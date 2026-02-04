Οι Αρχές στη δυτική Αυστραλία ερευνούν την υπόθεση της οικογένειας που βρέθηκε νεκρή στο Mosman Park του Περθ, μια υπόθεση που ήδη περιγράφεται ως «δολοφονία-αυτοκτονία» και συνεχίζει να προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία. Τα τελευταία 24ωρα, το βάρος πέφτει σε δύο σημειώσεις που εντοπίστηκαν στο σπίτι, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να φωτίσουν το «γιατί».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αυστραλιανών μέσων, το πρώτο σημείωμα βρέθηκε στην πόρτα και ανέφερε φράσεις όπως «don’t enter» και «call police», δηλαδή «μην μπείτε» και «καλέστε την αστυνομία».

Το δεύτερο σημείωμα, όπως μεταδίδουν ρεπορτάζ, βρέθηκε αργότερα μέσα στο σπίτι και περιλάμβανε περισσότερες λεπτομέρειες, ανάμεσά τους οδηγίες για το πώς ήθελαν να διαχειριστούν οικονομικά ζητήματα μετά τον θάνατό τους.

Η άφιξη του φροντιστή και η εικόνα της γειτονιάς για τη νεκρή οικογένεια

Η βασική «αφετηρία» της έρευνας παραμένει ίδια: το πρωί της Παρασκευής, ένα πρόσωπο που παρείχε υπηρεσίες φροντίδας στην οικογένεια πήγε στο σπίτι για προγραμματισμένο ραντεβού, ανησύχησε και ειδοποίησε την αστυνομία, σύμφωνα με το news.com της Αυστραλίας.

Οι αστυνομικοί έφτασαν περίπου στις 08:15 και εντόπισαν τους τέσσερις νεκρούς σε διαφορετικούς χώρους του σπιτιού, ενώ νεκρά βρέθηκαν και κατοικίδια της οικογένειας. Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος για την ευρύτερη κοινότητα. Παράλληλα, από την πρώτη στιγμή, στελέχη της αστυνομίας έκαναν λόγο για «ιδιαίτερα οδυνηρή» εικόνα που αντίκρισαν οι πρώτοι ανταποκριτές.

Ο αυτισμός και το κενό στήριξης που μπαίνει στη συζήτηση

Στην υπόθεση εμπλέκεται έντονα, πλέον, και η δημόσια συζήτηση γύρω από τη στήριξη οικογενειών με παιδιά υψηλών αναγκών. Τα δύο αγόρια, 14 και 16 ετών, είχαν «σημαντικές προκλήσεις υγείας», όπως ανέφεραν οι Αρχές, ενώ ρεπορτάζ μιλούν για αυτισμό και πολύ αυξημένες ανάγκες υποστήριξης.

Η επικεφαλής της Developmental Disability WA, Μέρι Μπάτεργουορθ, δήλωσε στο ABC ότι «στη Δυτική Αυστραλία δεν έχουμε αρκετούς εκπαιδευμένους εργαζόμενους υποστήριξης», συνδέοντας το γεγονός με ελλείψεις σε προσωπικό και εκπαίδευση. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και αναφορές για το NDIS, το αυστραλιανό σύστημα χρηματοδότησης υπηρεσιών αναπηρίας.

Δημοσιεύματα και μαρτυρίες φίλων υποστηρίζουν ότι η οικογένεια είχε εξαντληθεί από τη συνεχή προσπάθεια να «κλείσει» επαρκή υποστήριξη, ενώ γίνεται λόγος και για πρόσφατες περικοπές στη χρηματοδότηση.

Δολοφονία και αυτοκτονία: Τι κρατά «κλειστό» η αστυνομία

Παρά τα δημοσιεύματα για τις σημειώσεις, η αστυνομία δεν έχει δημοσιοποιήσει το περιεχόμενό τους ούτε έχει παρουσιάσει επίσημο κίνητρο. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και, όπως σημειώνεται σε επίσημη ανακοίνωση, το Ανθρωποκτονιών συνεχίζει να συλλέγει στοιχεία και να χαρτογραφεί τις τελευταίες κινήσεις της οικογένειας.

Την ίδια στιγμή, αρκετά μέσα αναφέρουν ότι δεν υπήρχε προηγούμενο ενδοοικογενειακής βίας σε καταγραφές των Αρχών και ότι δεν χρησιμοποιήθηκε όπλο. Σε πολιτικό επίπεδο, καταγράφονται αιτήματα να υπάρξει πλήρης ιατροδικαστική διερεύνηση (coronial inquest), με το επιχείρημα ότι μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να αναδείξει τυχόν συστημικά κενά στήριξης, όπως γράφει η West Australian.

Αυστραλία: Οι επόμενες κινήσεις και η «στροφή» στο δημόσιο διάλογο

Με την υπόθεση να συγκλονίζει την Αυστραλία, το επίκεντρο μετακινείται από το χρονικό προς το υπόβαθρο. Το δεύτερο σημείωμα και οι αναφορές σε οικονομικές οδηγίες ενισχύουν την αίσθηση ότι οι Αρχές προσπαθούν να καταλάβουν αν υπήρχε σχεδιασμός και πόσο πίσω πάει, σύμφωνα με το ABC.

Παράλληλα, η συζήτηση για τον αυτισμό, τις υπηρεσίες ανακούφισης για γονείς και την επάρκεια του NDIS δυναμώνει, με οργανώσεις και ειδικούς να ζητούν περισσότερη πρακτική στήριξη για οικογένειες που ζουν καθημερινά με εξαιρετικά αυξημένες ανάγκες φροντίδας. Αν εσύ ή κάποιος δικός σου άνθρωπος δυσκολεύεται, η αναζήτηση βοήθειας από ειδικούς και γραμμές υποστήριξης μπορεί να κάνει διαφορά.