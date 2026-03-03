«Η Ελλάδα είναι εδώ στην πράξη. Με την άμεση και αποφασιστική αποστολή των φρεγατών Κίμωνας και Ψαρά, καθώς και με τα μαχητικά αεροσκάφη που έφθασαν χθες», τόνισε σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο η Αννίτα Δημητρίου.

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και πρόεδρος του ΔΗΣΥ πρόσθεσε:

«Αποδεικνύει έμπρακτα τη βούλησή της για ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας και της προστασίας της Κύπρου και των κρίσιμων υποδομών της πατρίδας μας.

Η παρουσία αυτή επιβεβαιώνει τους άρρηκτους εθνικούς και αδελφικούς δεσμούς των δύο χωρών. Στις δύσκολες στιγμές, όπως και στις εύκολες, η Ελλάδα παραμένει το σταθερό και ισχυρό μας στήριγμα.

Θερμές ευχαριστίες προς τον φίλο πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, καθώς και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ που έρχονται για συντονισμό, αλλά και συνολικά προς την Ελληνική Κυβέρνηση για την άμεση και ουσιαστική στήριξη».