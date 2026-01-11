Χάρη στη Σερραία δασκάλα, Νικολέττα Χαραλαμπόγλου, το Δημοτικό Σχολείο της Φολεγάνδρου διακρίθηκε στον Πανελλήνιο Αθλητικό Διαγωνισμό «Τρέχω για την Ειρήνη» του Υπουργείου Παιδείας.

Η δασκάλα από την Κρηνίδα Σερρών πήγε στο νησί και ζωντάνεψε το Δημοτικό Σχολείο.

Η ίδια η Νικολέττα Χαραλαμπόγλου, μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Περίμετρος» ανέφερε πως οραματίζονται ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, ένα σχολείο με αγάπη, μεράκι, συλλογικότητα κι ένα σχολείο με φωνή.

«Βρισκόμαστε σε ένα ακριτικό νησί και τα νησιά μας έχουν φωνή, που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά η Νικολέττα Χαραλαμπόγλου, η οποία αναφέρθηκε στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του σχολείου.