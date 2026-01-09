Σοκαριστικά είναι όσα ανέφερε ο αδερφός των δύο κοριτσιών στην Κρήτη που κατηγορούν τον πατέρα τους για βιασμό.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89,8, ο άνδρας είπε ότι πιστεύει πως η μητέρα του γνώριζε και δεν μιλούσε, ενώ ανέφερε ότι η μία αδερφή του γέννησε το παιδί του πατέρα τους.

«Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου. Δεν έχει ακουμπήσει άλλος τα κορίτσια. Τα έκανε όλα εκείνος», είπε χαρακτηριστικά.

«Στις 3 Ιανουαρίου (σ.σ: του 2025) η αδελφή μου μού αποκάλυψε ότι το παιδί είναι αποτέλεσμα βιασμού και ότι είναι του πατέρα μας», είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό.

Έπειτα, ανέφερε ότι οι γονείς του, αλλά και οι παππούδες του δεν ήθελαν να μεγαλώσει στο σπίτι το παιδί, παρότι η αδερφή του το ήθελε. Έτσι, ο πατέρας τους το έδωσε την Πρόνοια, υποστηρίζοντας ότι ένας Πακιστανός βίασε την κόρη του.

«Δεν ήθελαν το παιδί από την πρώτη στιγμή, για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια», είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας ότι πλέον ανέλαβε την επιμέλεια των δύο κοριτσιών. «Μαζί μου περνάνε καλά, είναι ασφαλείς και αυτό θέλουν. Γι’ αυτό η εισαγγελέας μου έδωσε την επιμέλειά τους».

«Όλα γίνονται για σύνταξη ΑμεΑ»

Ανιψιός του πατέρα που συνελήφθη, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει βιασμός, αλλά πρόκειται για σκευωρία που σκαρφίστηκε ο αδερφός των κοριτσιών. Σύμφωνα με όσα είπε σε εκπομπή του ΣΚΑΪ, το αγόρι μισεί τον πατέρα του, γιατί δεν διάβαζε στο σχολείο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εντάσεις στο σπίτι.

«Αυτός είναι ένα ρεμάλι και μισό», είπε, αναφέροντας ότι ο γιος ασκεί πιέσεις στις αδερφές του και ειδικά στη μία που είναι ΑμεΑ, ώστε να διαχειρίζεται τη σύνταξή της, ύψους 400-500 ευρώ.

«Η μικρή που είναι 22 ετών παίρνει σύνταξη ΑμεΑ 400-500 ευρώ και σου λέει τώρα θα βάλω τον πατέρα μου μέσα φυλακή για να αναλάβω εγώ την αδερφή μου από κοντά, να παίρνω εγώ τη σύνταξη της αδερφής μου. Δηλαδή όλα γίνονται για 400-500 ευρώ. Έπαιρνε τη μάνα του και την απειλούσε να της “φύγει” δεκαπέντε και είκοσι ευρώ, γιατί δεν είχε να πάρει τσιγάρα και να φάει», είπε ο ανιψιός του πατέρα.