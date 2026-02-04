Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης σε εξ αναβολής αγώνα για τη Stoiximan Super League και οι οπαδοί του αποθέωσαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα για όσα έγιναν στο Ντουμπάι.

Ο προπονητής της μπασκετικής ομάδας των «ερυθρόλευκων» έγινε έξαλλος με έναν οπαδό του Παναθηναϊκού αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα στο Ντουμπάι, με αποτέλεσμα να ανέβει στα κάγκελα και να απαντήσει σε έντονο ύφος.

Τα όσα είπε ο Μπαρτζώκας προκάλεσαν την αντίδραση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του και οι οπαδοί του Ολυμπιακού που ταξίδεψαν στην Τρίπολη για τον αγώνα ποδοσφαίρου φρόντισαν να εκφράσουν τη στήριξή τους.

Έτσι, φώναξαν «Μπαρτζώκα, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα», δείχνοντας έτσι τα συναισθήματά τους για τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ.