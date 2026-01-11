Η εμφάνιση του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι, παρά το γεγονός ότι νίκησε με 94-86, δεν άρεσε καθόλου στον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος αποφάσισε να ακυρώσει το ρεπό της Δευτέρας (12/1).

Ο Τούρκος έδειξε τα νεύρα του αμέσως μετά το τέλος του αγώνα καθώς στις δηλώσεις του έδωσε συγχαρητήρια στον… Ολυμπιακό για τη νίκη του με 40 πόντους διαφορά στην Καρδίτσα, λέγοντας πως έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται οι μεγάλες ομάδες.

Ο Αταμάν δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος, αντιθέτως ήταν πολύ δυσαρεστημένος, από την απόδοση της ομάδας του και γι’ αυτό, όπως είπε στη συνέντευξη Τύπου, αποφάσισε να ακυρώσει το ρεπό της Δευτέρας (12/1).

«Θα δουλέψουμε περισσότερο, θα κάνουμε περισσότερη προπόνηση. Το ρεπό ακυρώθηκε και θα αρχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά στην προπόνηση για να βελτιώσουμε τη νοοτροπία μας και τον χαρακτήρα μας και την άμυνά μας. Έτσι δεν μπορούμε να φτάσουμε σε κανέναν μεγάλο στόχο. Το ρεπό ακυρώνεται για αύριο και θα αρχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά στην προπόνηση», ήταν τα λόγια του.

Επόμενο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό είναι αυτό της Πέμπτης (15/11) με τη Μπάγερν στο Μόναχο για την 22η αγωνιστική της Euroleague.