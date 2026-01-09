Συγγενής του πατέρα που κατηγορείται ότι βίαζε τις δύο κόρες του στην Κρήτη, υποστήριξε ότι ο άνδρας είναι αθώος και πως πρόκειται για ψευδείς κατηγορίες με στόχο το οικονομικό όφελος και συγκεκριμένα μια σύνταξη ΑμεΑ.

Ο ανιψιός του πατέρα που συνελήφθη, ανέφερε ότι η οικογένεια έχει τρία παιδιά, δύο κορίτσια και ένα αγόρι. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, το αγόρι μισεί τον πατέρα του, γιατί δεν διάβαζε στο σχολείο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εντάσεις στο σπίτι.

«Αυτός είναι ένα ρεμάλι και μισό», είπε, αναφέροντας ότι ο γιος ασκεί πιέσεις στις αδερφές του και ειδικά στη μία που είναι ΑμεΑ, ώστε να διαχειρίζεται τη σύνταξή της, ύψους 400-500 ευρώ.

«Η μικρή που είναι 22 ετών παίρνει σύνταξη ΑμεΑ 400-500 ευρώ και σου λέει τώρα θα βάλω τον πατέρα μου μέσα φυλακή για να αναλάβω εγώ την αδερφή μου από κοντά, να παίρνω εγώ τη σύνταξη της αδερφής μου. Δηλαδή όλα γίνονται για 400-500 ευρώ. Έπαιρνε τη μάνα του και την απειλούσε να της “φύγει” δεκαπέντε και είκοσι ευρώ, γιατί δεν είχε να πάρει τσιγάρα και να φάει», είπε στον ΣΚΑΪ ο ανιψιός του πατέρα.

«Εμείς κάναμε τα πάντα να βγουν τα DNA να δούνε όλοι ότι ο πατέρας δεν φταίει, πουθενά δεν φταίει. Έχει κάνει πλύση εγκεφάλου στα κορίτσια, γιατί ήταν βλέπετε ένα ΑμεΑ 22 ετών και ένα παιδί 14 ετών και τους κάνει ένας μεγάλος άνθρωπος πλύση εγκεφάλου, τα παιδιά θα πουν αυτά που πρέπει να πουν», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Μαμά συγγνώμη»

Μεταξύ άλλων, ο συγγενής του ζευγαριού από την Κρήτη, υποστήριξε ότι η μία κόρη έστειλε μήνυμα στη μητέρα της μετά την καταγγελία και ζήτησε συγγνώμη, γράφοντας ότι την πιέζει ο αδερφός της.

«Μαμά συγγνώμη, δεν φταίτε ούτε εσείς, ούτε ο μπαμπάς μου, είστε αθώοι, απλά μας εκφοβίζει ο αδερφός μου και μας λέει να πούμε αυτά τα πράγματα, αλλιώς θα μας σκοτώσει», φέρεται να έγραψε το ένα κορίτσι, σύμφωνα με τον ανιψιό του πατέρα.