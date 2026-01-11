Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη σερβική Mozzart Sport ο Ανδρέας Πιστιόλης αναφέρθηκε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και στο πότε θα επιστρέψει στη Euroleague, ενώ σχολίασε και το πλάνο για το NBA Europe, κάνοντας το σχόλιό του και για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η ΤΣΣΚΑ είναι μία από τις ομάδες-μετόχους της Euroleague αλλά δεν παίρνει μέρος στη διοργάνωση από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τον Έλληνα προπονητή της να θεωρεί πως είναι θέμα χρόνου η επιστροφή της.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πιστιόλης στη Mozzart Sport…

Για την απουσία της ΤΣΣΚΑ Μόσχας από τη Euroleague: «Δεν θα πω ότι είναι περίεργο, καταλαβαίνουμε την κατάσταση και γιατί είναι έτσι, πώς είναι… Δεν θα πω καν ότι είμαι λυπημένος, αλλά είναι μάταιο… Βλέπεις άλλους να παίζουν και ξέρεις ότι αξίζεις να είσαι σε αυτή την παρέα. Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε, αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέχρι το τέλος. Ξέρουμε ότι είναι μόνο θέμα χρόνου πότε η ΤΣΣΚΑ θα επιστρέψει στη Euroleague. Μέχρι τότε, αυτά τα πράγματα είναι εκτός των δυνατοτήτων μας και μπορούμε μόνο να ελπίζουμε για το καλύτερο».

Για το αν θα επιστρέψει το 2026: «Ελπίζω, αλλά και πάλι, αυτά είναι πράγματα πέρα ​​από τον έλεγχό μας. Είναι θέμα πολιτικής. Η πιθανή επιστροφή μας στη Euroleague θα ήταν αποτέλεσμα κάποιων γεγονότων. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο».

Για το ΝΒΑ Europe: «Πρέπει να παραδεχτώ ότι ανησυχώ λίγο. Είναι δύσκολο να πω πώς θα πάνε όλα καλά, προσωπικά βλέπω διάφορα σενάρια, πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Θα δούμε αν το NBA θα καταλάβει πλήρως την ευρωπαϊκή αγορά και προς τα πού θα πάει, δηλαδή αν θα προσαρμοστεί στην ευρωπαϊκή νοοτροπία, η οποία είναι εντελώς διαφορετική από την αμερικανική, ή αν θα προσπαθήσει να επιβάλει το στυλ του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Μια άλλη επιλογή είναι το NBA να μην καταλάβει πλήρως το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τότε θα έχουμε έναν ακόμη μεγαλύτερο κατακερματισμό στο μπάσκετ, για τον οποίο μιλήσαμε και την προηγούμενη φορά. Έχουμε ήδη ένα μεγάλο πρόβλημα λόγω της σύγκρουσης της Euroleague και της FIBA, τώρα φανταστείτε να προσθέσετε ένα τρίτο μέρος σε αυτό, δεν θα είναι καλό για το μπάσκετ. Αυτή θα μπορούσε να είναι μία κίνηση η οποία θα διορθώσει όλα τα προβλήματα στην Ευρώπη ή που θα καταστρέψει τα πάντα».

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Όλα εξαρτώνται από αυτόν. Αν το θέλει, θα επιστρέψει στη δουλειά. Καταλαβαίνω ότι τώρα χρειάζεται χρόνο για να ξεκουραστεί και να καθαρίσει το μυαλό του. Πιστεύω ότι, αργά ή γρήγορα, θα επιστρέψει και θα τον ξαναδούμε. Φυσικά, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό που λέω μπορεί να είναι περισσότερο η επιθυμία μου τώρα, παρά αυτό που βλέπω. Θα ήθελα να επιστρέψει και γι’ αυτό πιστεύω ότι θα το κάνει».