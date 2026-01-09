Συνελήφθη, το πρωί της Πέμπτης (8/1), σε Λύκειο του Πύργου ένας 17χρονος μαθητής

Έπειτα από καταγγελία εκπαιδευτικού, διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής του Λυκείου, έφερε στην κατοχή του, ένα μαχαίρι – πεταλούδα συνολικού μήκους 21 εκατοστών, το οποίο κατασχέθηκε.

Σε βάρος του μαθητή σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου για την παραμέληση της εποπτείας του.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του μαθητή και της μητέρας του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.