Κατηγορίες για απόπειρες δολοφονίας, εμπρησμούς και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση απήγγειλε ο ομοσπονδιακός γενικός εισαγγελέας σε οκτώ νεαρούς άνδρες, μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης «Τελευταίο Κύμα Άμυνας», η οποία θεωρείται υπεύθυνη για επιθέσεις εναντίον μεταναστών, ενώ είχε ως στόχο την εγκαθίδρυση εθνικοσοσιαλιστικής κυβέρνησης στη Γερμανία.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου NDR, το «Τελευταίο Κύμα Άμυνας» (LVW) ήταν ένωση νεαρών – ακόμη και ανήλικων – νεοναζί από διάφορα κρατίδια. Τα μέλη της, παρά τη νεαρή τους ηλικία, φέρονται να έχουν διαπράξει σοβαρά εγκλήματα, με πιο σοβαρή πράξη τους τον εμπρησμό πολιτιστικού κέντρου στο Βρανδεμβούργο το 2024, από τον οποίο οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο κτήριο σώθηκαν από τύχη. Τον περασμένο Μάιο το γραφείο του ομοσπονδιακού γενικού εισαγγελέα διέλυσε την οργάνωση, πραγματοποίησε έρευνες σε διαμερίσματα και γραφεία και συνέλαβε πολλά άτομα. Στο πλαίσιο των ερευνών, εντοπίστηκαν όπλα και οδηγίες για την κατασκευή βομβών.

Τώρα ο ομοσπονδιακός γενικός εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες εναντίον οκτώ υπόπτων, οι οποίες περιλαμβάνουν απόπειρες δολοφονίας, συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και εμπρησμούς. Ειδικά η περίπτωση εμπρησμού σε κατάλυμα αιτούντων άσυλο στη Θουριγγία ερευνάται ως απόπειρα δολοφονίας.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του NDR, η οργάνωση ιδρύθηκε στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία τον Απρίλιο του 2024 από δύο εκ των κατηγορουμένων, οι οποίοι αποφάσιζαν σχετικά με το ποιος μπορούσε να εγγραφεί ως μέλος και έθεταν ως προϋπόθεση να έχει διαπράξει κάποιο έγκλημα, όπως ο εμπρησμός στόχου ειδικού ενδιαφέροντος ή τα γκράφιτι με σβάστικες.

Ο ένας από τους δύο ηγέτες της οργάνωσης, σύμφωνα με την εισαγγελία, ζητούσε κατ’ επανάληψη από τα μέλη της ομάδας πράξεις βίας, ακόμη και τη δολοφονία πολιτικών αντιπάλων και μεταναστών, ενώ ο ίδιος κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας με τον εμπρησμό στο Βρανδεμβούργο. Σήμα της ομάδας ήταν η νεκροκεφαλή από την «Μεραρχία της Νεκροκεφαλής» των SS. Κάθε πρωί και κάθε βράδυ τα μέλη της ομάδας χαιρετούσαν το ένα το άλλο με «Heil Hitler» και «Sieg Heil», ενώ αναρτούσαν σβάστικες και φωτογραφίες του Αδόλφου Χίτλερ.

Στόχος της ομάδας ήταν να ανατρέψει την κυβέρνηση και να εγκαθιδρύσει μια εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία και σκόπευε να ιδρύσει το αρχηγείο της στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και να δημιουργήσει αποθήκη με όπλα, αλλά και να στρατολογήσει μέλη από άλλες χώρες, όπως η Πολωνία, η Νορβηγία και η Γαλλία. Ήδη η ομάδα συνεργαζόταν με γνωστές νεοναζιστικές οργανώσεις της Γερμανίας, όπως η «Deutsche Jugend Voran» (Γερμανική Νεολαία Εμπρός) και οι «Jung und Stark» (Νέοι και Δυνατοί), κυρίως για τη συμμετοχή σε διαδηλώσεις.