Ο Ολυμπιακός έκανε βόλτα στην Τρίπολη νικώντας εύκολα με 3-0 τον Αστέρα σε εξ αναβολής αγώνα της Stoiximan Super League και ανέβηκε στην 1η θέση, στο +1 από την ΑΕΚ και στο +2 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, πριν τρεις μέρες, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν ισοπαλία με γκολ στην τελευταία φάση, τώρα, στην Τρίπολη, έβαλαν βάσεις για νίκη σκοράροντας στο ξεκίνημα. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Γκαρθία με σουτ, από τη στιγμή που η άμυνα δεν κατάφερε να απομακρύνει μετά την εκτέλεση κόρνερ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 και από εκεί και πέρα όλα απλοποιήθηκαν.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πλησίασε σε δεύτερο γκολ στο 8′ με την κεφαλιά του Ταρέμι μετά την εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε αλλά ο Τσιντώτας κατάφερε να αποκρούσει, ήλεγχε πλήρως την κατάσταση και τελικά το 0-2 έγινε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο ημίχρονο: Στο 27′, σε φάση διαρκείας, ο Ποντένσε έστρωσε στον Ταρέμι, αυτός σούταρε και η μπάλα κόντραρε, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα.

Το 0-2 ήταν γεγονός, με τους Πειραιώτες να έχουν τον απόλυτο έλεγχο και να απειλούν στο 51′ με το άστοχο πλασέ του Έσε μετά τη συνεργασία του με τον Κοστίνια, για να έρθει το 0-3 λίγα λεπτά μετά… Στο 59′ ο Ποντένσε τα έκανε όλα σωστά, έδωσε στον Ταρέμι και αυτός έκανε το γύρισμα για τον Ζέλσον που σκόραρε από κοντά.

Οι δύο προπονητές άρχισαν τις αλλαγές στα επόμενα λεπτά και ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για 4ο γκολ στο 73′, με τον Ρέτσο να πλασάρει, τον Τσιντώτα να αποκρούει και τον Κλέιτον να μην καταφέρνει να σκοράρει στην εξέλιξη της φάσης.

Μικρό το κακό, όμως, για τους «ερυθρόλευκους» καθώς πήραν τη νίκη που ήθελαν και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, έστω με ματς περισσότερο από τον ΠΑΟΚ.

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιντώτας, Δεληγιαννίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Αλάγκμπε (78′ Γιαμπλόνσκι), Γκονζάλες, Εμμανουηλίδης, Μεντιέτα (60′ Μπαρτόλο), Τζοακίνι (70′ Όκο), Μίτροβιτς (60′ Τσίκο).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος (75′ Καλογερόπουλος), Μπιανκόν, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε (64′ Μουζακίτης), Ζέλσον Μάρτινς (64′ Αντρέ Λουίς), Νασιμέντο, Ποντένσε (75′ Γιαζίτσι), Ταρέμι (64′ Κλέιτον).