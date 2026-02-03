Επεισόδιο με οπαδό του Παναθηναϊκού που βρισκόταν στις εξέδρες του γηπέδου της Ντουμπάι BC είχε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά την ήττα του Ολυμπιακού για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούσαν πέντε συνεχόμενες νίκες και πήγαν στο Ντουμπάι για την έκτη, τελικά όμως ηττήθηκαν στην παράταση με 108-98, πετυχαίνοντας μόνο τρεις πόντους στο έξτρα πεντάλεπτο.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και το επεισόδιο του Μπαρτζώκα με οπαδό του Παναθηναϊκού που ήταν στην Coca Cola Arena και παρακολούθησε το παιχνίδι.

Όπως καταγγέλλει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο οπαδός του Παναθηναϊκού έβρισε χυδαία τον Μπαρτζώκα και αυτός απάντησε φανερά εκνευρισμένος, με τα πνεύματα να ηρεμούν μετά την παρέμβαση των ψυχραιμότερων.