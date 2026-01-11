Το Περιστέρι ήταν αρκετά καλό και έβαζε δύσκολα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος ανέβασε ρυθμό μετά το 27ο λεπτό και πήρε τη νίκη με 94-86 για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Οι «πράσινοι» μπήκαν καλά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 10-0 στα πρώτα λεπτά, οι φιλοξενούμενοι όμως δεν πτοήθηκαν και κατάφεραν όχι απλά να πλησιάσουν αλλά και να προσπεράσουν, κλείνοντας στο +1 την πρώτη περίοδο (22-23).

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ήταν αρκετά εύστοχη και κατάφερε να προηγηθεί με 5 πόντους (26-31) στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, με τους γηπεδούχους να έχουν προβλήματα στην επίθεση. Ο Τολιόπουλος, βέβαια, έδινε λύσεις στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία όμως δέχθηκε σερί 7-0 και ήταν στο -4 (46-50) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο ρυθμός του παιχνιδιού παρέμενε ίδιος και στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με το Περιστέρι να ελέγχει την κατάσταση και να παραμένει κοντά στο σκορ μέχρι και το 27ο λεπτό. Κάπου εκεί, όμως, οι «πράσινοι» ανέβασαν ρυθμό και με σερί 10-0 μετέτρεψαν το 56-60 σε 66-60, μπαίνοντας από το +7 (74-67) στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Εκεί, ο Παναθηναϊκός, έχοντας πλέον πλουραλισμό στην επίθεση, κατάφερε να ξεφύγει και να προηγηθεί με 88-71 στο 35′, για να χαλαρώσει στα τελευταία λεπτά και να δώσει στους φιλοξενούμενους την ευκαιρία να πλησιάσουν, όπως δείχνει και το τελικό 94-86.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 46-50, 74-67, 94-86