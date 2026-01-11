«Η προπαγάνδα γνωστών κύκλων δεν έχει όρια. Διακινείται από σκοτεινούς κύκλους ότι δήθεν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ απείχαν από την ψηφοφορία για τα μέτρα της Mercosur», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σημειώνοντας ότι σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο καταψήφισε τα μέτρα της Mercosur.

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «η επίσημη σελίδα του Ευρωκοινοβουλίου τους διαψεύδει» και επισυνάπτει στη σχετική ανακοίνωσή του την επίσημη σελίδα του Ευρωκοινοβουλίου με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.