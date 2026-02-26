Στα συρτάρια της ΑΑΔΕ βρίσκονται ξεχασμένα 176 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για επιστροφές φόρων οι οποίες παραμένουν στα αζήτητα, καθώς οι δικαιούχοι τους είναι άφαντοι.

Κάποιοι δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό για να τους επιστραφούν τα χρήματα, άλλοι δεν έχουν δηλώσει έγκυρο email για επικοινωνία, ενώ αρκετοί δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της επιστροφής. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, το συνολικό ποσό των εκκρεμών επιστροφών φόρων τον Δεκέμβριο είχε ανέλθει στα 722 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 176 εκατ. αφορούν επιστροφές για τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν έχουν ανταποκριθεί, είτε λόγω μη υποβολής στοιχείων είτε λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών.

Από το συνολικό ποσό των 722 εκατ. ευρώ, τα 336 εκατ. αφορούν επιστροφές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, δηλαδή έχει παρέλθει διάστημα 90 ημερών από την έκδοση του Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ). Τα υπόλοιπα 386 εκατ. ευρώ αφορούν εκκρεμείς επιστροφές που δεν έχουν λήξει ακόμη, καθώς δεν έχει παρέλθει το διάστημα των 90 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης ΑΦΕΚ. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι επιστροφές δεν έχουν ληξιπρόθεσμη ημερομηνία, το ύψος τους παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Δήλωση IBAN

Για να μπορέσουν οι φορολογούμενοι να λάβουν τις επιστροφές φόρων που δικαιούνται, θα πρέπει να έχουν δηλώσει το IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού στην ΑΑΔΕ.

Η δήλωση του IBAN γίνεται σε 3 βήματα:

Συνδέεστε με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr).

Επιλέγετε Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN.

Καταχωρείτε τον λογαριασμό σας, αφού προηγουμένως βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργός και στο όνομά σας.

Οι πληρωμές

Την ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ ενισχύει τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες επιστροφής ΦΠΑ, με περιορισμό της ανθρώπινης παρέμβασης, μέσω ψηφιακών συναλλαγών με στόχο να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στις επιστροφές ΦΠΑ.

Το νέο πλαίσιο εστιάζει στα εξής: