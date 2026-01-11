Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει διάσωση αλόγων στην Καστοριά, καθώς η περιοχή βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το βίντεο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Θωμάς Παγουνάδης, πεταλωτής και ιδιοκτήτης φάρμας.

«Τίποτα δεν είμαστε, τίποτα. Είμαστε πολύ μικροί σε αυτό τον κόσμο. Τι νομίζατε θα σας άφηνα έτσι; Δεν τα αφήνεις έτσι, στο ποτάμι αυτά, στο ποτάμι και εγώ», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ3, είπε ότι η στάθμη του νερού από την υπερχείλιση του ποταμού σε μερικά σημεία έφτασε και τα δύο μέτρα.

Έπειτα, περιέγραψε την εμπειρία με τη διάσωση των αλόγων, τονίζοντας πως δε θα άφηναν τα ζώα για κανένα λόγο.