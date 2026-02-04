Ο Πανιώνιος προσπάθησε για το καλύτερο κόντρα στη Λιετκαμπέλις για τη 17η αγωνιστική του Β’ ομίλου του Eurocup αλλά δεν ήταν ανταγωνιστικός, με συνέπεια να ηττηθεί με 87-62.

Οι Λιθουανοί πήραν από νωρίς το προβάδισμα και έδωσαν στο παιχνίδι τον ρυθμό που ήθελαν, με αποτέλεσμα να είναι μπροστά με 26-16 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και με 46-27 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Οι «κυανέρυθροι» προσπάθησαν να αντιδράσουν και να μειώσουν στην τρίτη περίοδο, δεν το κατάφεραν όμως καθώς ήταν στο -23 (65-42) στο 30′ και γνώρισαν την ήττα με -27 (89-62).

Κορυφαίοι για τη Λιετκαμπέλις (ρεκόρ 4-13) ήταν οι Φάρνταβς Έιμακ με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ και Κρίστιαν Κουλαμάε επίσης με 19 πόντους. Από τον Πανιώνιο (ρεκόρ 3-14) ξεχώρισαν οι Ανδρέας Πατρίκης (9π., 10ρ.) και Τζο Τόμασον (16π.).

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 46-27, 65-42, 89-62

Λιετκαμπέλις (Τσάνακ): Άιμακ 19, Μόρις 16 (4), Μπιτσκάουσκις 4, Φουρμαναβίτσιους 5, Μούτιτς 3, Κουλαμάε 19 (5), Μαλντούνας, Φλάουερς 12, Κουλιέσα, Λαβρινοβίτσιους, Ντανουσεβίτσιους 11 (1).

Πανιώνιος (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 10, Λέμον 8, Τέιλορ 3 (1), Οικονομόπουλος, Γόντικας 5, Τόμασον 16 (1), Κρούζερ 8, Πατρίκης 9 (1), Γκίκας 3 (1).