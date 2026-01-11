Να επέμβουν οι ΗΠΑ στρατιωτικά στο Ιράν ζητά απόστρατος Αμερικανός στρατηγός, καθώς πιστεύει ότι έφτασε η ώρα η χώρα του να απαλλαγεί από το ιρανικό θεοκρατικό καθεστώς, με το οποίο συγκρούεται εδώ και χρόνια.

Ο Jack Keane, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να στείλει μια τελευταία προειδοποίηση στην Τεχεράνη και μετά να εξοντώσει ορισμένους ηγέτες της.

«Ο πρόεδρος τους είπε: “Αν τους σκοτώσετε (σ.σ. τους διαδηλωτές), θα σας κυνηγήσω”. Έχουν ήδη σκοτώσει περισσότερους από 40 ανθρώπους και έχουν φυλακίσει πολλούς περισσότερους. Και στη φυλακή, θα τους εκτελέσουν», είπε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε να δώσει μια ακόμη προειδοποίηση και στη συνέχεια να χτυπήσει ορισμένους από τους ηγέτες που ευθύνονται για τη βία κατά του ιρανικού λαού. Έχουμε τη δύναμη να περιορίσουμε αυτή τη συμπεριφορά», δήλωσε στο Fox News.

Σημειώνεται ότι λίγες μέρες πριν ξεσπάσουν οι ταραχές στο Ιράν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Τραμπ στις ΗΠΑ, με τον πρώτο να ζητά νέο πόλεμο με την Τεχεράνη, με αφορμή το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Αυξάνονται οι νεκροί διαδηλωτές

Οι νεκροί, στις δύο εβδομάδες διαδηλώσεων στο Ιράν, έχουν ξεπεράσει τους 500, ανακοίνωσε η ομάδα ακτιβιστών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Ο τελευταίος απολογισμός αναφορικά με τους νεκρούς, που βασίζεται σε μαρτυρίες ακτιβιστών εντός και εκτός του Ιράν, κάνει λόγο για 490 διαδηλωτές και 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας νεκρούς, καθώς και για 10.000 συλλήψεις.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τα στοιχεία αυτά και οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει στοιχεία για νεκρούς από τις ταραχές, τις οποίες αποδίδουν σε «ταραξίες» που ενθαρρύνονται από ξένες δυνάμεις.

«Αν παρέμβετε στρατιωτικά, θα απαντήσουμε»

Μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε παρέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν θα οδηγήσει σε αντίποινα από την Τεχεράνη, με στόχο το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του Ιράν, το Ισραήλ, όπως και όλες οι αμερικανικές βάσεις και τα πλοία, θα είναι νόμιμοι στόχοι μας, θα απαντήσουμε», τόνισε ο Καλιμπάφ.

Αναφορές για μαζικές συλλήψεις

Σύμφωνα με μη δυτικά μέσα ενημέρωσης, η Υπηρεσία Πληροφοριών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε τη σύλληψη αλλοδαπού υπηκόου, ο οποίος φέρεται να δρούσε «ως πράκτορας της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ». Όπως αναφέρεται, ο συλληφθείς είχε εισέλθει στο Ιράν υπό κάλυψη «με αποστολή τη συλλογή πληροφοριών και την αξιολόγηση συνθηκών που σχετίζονται με ενέργειες ξένων δικτύων αποσταθεροποίησης».

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο, όπως σημειώνεται, εντατικοποιημένων προσπαθειών των ιρανικών αρχών να αντιμετωπίσουν ταραχές που αποδίδονται σε ξένη παρέμβαση. Η IRGC υποστηρίζει ότι στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκαν έγγραφα που συνιστούν, κατά τις ίδιες πηγές, αδιάσειστα στοιχεία κατασκοπευτικής δράσης, ενώ τονίζεται πως «οι Αρχές δεν θα ανεχθούν ενέργειες που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας».

Ωστόσο, άλλες αναφορές κάνουν λόγο για μαζικές συλλήψεις και τον αφοπλισμό αρκετών ατόμων που φέρεται να δρουν ως πράκτορες της Μοσάντ, κατά τις ιρανικές αρχές, ενώ σε διάφορες πλατφόρμες και social media έχουν αναρτηθεί σχετικά βίντεο, η αυθεντικότητα των οποίων δεν είναι δυνατό να διασταυρωθεί.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας, Αχμάντ Ρεζά Ραντάν, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση: «Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συλλήψεις το Σάββατο. Πρόκειται για άτομα που εμπλέκονται στις ταραχές και, αν το θέλει ο Θεός, θα τιμωρηθούν μετά την ολοκλήρωση των νόμιμων διαδικασιών», χωρίς ο ίδιος να διευκρινίζει τον αριθμό ή την ταυτότητα των συλληφθέντων.