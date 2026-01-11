Με τον απίθανο Νους να σκοράρει τέσσερις φορές, ο ΟΦΗ συνέτριψε με 4-0 τον Αστέρα Τρίπολης που έμεινε με 10 παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο και τον προσπέρασε στη βαθμολογία, κάνοντας βήμα παραμονής.

Ο αγώνας άρχισε με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν την κατοχή της μπάλας και να προσπαθούν να σκοράρουν νωρίς, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Γενικά το παιχνίδι δεν είχε κάποια μεγάλη φάση στο πρώτο 20λεπτο, με τους Αρκάδες να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και τους γηπεδούχους να προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους. Και όσο τα έψαχναν… βρήκαν γκολ.

Στο 25′, μετά το λάθος στην άμυνα του Αστέρα, ο Νους πήρε τη μπάλα και ανατράπηκε από τον Παπαδόπουλο, με τον διαιτητή να δείχνει το σημείο του πέναλτι και τον Νους να αναλαμβάνει και την εκτέλεση κάνοντας το 1-0. Ένα γκολ που άλλαξε τα πάντα, υπό την έννοια πως οι Κρητικοί πήραν τα πάνω τους και έφτασαν κοντά στο να σκοράρουν ξανά στα επόμενα λεπτά.

Στο 31′ ο Πομόνης πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Σενγκέλια, στο 32′ ο Παπαδόπουλος απέκρουσε το σουτ του Σαλσέδο εντός περιοχής, στο 35′ η μπάλα πήγε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων μετά την ωραία εκτέλεση φάουλ από τον Νους και τελικά το 2-0 ήρθε στο 43′: Σουτ του Νους εντός περιοχής και η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Παπαδόπουλου.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε βάλει βάσεις νίκης και μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με στόχο να καθαρίσει οριστικά το παιχνίδι, με τον Αστέρα, από την άλλη πλευρά, να δείχνει ανήμπορος να αντιδράσει. Οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 53′ με τον Σενγκέλια, πλησίασε ξανά στο γκολ στο επόμενο λεπτό με τον Σαλσέδο και στο 61′ απέκτησε και αριθμητικό πλεονέκτημα καθώς αποβλήθηκε για τους φιλοξενούμενους ο Τσίκο για σκληρό πάτημα στον Νους.

Με 10 παίκτες, πλέον, η ομάδα του Κρις Κόουλμαν -που ούτως ή άλλως δεν ήταν καλή- δεν μπορούσε να αποφύγει το… μοιραίο και στο 66′ ο Νους ήρθε το 3-0 με το χατ-τρικ του Νους, ο οποίος ήταν εκεί που έπρεπε για να σκοράρει προ κενής εστίας μετά τη σέντρα-σουτ του Γκονζάλεθ.

Ο ΟΦΗ έκανε ό,τι ήθελε και ο Νους ήταν… αφηνιασμένος, με αποτέλεσμα να πετύχει και 4ο γκολ στο 73΄, αυτή τη φορά με εκπληκτικό μακρινό σουτ, ανεβάζοντας το σκορ στο 4-0!

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλεθ (73′ Μαρινάκης), Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς (62′ Ισέκα), Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης (73′ Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Σενγκέλια (62′ Χριστόπουλος), Νους (80′ Θεοδοσουλάκης), Σαλσέδο.

Αστέρας Τρίπολης (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Φερνάντεθ, Τριανταφυλλόπουλος (46′ Ιβάνοφ), Σίπτσιτς, Πομόνης, Μούμο, Αλάγκμπε (46′ Τσίκο), Μπαρτόλο, Κέτου, Καλτσάς, Μακέντα.