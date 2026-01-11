Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 94-86 το Περιστέρι για τη Stoiximan Basket League και ο Εργκίν Αταμάν έδωσε συγχαρητήρια στον… Ολυμπιακό για την εμφάνισή του κόντρα στην Καρδίτσα νωρίτερα.

Ο προπονητής των «πράσινων» προφανώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοσή της ομάδας του και το έδειξε στις δηλώσεις του με το να συγχαρεί τους «ερυθρόλευκους» για την εμφάνισή τους και την εμφατική νίκη τους στην έδρα της Καρδίτσας, στο παιχνίδι που είχε γίνει λίγες ώρες νωρίτερα.

«Θέλω να συγχαρώ τον μεγάλο μας αντίπαλο, τον Ολυμπιακό, που κέρδισε εκτός έδρας με διαφορά 40 πόντων. Γιατί κάνω αυτή την τοποθέτηση; Γιατί, όταν είσαι μεγάλη ομάδα οφείλεις να κερδίζεις τα παιχνίδια του πρωταθλήματος με αυτόν τον τρόπο», είπε αρχικά ο Αταμάν και συνέχισε.

«Εμείς πήραμε τους δύο βαθμούς στη βαθμολογία, όμως για εμάς αυτή η νίκη είναι σαν ήττα. Θα δουλέψουμε περισσότερο, θα αυξήσουμε την ένταση στις προπονήσεις και θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνά μας, ώστε να χτίσουμε χαρακτήρα. Με τέτοιες εμφανίσεις δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε μεγάλους στόχους».