Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται και σήμερα οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους κραδασμούς στις αγορές να βαθαίνουν καθώς διευρύνεται η σύγκρουση στο Ιράν.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές και οι μετοχές της Viohalco και της Elvalhalcor.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.123,59 μονάδες σημειώνοντας πτώση 3,52%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 50,5 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 3,57%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 3,05%.

Απώλειες καταγράφουν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-6,19%), της Viohalco (-6,18%), της Eurobank (-5,59%), της Εθνικής (-4,72%), της Optima Bank (-4,46%) και της Alpha Bank (-4,43%).

Ανοδικά κινούνται 8 μετοχές, 95 πτωτικά και 4 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία (π) (+9,40%) και Orilina (+3,47%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ίλυδα (-8,33%) και Lavipharm (-7,09%).