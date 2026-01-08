Σοκάρει η υπόθεση που διερευνούν με μεγάλη προσοχή οι αρμόδιες αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από καταγγελία που δέχθηκαν, για έναν άνδρα, ο οποίος ζει σε χωριό της Μεσαράς. Πρόκειται για πατέρα 5 παιδιών που κατηγορείται ότι βίαζε τις δύο κόρες του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, την καταγγελία υπέβαλαν οι δύο κόρες και ο αδερφός τους ανήμερα των Φώτων στις αστυνομικές αρχές.

Όπως υποστηρίζουν, ο πατέρας τους προχωρούσε στις αποτρόπαιες πράξεις από το 2004 έως τα τέλη του 2005, σε βάρος της 23χρονης κόρης του, η οποία μάλιστα έχει νοητική στέρηση αλλά και σε βάρος της 14χρονης αδερφής της.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες τόσο στον πατέρα όσο και στη μητέρα, με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Η έρευνα των αστυνομικών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το ζευγάρι είναι αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη με βαρύτατο κατηγορητήριο.