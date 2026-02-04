Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αρνήθηκε να αγωνιστεί στο ματς της Αλ Νασρ με την Αλ Ριάντ και σκέφτεται να απουσιάσει και από αυτό με την Αλ Ιτιχάντ, με αποτέλεσμα οι φίλαθλοι στη Σαουδική Αραβία να τον… αναζητούν, βάζοντας στους δρόμους αφίσες με τον τίτλο «missing».

Ο Πορτογάλος σταρ δεν έχει καταφέρει ακόμη να οδηγήσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Αλ Νασρ και θεωρεί πως υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο εναντίον της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, η μεταγραφή του Καρίμ Μπενζεμά στην Αλ Χιλάλ έκανε έξαλλο τον Ρονάλντο, με αποτέλεσμα να κατηγορεί τους χρηματοδότες του πρωταθλήματος ότι βάζουν εμπόδια στην προσπάθεια της Αλ Νασρ να κατακτήσει τον τίτλο.

Έτσι, αποφάσισε να μην αγωνιστεί, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, κόντρα στην Αλ Ριάντ και δεν σκοπεύει να εμφανιστεί στο γήπεδο ούτε στο παιχνίδι με την Αλ Ιτιχάντ. Συμπεριφορά που έχει ως αποτέλεσμα να τον… τρολάρουν οι Σαουδάραβες, οι οποίοι έχουν κολλήσει αφίσες με τον τίτλο «missing».