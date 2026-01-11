Ο Άρης και η ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League και το σκορ είναι 1-1 μετά τα γκολ των Κοϊτά (8′) και Γένσεν (11′).

Ο αγώνας άρχισε με γκολ για τους φιλοξενούμενους καθώς στο 8ο λεπτό ο Λιούμπιτσιτς πήρε τη μπάλα μετά το μεγάλο λάθος του Τεχέρο και έδωσε έτοιμο γκολ στον Κοϊτά, ο οποίος έκανε το 0-1 προ κενής εστίας.

Η απάντηση των γηπεδούχων, όμως, ήταν άμεση καθώς στο 11′ ο Μόντσου εκτέλεσε κόρνερ και η μπάλα στρώθηκε στον Γένσεν που με ωραίο σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1.