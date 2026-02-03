Σε καταγγελία στη Euroleague κατά του οπαδού του Παναθηναϊκού που ήταν στο Ντουμπάι και είχε φραστικό επεισόδιο με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, προχώρησε ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τη Ντουμπάι να βάζει τέλος στο σερί πέντε νικών που είχαν και αμέσως μετά τη λήξη του ματς ο προπονητής τους είχε έντονο φραστικό επεισόδιο με οπαδό του Παναθηναϊκού που ήταν στις εξέδρες.

Από την ΚΑΕ Ολυμπιακός φρόντισαν να ενημερώσουν αμέσως πως ο συγκεκριμένος οπαδός έβρισε χυδαία τον προπονητή και αυτός, με τη σειρά του, απάντησε, για να ακολουθήσει η καταγγελία στη Euroleague.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ζητούν να ταυτοποιηθεί ο οπαδός που έβρισε τον Μπαρτζώκα και έκανε, όπως τονίζουν, άσεμνες χειρονομίες και να του απαγορευθεί η είσοδος σε όλα τα γήπεδα για όλους τους αγώνες της διοργάνωσης.