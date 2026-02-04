Μια ασυνήθιστη και άκρως επιθετική ρητορική επέλεξε ο κυβερνητικός βουλευτής του κόμματος του Ερντογάν, Χασάν Ουφούκ Τσακίρ, προκειμένου να απαντήσει στις έντονες διαμαρτυρίες για το βιοτικό επίπεδο στην Τουρκία.

Αντί να εστιάσει στην οικονομία, ο Τσακίρ επέλεξε να επιστρατεύσει τα εθνικά θέματα και τους «εξωτερικούς εχθρούς», προκειμένου να σιωπήσει όσους ζητούν ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Ο βουλευτής εμφανίστηκε ενοχλημένος από τα παράπονα των απόμαχων της εργασίας, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν με περίπου 389 ευρώ τον μήνα. «Κάνουν παράπονα για τη σύνταξη των 20.000 λιρών και χτυπιούνται γι’ αυτό… Αδελφέ μου εσύ δεν ζεις στην Ελβετία», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας το δίλημμα ανάμεσα στις παροχές και την εθνική ασφάλεια.

Η «περικύκλωση» της Τουρκίας και η τιμή του έθνους

Η επιχειρηματολογία του Τούρκου πολιτικού επεκτάθηκε σε όλο το γεωπολιτικό φάσμα της περιοχής, εμπλέκοντας την Ελλάδα, την Αρμενία, αλλά και τη Συρία. Ο Τσακίρ επιχείρησε να καλλιεργήσει ένα κλίμα φόβου, υποστηρίζοντας ότι η χώρα απειλείται και επομένως οι οικονομικές διεκδικήσεις περνούν σε δεύτερη μοίρα.

«Από τη μία πλευρά υπάρχει η Ελλάδα, από την άλλη η Αρμενία, κάτω υπάρχει η Συρία. Επίσης περιμένουν οι δυνάμεις κατοχής. Νομίζεις όταν θα έρθει ο Άγγλος θα σκεφτεί τη δική σου τιμή;» διερωτήθηκε, προκαλώντας αλγεινή εντύπωση.

Στην προσπάθειά του να συσπειρώσει το κοινό γύρω από την κυβερνητική γραμμή, κάλεσε τους πολίτες να χειροκροτήσουν τους ηγέτες που «βάζουν χέρι στη Συρία» και αντιμετωπίζουν την τρομοκρατία, αντί να διαφωνούν για το «αν η σύνταξή τους πρέπει να είναι 20.000 λίρες».

Η οργή της τουρκικής κοινής γνώμης ξεχείλισε όταν οι δηλώσεις αυτές συγκρίθηκαν με τις απολαβές των ίδιων των βουλευτών. Ενώ ο λαός καλείται να δείξει «εθνική υπομονή», οι εκπρόσωποι του κοινοβουλίου λαμβάνουν μηνιαίως περίπου 9.500 ευρώ (500.000 λίρες). Μάλιστα, το κλίμα είχε ήδη βαρύνει από προηγούμενα παράπονα συναδέλφων του Τσακίρ, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι οι δικοί τους υπέρογκοι μισθοί δεν είναι επαρκείς.

Η πίεση έφτασε μέχρι το εσωτερικό του AKP, με την κυβέρνηση Ερντογάν να θορυβείται από τις αντιδράσεις. Υπό το βάρος της κατακραυγής, ο Τσακίρ αναγκάστηκε να προβεί σε αναδίπλωση, ισχυριζόμενος ότι τα λεγόμενά του παρερμηνεύτηκαν. Ωστόσο, οι φράσεις του «Όταν οι Βρετανοί έρθουν από εκείνη την κατεύθυνση, θα ελέγξουν την τιμή μου αλλά όχι τη δική σας;» έχουν ήδη καταγραφεί ως μία από τις πιο κυνικές στιγμές της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας στη γείτονα.