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο και τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης.

Τέλος, αναφέρθηκε στην καθημερινότητά του στη φυλακή, λέγοντας ότι διατηρεί αυστηρό πρόγραμμα, γράφει, διαβάζει και παρακολουθεί την επικαιρότητα, θεωρώντας ότι το καθήκον του προς το κοινό δεν σταματά στην πύλη της φυλακής. Αυτό που του λείπει περισσότερο είναι η οικογένειά του, η σύζυγός του Ντιλέκ, τα παιδιά, οι γονείς και οι φίλοι του, αλλά και η ίδια η πόλη, ο ελεύθερος περίπατος και η άμεση επαφή με τους ανθρώπους. Όπως σημείωσε, αντλεί δύναμη από το γεγονός ότι παραμένει μέρος ενός ευρύτερου δημοκρατικού κινήματος, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό είναι που καθορίζει τα πάντα, όχι οι τοίχοι γύρω μου».