Για πρόταση της Μπεσίκτας στον Κίριλ Ντεσπόντοφ γράφουν στην Τουρκία, με τον Βούλγαρο εξτρέμ να μην ενθουσιάζεται όμως και να προτιμάει να πάρει μεταγραφή σε ομάδα της Ιταλίας, όταν έρθει η ώρα της αποχώρησης από τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη γειτονική χώρα, ο Ντεσπόντοφ αποτελεί τον βασικό μεταγραφικό στόχο της Μπεσίκτας, η οποία φρόντισε να εκφράσει το ενδιαφέρον της καταθέτοντας πρόταση στον μάνατζερ του παίκτη. Μια πρόταση, όμως, που δεν συγκίνησε ιδιαίτερα τον Βούλγαρο εξτρέμ.

Ο Ντεσπόντοφ, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τον «δικέφαλο του βορρά», φέρεται να απέρριψε την πρόταση των Τούρκων, με το σχετικό δημοσίευμα να αναφέρει πως αν είναι να φύγει από την Ελλάδα, προτιμάει να το κάνει για ομάδα της ιταλικής Serie A, πρωτάθλημα στο οποίο είχε αγωνιστεί στο παρελθόν με την Κάλιαρι.

Για τον ΠΑΟΚ, πάντως, δεν τίθεται θέμα πώλησης του 29χρονου εξτρέμ, ο οποίος μετράει 4 γκολ και 3 ασίστ φέτος σε 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.