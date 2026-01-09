Οι Κούρδοι μαχητές απέρριψαν το αίτημα της συριακής κυβέρνησης να αποχωρήσουν από περιοχές του Χαλεπίου, παρά την εκεχειρία που ανακοινώθηκε την Παρασκευή. Η Δαμασκός απάντησε με νέες αεροπορικές και πυροβολικές επιθέσεις, ενώ δυτικές χώρες κάλεσαν σε άμεση αποκλιμάκωση των συγκρούσεων που διαρκούν εδώ και ημέρες.

Η αναζωπύρωση της βίας στο Χαλέπι αναδεικνύει ένα από τα βασικά ρήγματα στη μεταπολεμική Συρία, καθώς η χώρα προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί μετά από έναν καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο. Οι κουρδικές δυνάμεις αντιστέκονται στις προσπάθειες της ισλαμιστικής κυβέρνησης του προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα να θέσει όλους τους ένοπλους σχηματισμούς υπό κεντρικό κρατικό έλεγχο.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, τουλάχιστον εννέα άμαχοι έχουν σκοτωθεί, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στο Χαλέπι. Οι Κούρδοι προσπαθούν να διατηρήσουν τον έλεγχο σε ορισμένες συνοικίες που διοικούν από τα πρώτα χρόνια του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε το 2011.

#Syria: video showing the destruction of the #SDF/Asayish ammunition depot tonight in Sheikh Maqsoud (#Aleppo), after being struck by the Defense Ministry.



Satellite imagery shows the building was built recently (2024).

Η εκεχειρία και το τελεσίγραφο της Δαμασκού

Η εκεχειρία που ανακοίνωσε το συριακό υπουργείο Άμυνας κατά τη διάρκεια της νύχτας προέβλεπε την αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων προς τις κουρδικές περιοχές της βορειοανατολικής Συρίας. Μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε ουσιαστικά το τέλος της κουρδικής παρουσίας στις περιοχές του Χαλεπίου που ελέγχουν μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, τα τοπικά κουρδικά συμβούλια των συνοικιών Σεΐχ Μαξούντ και Ασραφίγια χαρακτήρισαν το αίτημα «κάλεσμα για παράδοση» και δήλωσαν ότι οι Κούρδοι μαχητές θα παραμείνουν για να υπερασπιστούν τις γειτονιές τους. Παράλληλα, κατηγόρησαν τις κυβερνητικές δυνάμεις για εντατικούς βομβαρδισμούς.

Νέες επιθέσεις και αντικρουόμενες καταγγελίες

Το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε αργότερα ότι σκόπευε να πλήξει περιοχές του Χαλεπίου που, όπως υποστήριξε, χρησιμοποιούνται από τις κουρδικής ηγεσίας Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) για επιθέσεις εναντίον των «κατοίκων του Χαλεπίου». Δημοσίευσε πέντε χάρτες με στόχους και ξεκίνησε τις επιθέσεις περίπου δύο ώρες αργότερα.

Οι κουρδικές δυνάμεις ασφαλείας στο Χαλέπι δήλωσαν ότι στους χάρτες περιλαμβανόταν νοσοκομείο, το οποίο – σύμφωνα με τις ίδιες – έχει πληγεί τέσσερις φορές από την Πέμπτη, προειδοποιώντας ότι η Δαμασκός θα φέρει την ευθύνη για τυχόν θύματα αμάχων.

Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας διέψευσε τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι το κτίριο ήταν μεγάλη αποθήκη όπλων και ότι καταστράφηκε πλήρως. Δημοσίευσε μάλιστα εναέριο βίντεο, στο οποίο – όπως ανέφερε – διακρίνονται δευτερογενείς εκρήξεις, ένδειξη ύπαρξης οπλισμού. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα.

Ο ρόλος των SDF και οι καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση

Οι SDF αποτελούν μια ισχυρή δύναμη υπό κουρδική ηγεσία που ελέγχει τη βορειοανατολική Συρία. Δηλώνουν ότι απέσυραν τους μαχητές τους από το Χαλέπι το προηγούμενο έτος, αφήνοντας τις κουρδικές συνοικίες υπό την ευθύνη της κουρδικής αστυνομίας Asayish.

Βάσει συμφωνίας με τη Δαμασκό τον περασμένο Μάρτιο, οι SDF θα έπρεπε να ενσωματωθούν στο υπουργείο Άμυνας έως το τέλος του 2025, ωστόσο μέχρι στιγμής έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος.

Διεθνείς παρεμβάσεις και πιέσεις για αποκλιμάκωση

Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τον Σαράα να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της Γαλλίας για μια ενωμένη Συρία, όπου όλες οι κοινότητες εκπροσωπούνται και προστατεύονται.

Δυτικός διπλωμάτης ανέφερε ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης στοχεύουν σε συμφωνία που θα προβλέπει την αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων από το Χαλέπι, με παράλληλες εγγυήσεις ασφάλειας για τους Κούρδους που θα παραμείνουν.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ φέρεται να κατευθυνόταν προς τη Δαμασκό, χωρίς να υπάρξει επίσημο σχόλιο από την πλευρά του. Η Ουάσιγκτον έχει ενεργό ρόλο στις συνομιλίες, δεδομένης της μακροχρόνιας στρατιωτικής στήριξης των SDF και των στενών σχέσεων που έχει αναπτύξει με τη συριακή κυβέρνηση επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ.

Τουρκικές προειδοποιήσεις και ανησυχίες μειονοτήτων

Η Τουρκία θεωρεί τις SDF τρομοκρατική οργάνωση λόγω των δεσμών τους με το PKK και έχει προειδοποιήσει με στρατιωτική επέμβαση αν δεν τηρηθεί η συμφωνία ενσωμάτωσης. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι ελπίζει σε εξομάλυνση της κατάστασης μέσω της αποχώρησης των στοιχείων των SDF.

Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Σαράα ότι θα προστατευτούν οι μειονότητες, περιστατικά βίας από φιλοκυβερνητικές δυνάμεις εις βάρος Αλαουιτών και Δρούζων έχουν εντείνει τους φόβους.

Τα κουρδικά συμβούλια στο Χαλέπι δήλωσαν ότι η Δαμασκός δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη εγγυήτρια της ασφάλειάς τους και ότι οι επιθέσεις αποσκοπούν στον εκτοπισμό του πληθυσμού.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρακινό Κούρδο ηγέτη Μασούντ Μπαρζανί, ο Σαράα τόνισε ότι οι Κούρδοι αποτελούν «θεμελιώδες κομμάτι του συριακού εθνικού ιστού», σύμφωνα με ανακοίνωση της συριακής προεδρίας. Μέχρι στιγμής, ούτε η κυβέρνηση ούτε οι κουρδικές δυνάμεις έχουν ανακοινώσει αριθμό απωλειών μεταξύ των μαχητών από τις πρόσφατες συγκρούσεις.