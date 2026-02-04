Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός πήρε επίσημη θέση μετά το φραστικό επεισόδιο του Γιώργου Μπαρτζώκα με οπαδό στο Ντουμπάι, ο οποίος τον εξύβριζε έπειτα από την ήττα από την Dubai BC. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού ανέβηκε στην εξέδρα και του ζήτησε εξηγήσεις σε ιδιαίτερα έντονο ύφος, χρησιμοποιώντας προσβλητικές εκφράσεις. Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, υπογραμμίζει ότι «κανένας “νάνος” δεν έχει το δικαίωμα να αναφέρεται στον Παναθηναϊκό με αυτόν τον τρόπο». Παράλληλα, ξεκαθαρίζει πως προτίθεται να κινηθεί νομικά εις βάρος του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα, στο σχετικό απόσπασμα της ανακοίνωσης επισημαίνεται: «Είναι δεδομένο ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, υπηρετώντας τα εκατομμύρια των φιλάθλων της και τιμώντας τη σπουδαία ιστορία της, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ώστε ο κ. Μπαρτζώκας να τιμωρηθεί παραδειγματικά».