Ο Ντίνος Μαυροπάνος ήταν βασικός στον αγώνα της Γουέστ Χαμ με την ΚΠΡ για το κύπελλο Αγγλίας, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου όμως αποχώρησε με φορείο έπειτα από τραυματισμό στο κεφάλι.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός ήταν στο αρχικό σχήμα για τα «σφυριά», λίγο πριν την ανάπαυλα όμως ανησύχησε τους πάντες καθώς έπεσε στο έδαφος έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Αμέσως, φυσικά, πάγωσαν άπαντες και το ιατρικό επιτελείο έτρεξε πάνω του για να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες, με τον Μαυροπάνο να αποχωρεί τελικά με φορείο έπειτα από αρκετά λεπτά, υπό το θερμό χειροκρότημα των φίλων της Γουέστ Χαμ που παρακολουθούσαν με αγωνία.