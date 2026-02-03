Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η είδηση ότι δύο γονείς, οι δύο έφηβοι γιοι τους και τα τρία κατοικίδιά τους βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, σε προάστιο του Περθ, σε υπόθεση που οι αρχές διερευνούν ως πιθανή δολοφονία–αυτοκτονία. Σύμφωνα με την αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας, οι νεκροί είναι ένας άνδρας 50 ετών, μια γυναίκα 49 ετών, καθώς και δύο αγόρια 14 και 16 ετών, τα οποία λάμβαναν φροντίδα για αυτισμό, ενώ νεκρά βρέθηκαν και ένα γατί και δύο σκυλιά.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν φροντιστής της οικογένειας, που είχε ραντεβού με τα παιδιά, βρήκε στην πόρτα σημείωμα που έγραφε «μην μπείτε» και «καλέστε την αστυνομία» και ειδοποίησε τις αρχές. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι, βρέθηκαν μπροστά σε ένα «σπαρακτικό» σκηνικό, όπως το περιέγραψε η αστυνομία, που τόνισε ότι δεν υπάρχει ένδειξη για απειλή προς την ευρύτερη κοινότητα.

Η αστυνομία της Αυστραλίας ψάχνει κίνητρο – τα ερωτήματα για την πίεση στις αυτιστικές οικογένειες

Οι αρχές στην Αυστραλία ερευνούν την υπόθεση ως πιθανή δολοφονία–αυτοκτονία, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινώσει ακόμα τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι. Η αστυνομία υπογραμμίζει ότι δεν υπήρξαν προηγούμενες αναφορές για ενδοοικογενειακή βία, ενώ επισημαίνει ότι δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο όπλο και ότι «δεν φαίνεται να έχει σημειωθεί βίαιο περιστατικό».

Ωστόσο, όπως μεταδίδουν αυστραλιανά μέσα, και τα δύο αγόρια αντιμετώπιζαν «σημαντικές προκλήσεις υγείας» και ήταν αυτιστικά, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την ψυχολογική, οικονομική και πρακτική πίεση που βιώνουν πολλές οικογένειες με αυτιστικά παιδιά στην Αυστραλία. Η υπόθεση φωτίζει με τον πιο σκληρό τρόπο την ευαλωτότητα τέτοιων οικογενειών και ανοίγει συζήτηση για το κατά πόσο οι δομές υποστήριξης επαρκούν ώστε ούτε οι γονείς ούτε οι αυτιστικοί έφηβοι να φτάνουν σε αδιέξοδο.

«Σπαρακτικό» πλήγμα για την κοινότητα της Αυστραλίας

Η αστυνομία έκανε λόγο για μια «τραγική και καταστροφική» υπόθεση, τονίζοντας ότι η απώλεια μιας ολόκληρης οικογένειας, δύο γονείς, δύο αυτιστικών εφήβων και τριών ζώων, θα αφήσει βαθύ τραύμα στην τοπική κοινωνία. Η εικόνα που αντίκρισαν οι πρώτοι ανταποκριτές χαρακτηρίστηκε «συγκλονιστική», με τις αρχές να κινητοποιούν ψυχολογική υποστήριξη και τον ιερέα της αστυνομίας για να σταθούν δίπλα στα στελέχη που μπήκαν στο σπίτι, σύμφωνα με το δημοσίευμα του People.

Οι τοπικές αρχές στην Αυστραλία καλούν όποιον επηρεάζεται από το γεγονός να αναζητήσει βοήθεια σε διαθέσιμες γραμμές ψυχολογικής στήριξης, υπενθυμίζοντας ότι τέτοιες τραγωδίες «αγγίζουν» ολόκληρη την κοινότητα. Την ίδια ώρα, οργανώσεις που ασχολούνται με τα δικαιώματα αυτιστικών ατόμων ζητούν να διερευνηθεί σε βάθος το τι είδους υποστήριξη λάμβανε η οικογένεια και αν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια που χάθηκαν μέσα στη σιωπή.