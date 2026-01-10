Σαφές μήνυμα προς την ιρανική κοινωνία απηύθυνε το βράδυ της Κυριακής ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κάνοντας λόγο για μια επερχόμενη αίσθηση νίκης που, όπως ανέφερε, θα αγκαλιάσει σύντομα τον λαό της χώρας.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έγραψε χαρακτηριστικά: «Θεού θέλοντος, σύντομα θα σκορπίσει το αίσθημα της νίκης στις καρδιές όλου του λαού του Ιράν». Η τοποθέτησή του έγινε λίγη ώρα μετά τη δημόσια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται έτοιμες να συνδράμουν Ιρανούς που εξεγείρονται, αλλά και μετά από πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων που έκαναν λόγο για σχεδιασμό αμερικανικής επίθεσης.

ان‌شاء‌الله به زودیِ زود، خداوند احساس پیروزی را در دلهای همه‌ی مردم ایران رواج بدهد. pic.twitter.com/KOrccvC9mh — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) January 10, 2026

Παράλληλα, νωρίτερα μέσα στην ημέρα, στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν γραφικά και αναρτήσεις από άγνωστους λογαριασμούς, τα οποία απεικόνιζαν έναν νυχτερινό ουρανό γεμάτο εισερχόμενα βλήματα. Το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων ερμηνεύθηκε από αναλυτές και χρήστες των κοινωνικών δικτύων ως έμμεση ιρανική απειλή για πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ.