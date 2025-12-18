Οι λευκοί Νοτιοαφρικανοί που φτάνουν στις ΗΠΑ ως πρόσφυγες πιθανόν να λάβουν τη βιογραφία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά στο πλαίσιο ενός «πακέτου υποδοχής» που προτάθηκε την περασμένη εβδομάδα από αξιωματούχο, όπως προκύπτει από emails που εξέτασε το Reuters.

Το βιβλίο με τίτλο «Η Βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για Παιδιά: Μια Ιστορία που Εμπνέει για Έναν από τους Διασημότερους Προέδρους της Αμερικής» προτάθηκε από τον Φρεντ Κούπερ, διορισμένο από τον Τραμπ που υπηρετεί ως αναπληρωτής βοηθός γραμματέας σε μια υπηρεσία του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, σύμφωνα με ένα εσωτερικό email της 8ης Δεκεμβρίου που εξέτασε το Reuters.

Η βιογραφία των 89 σελίδων, σχεδιασμένη για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών, εμφανίζει τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο ως μια προσωπικότητα που εμπνέει, της οποίας η ζωή «είναι ένα αριστούργημα ως προς την αποφασιστικότητα, την ανθεκτικότητα, την αυτοπεποίθηση και τα μεγάλα όνειρα».

Ο Κούπερ πρότεινε επίσης το πακέτο καλωσορίσματος να περιλαμβάνει μια βιογραφία του Άντριου Τζάκσον, του έβδομου προέδρου των ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει επαινέσει τον Τζάκσον, έναν επίσης λαϊκιστή, αν και ο Τζάκσον έχει δεχτεί κριτική για την κατοχή σκλάβων και την εκδίωξη των ιθαγενών Αμερικανών από τα εδάφη τους.

«Φαντάζομαι ότι αυτά τα βιβλία δεν θα αποτελούσαν πρόβλημα», διερωτάται ο Κούπερ στο email, που παραπέμπει στις βιογραφίες του Τραμπ και του Τζάκσον. Το email δεν ανέφερε πόσο θα κόστιζαν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ οι βιογραφίες.

Το σχεδιαζόμενο πακέτο υποδοχής, εάν οριστικοποιηθεί, θα υποστηρίξει την προσπάθεια του Τραμπ να φέρει χιλιάδες λευκούς Νοτιοαφρικανούς στις ΗΠΑ ως πρόσφυγες. Το πρόγραμμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής και από ομάδες προσφύγων.

Ο Τραμπ πάγωσε την είσοδο προσφύγων από όλο τον κόσμο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, αλλά εβδομάδες αργότερα ξεκίνησε μια προσπάθεια να φέρει Αφρικανούς ευρωπαϊκής καταγωγής από τη Νότια Αφρική, όπου συναντώνται κυρίως μαύροι.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν θύματα βίας και διακρίσεων λόγω της φυλής τους, ισχυρισμούς που η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής αρνείται κατηγορηματικά.

Χθες Τετάρτη, οι αρχές της Νότιας Αφρικής δήλωσαν ότι θα απελάσουν Κενυάτες που είχαν συμβόλαιο για να εργαστούν στο πρόγραμμα προσφύγων των ΗΠΑ, λέγοντας ότι χρησιμοποιούσαν ακατάλληλες βίζες.

Η βιογραφία του Τραμπ αφηγείται την παιδική του ηλικία στη Νέα Υόρκη και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του ως επιχειρηματία, συμπεριλαμβανομένης της πτώχευσης του πολυτελούς καζίνο και ξενοδοχείου του, Ταζ Μαχάλ στο Ατλάντικ Σίτι.

Το βιβλίο περιλαμβάνει χαρακτηριστικές στιγμές από την προεδρία του Τραμπ την περίοδο 2017-2021– από την κατασκευή ενός τείχους κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού έως τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της COVID-19.

Σε ένα κεφάλαιο με τίτλο «Προκλήσεις και Αντιπαραθέσεις», θίγει τις δύο παραπομπές του Τραμπ από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μηνύματός του προς τους υποστηρικτές του να «πολεμήσουν μέχρις εσχάτων» πριν εισβάλουν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Το βιβλίο εκδίδεται από την EverNest Press, της οποίας η μόνη διαδικτυακή παρουσία που μπόρεσε να βρει το Reuters ήταν στο Amazon, χωρίς διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας. Η EverNest Press αναφέρεται επίσης ως συγγραφέας, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Η Amazon δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.