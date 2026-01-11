Ο εκπληκτικός Λεβαδειακός πάτησε με 3-1 τον Βόλο για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League και παραμένει στην 4η θέση, έχοντας πλέον προβάδισμα έξι βαθμών από τους Θεσσαλούς.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, δεν έδειχναν καθόλου επηρεασμένοι από τη διακοπή λόγω εορτών και στο 9ο λεπτό κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Μπάλτσι που επέμεινε και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με σουτ εντός περιοχής.

Το 1-0 έδωσε ώθηση στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου που συνέχισε να επιτίθεται με στόχο το 2-0 και έφτασε σε αυτό πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 41′, με το αυτογκόλ του Σόρια που ήθελε να γυρίσει τη μπάλα στον Σιαμπάνη αλλά τελικά την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του.

Οι Βοιωτοί δεν έριξαν ρυθμό στην επανάληψη και παρέμεναν μπροστά με στόχο να ανεβάσουν κι άλλο το σκορ, κάτι που κατάφεραν στο 67′: Οι παίκτες του Παπαδόπουλου… έκρυψαν τη μπάλα και ο Τσάπρας πάσαρε στον Πεντρόσο που με ωραίο πλασέ έγραψε το 3-0.

Τα πάντα είχαν, πλέον, κριθεί και το μόνο που κατάφερε ο Βόλος ήταν να μειώσει σε 3-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με ωραίο μονοκόμματο σουτ του Κόμπα μετά την πάσα του Πίντσι.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (90’ Κάτρης), Τσοκάι, Λαγιούς (58’ Μανθάτης), Μπάλτσι (58’ Συμελίδης), Πεντρόσο (81’ Όζμπολτ), Παλάσιος (81’ Λαμαράνα).

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (79’ Τριανταφύλλου), Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα, Κόμπα (79’ Τσοκάνης), Μπουζούκης (70’ Γρόσδης), Χουάνπι, Πίντσι, Ασεχνούν (84’ Μακνί), Σαντής (46’ Χάμουλιτς).