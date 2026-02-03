Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το -14 και με απίθανο τρίποντο του Φουρνιέ έστειλε στην παράταση το ματς με τη Ντουμπάι για την 26η αγωνιστική της Euroleague, εκεί όμως πέτυχε μόνο τρεις πόντους και ηττήθηκε με 108-98, για να μπει έτσι τέλος στο σερί πέντε νικών.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι, έμειναν πίσω με 9-2 στο 3′ και στη συνέχεια όσο κι αν προσπάθησαν δεν κατάφεραν να βρουν ρυθμό, με συνέπεια να είναι στο -9 (26-17) στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατάφερε, με τρίποντο του Φουρνιέ, να μειώσει σε 33-30 στο 14′, στη συνέχεια όμως έκανε λάθη στην επίθεση και δεν λειτουργούσε καλά στην άμυνα, επιτρέποντας στους γηπεδούχους να κλείσουν στο +12 (52-40) το πρώτο ημίχρονο.

Τα πράγματα πήγαν ακόμη χειρότερα στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου καθώς οι Πειραιώτες βρέθηκαν και στο -14, στη συνέχεια όμως έβγαλαν αντίδραση. Οι Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ έδωσαν λύσεις επιθετικά, η άμυνα βελτιώθηκε και το σκορ ήταν 74-70 στο 30′.

Με το ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου η Ντουμπάι ξέφυγε με 81-72, ο Ολυμπιακός άρχισε σταδιακά να μειώνει τη διαφορά και με καλάθι του Πίτερς πέρασε για πρώτη φορά μπροστά (89-90). Το φινάλε του παιχνιδιού ήταν… θρίλερ, με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 95-92 και τον Φουρνιέ να ευστοχεί σε τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο για το 95-95.

Με το ξεκίνημα της παράτασης ο Γουόκαπ με τρίποντο έκανε το 95-98, αυτοί όμως ήταν και οι μοναδικοί πόντοι που πέτυχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος δέχθηκε 13 και ηττήθηκε με 108-98.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 52-40, 74-70, 95-95, 108-98 (παράταση)