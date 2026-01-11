Σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ζει μια 87χρονη στο Ηράκλειο, καθώς αναγκάζεται να κοιμάται σε εγκαταλελειμμένο αμάξι, που «προστατεύουν» εφημερίδες από τα καιρικά φαινόμενα. Μάλιστα, πριν μερικούς μήνες κάποιοι την έβαλαν στο «στόχαστρο» και έκλεψαν από τα λιγοστά υπάρχοντά της.

Πιο αναλυτικά, η γυναίκα εδώ και χρόνια ζει σε αδιανόητες συνθήκες, εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών. Μιλώντας στο patris.gr ξεκαθάρισε ότι δεν ζητάει ελεημοσύνη, αλλά εργασία, ώστε να κερδίσει τα χρήματα που χρειάζεται.

«Είμαι γερή κράση», λέει γελώντας, παρά τα 87 της χρόνια, «θα ήθελα να εργαστώ».

Παράλληλα, το όνειρό της είναι απλό και ανθρώπινο: ένα μικρό σπίτι σε κάποιο χωριό, για να βλέπει πράσινο και λουλούδια, μακριά από το «σκληρό Ηράκλειο», όπως λέει.

Με εφημερίδες στα… τζάμια προσπαθεί να προστατευτεί από το κρύο.

Οι συνθήκες διαβίωσης είναι εξαιρετικά δύσκολες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το αυτοκίνητο είναι «τυλιγμένο» με εφημερίδες, σε μια αυτοσχέδια προσπάθεια μόνωσης για να περιοριστεί ο αέρας και το κρύο. Λίγα ρούχα, κουβέρτες και προσωπικά αντικείμενα συνθέτουν το εσωτερικό του οχήματος, που έχει μετατραπεί στο προσωπικό της καταφύγιο.

Της έκλεψαν τρεις βαλίτσες.

Στις 17 Οκτωβρίου, η ηλικιωμένη βίωσε ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα, καθώς, όπως η ίδια αναφέρει, της έκλεψαν τρεις βαλίτσες από τον χώρο των ΚΤΕΛ. Μέσα σε αυτές βρίσκονταν προσωπικά της αντικείμενα και πράγματα απαραίτητα για την καθημερινή της επιβίωση, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.