Συνελήφθη, το πρωί της Πέμπτης (8/1), σε Λύκειο του Πύργου ένας 17χρονος μαθητής
Έπειτα από καταγγελία εκπαιδευτικού, διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής του Λυκείου, έφερε στην κατοχή του, ένα μαχαίρι – πεταλούδα συνολικού μήκους 21 εκατοστών, το οποίο κατασχέθηκε.
Σε βάρος του μαθητή σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου για τα όπλα.
Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου για την παραμέληση της εποπτείας του.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του μαθητή και της μητέρας του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.