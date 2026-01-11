Τρεις συλλήψεις ανδρών (26, 26 και 32 ετών) πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένη επιχείρηση στη Δυτική Αττική το βράδυ του Σαββάτου 10/1.

Πρόκειται για μοτοσικλετιστές, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας – κόντρες, αλλά και επίδειξη ικανοτήτων σε δρόμους που κινούνται και άλλα οχήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους, είναι γεμάτα από βίντεο και φωτογραφίες που τους δείχνουν να κάνουν κόντρες ή να σηκώνουν τις μοτοσικλέτες τους και να κάνουν σούζες.

Φωτογραφίες με στιγμυότυπα από τα βίντεο που δημοσίευαν:

Οι τρεις οδηγοί συνελήφθησαν για παραβάσεις που αφορούν την επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για έγκλημα κατ’ εξακολούθηση, ενώ σε βάρος του ενός ασκήθηκαν επιπλέον κατηγορίες για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων. Χρήζει σε αναφοράς το γεγονός ότι ένας από τους τρεις στερούνταν άδειας οδηγικής ικανότητας, ενώ ένας άλλος δεν είχε το προβλεπόμενο δίπλωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα.

Η αστυνομική επιχείρηση έγινε από την ΟΕΠΤΑ της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ενώ οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα νωρίς το πρωί της Κυριακής.