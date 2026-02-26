BEAST

Δεν είναι και λίγο

Καλημέρα. Θα ξεκινήσω από την Αλεξανδρούπολη και το χθεσινό προσυνέδριο της ΝΔ, το δεύτερο, ενόψει του συνεδρίου του κόμματος τον προσεχή Μάιο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αρκετά ευδιάθετος όπως έμαθα. Δεν ξέρω εάν ήταν η πολύ ωραία φιλοξενία που έτυχε από ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στον Έβρο που τον τραπέζωσαν στο σπίτι τους, αλλά σίγουρα ήταν φιλικό το κλίμα στο προσυνέδριο. Ε, δεν είναι λίγο να ακούς πολλά θετικά που έχουν γίνει στο ζήτημα της ασφάλειας επί της κυβέρνησής σου και να μην ασχολείσαι με τις τοποθετήσεις υπουργών ή του Αντώνη Σαμαρά.

Κίτρινες και κόκκινες κάρτες

«Έχουμε πολλά σοβαρότερα να ασχοληθούμε από εσωστρεφείς δηλώσεις ή εξωπραγματικές τοποθετήσεις του Σαμαρά», έλεγε στη στήλη κορυφαίος υπουργός, στο πνεύμα της γραμμής ότι η εποχή για αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ, αργεί. Η τοποθέτηση ήταν για τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αλλά και η χολή για τον πρώην πρωθυπουργό ήταν δεδομένη μετά και τη χθεσινή του επιθετική δήλωση που εκλήφθηκε ως εξωπραγματική για το Μέγαρο Μαξίμου. «Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όσα λέει» σημείωσε μέλος της κυβέρνησης και συμπλήρωσε με χολή: «Αυτά που λέει ο Σαμαράς ίσως τα προσυπογράψει η Καρυστιανού».

Στην ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον υπό κατασκευή θερμοηλεκτρικό σταθμό συνδυασμένου κύκλου ισχύος 840 MW στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, ένα έργο που αναμένεται να ενισχύσει το δίκτυο ενεργειακών υποδομών της χώρας και να συμβάλει στην κάλυψη των εγχώριων αναγκών, καθώς και στην ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Κατά την επίσκεψή του, ο Κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Αλέξη Παϊζή, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνο Ξιφαρά, καθώς και από τους Δημήτρη και Χρήστο Κοπελούζο του Ομίλου Κοπελούζου, ο οποίος μέσω της Damco έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου. Η μονάδα, που υλοποιείται με επένδυση άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ από τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, εκτιμάται ότι θα ενταχθεί στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας εντός του 2027, ενώ η λειτουργία της αναμένεται να δημιουργήσει 80 μόνιμες θέσεις εργασίας.

Η κυρά του Δέλτα

Θα μείνω λίγο στον Έβρο και στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στην καλύβα της «κυράς του Δέλτα», Αρτέμιδος Παπακωστίδου, την οποία έχει πάντα στο μυαλό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως μου είπαν. Ο πρωθυπουργός την γνώρισε τον Μάιο του 2023 -τηλεφωνικώς- και την εξόπλισε με δορυφορικό τηλέφωνο και ηλεκτρικό ρεύμα και ήθελε να την συναντήσει από κοντά και έτσι δεν μπορούσε να αρνηθεί την τόσο ωραία και ευγενική πρόσκληση του ζεύγους. Και η συζήτηση ήταν ενδιαφέρουσα με μενού σαρακοστιανό, με τον πρωθυπουργό να πίνει λίγο τσίπουρο και να ενθουσιάζεται από το χέλι.

Επιχείρηση ενότητα

Πάντως αυτό που κατάλαβα από το χθεσινό προσυνέδριο της ΝΔ είναι η επιχείρηση ενότητα που θέλει το Μέγαρο Μαξίμου να ενισχυθεί. Επόμενοι σταθμοί για τα προσυνέδρια της ΝΔ η Λάρισα, τα Χανιά (ή το Ηράκλειο) και το Ναύπλιο, ενώ τελευταίο θα είναι το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, πριν το συνέδριο του Μαΐου στην Αθήνα. Και όπως μαθαίνω στο συνέδριο ελέγχεται από τους υποστηρικτές του Πρωθυπουργού για να μην έχετε απορίες.

Ψίθυροι πριν το δεύτερο μέρος

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στο παρασκήνιο ενόψει της συνέχειας της συνέντευξης της Μαρίας Καρυστιανού στο Open, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι το δεύτερο μέρος -που αναμένεται να προβληθεί σήμερα- θα είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικό. Σε πολιτικούς κύκλους συζητείται το θέμα ενώ στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ είχε γνώση της επικείμενης προβολής και του περιεχομένου της συνέντευξης πριν αυτή ανακοινωθεί επισήμως. Προβληματισμό προκαλεί το πολιτικό timing και οι πιθανές προεκτάσεις του, δεδομένου ότι το Σάββατο συμπληρώνονται τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σε κάθε περίπτωση, το δεύτερο μέρος της συνέντευξης αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς ήδη από το πρώτο απόσπασμα προκάλεσε συζητήσεις, ενώ το ΠΑΣΟΚ έβγαλε και ανακοίνωση απαντώντας στην ειδική αναφορά που έκανε για τον Νίκο Ανδρουλάκη σε σχέση με τις υποκλοπές λέγοντας ότι εκτίθεται με όσα λέει και προσθέτοντας: «Εκτός και αν το κάνει σκοπίμως για να δώσει πολιτικά διαπιστευτήρια, οπότε τότε υπάρχει και ηθικό ζήτημα».

Αρένα η Βουλή

Ακόμα και η διαδικασία συζήτησης επί των αιτημάτων άρσης της ασυλίας των βουλευτών έχει μετατραπεί σε «αρένα» για να στήνονται επί τούτου καβγάδες στην Βουλή. Μας το επιβεβαίωσε η χθεσινή κόντρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον «γαλάζιο» Δημήτρη Μαρκόπουλο του οποίου ήρθη η ασυλία μετά από έγκληση του Στέφανου Κασσελάκη για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση, επειδή τον είχε αποκαλέσει σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ «επιχειρηματία πρόεδρο» «με γκρίζες μπίζνες».

Ο καβγάς Μαρκόπουλου – Ζωής

Ο Δ. Μαρκόπουλος ζήτησε να αρθεί η ασυλία του επισημαίνοντας πως «ένας καταδικασμένος με 30 μήνες φυλάκιση και 50.000 πρόστιμο, κατηγορεί εμένα γιατί είπα ότι είναι ένας επιχειρηματίας πρόεδρος με γκρίζες μπίζνες». Στην ειδική ημερήσια διάταξη παρενέβη η Ζ.Κωνσταντοπούλου, η οποία πλέον έχει καθιερώσει τις παρεμβάσεις στις συζητήσεις επί των άρσεων ασυλίας για να επιτεθεί στον βουλευτή της ΝΔ με αφορμή τα επεισόδια στο Κρατικό της Νίκαιας: «Τι ρόλο διαδραματίζατε εκεί; Γιατί δείχνατε τους εργαζόμενους σαν καταδότης; Γιατί τα βάλατε με τους εργαζόμενους; Τι είστε εσείς; Εκπροσωπείτε τον λαό και συλλαμβάνετε τους γιατρούς;», είπε, με τον βουλευτή να παίρνει τον λόγο αποκαλώντας την «πολιτική χούλιγκαν». «Αυτό που κάνει η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η ρουβικωνοποίηση του κοινοβουλίου. Μπροστά της ο Βασίλης Λεβέντης είναι statesman», ανέφερε.

Τα γέλια της Ζωής

Και σα να μην έφτανε ο καβγάς, μετά η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας πόζαρε στους φωτογράφους που βρίσκονταν στον εξώστη με τις γνωστές καρδούλες και τα χαμόγελα! Αναρωτιέμαι όμως αν είναι για γέλια ή για κλάματα η κατάσταση αυτή.Τραγικές στιγμές για το Κοινοβούλιο και δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γίνει σήμερα που ολοκληρώνεται η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα κατατεθούν τα πορίσματα.

Good news from USA

Και να πάω στις ΗΠΑ όπου είχαμε θετικές ειδήσεις για την Ελλάδα καθώς υπεγράφη η συμφωνία μεταξύ της ONEX Shipyards and Technologies με τον νοτιοκορεατικό όμιλο Hanwha Power Systems που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσία και της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Εκεί βρέθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, καθώς απουσίαζε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η συμβολή του οποίου για να υπάρξει αυτή η συμφωνία ήταν σημαντική. Ο Τ. Θεοδωρικάκος θα έπρεπε να είναι στις Βρυξέλλες για την σύνοδο των υπουργών Ανάπτυξης, αλλά του πιστώνεται η συμφωνία που ανοίγει πολλές θέσεις εργασίας.

Οι μνηστήρες και η αλυσίδα που αντιστέκεται

Στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στη Σπάρτη, έχει έδρα μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η Αφοί Παναγιωτόπουλοι, που είναι απολύτως υγιής οικονομικά με τζίρο 46,8 εκατομμύρια ευρώ και κέρδη 455 χιλιάδες ευρώ. Η κερδοφορία σε σχέση με το τζίρο είναι αρκετά περιορισμένη. Ωστόσο λόγω του ότι πρόκειται για μία επιχείρηση-υπόδειγμα στην περιοχή με 26 καταστήματα σε μεγάλο φάσμα περιοχών της Πελοποννήσου, αποτελεί ευσεβή πόθο μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ που τη γλυκοκοιτάζουν. Από την άλλη, ο ιδιοκτήτης της, Κώστας Παναγιωτόπουλος, μαθαίνω ότι δεν είναι διατεθειμένος να πουλήσει. Σε αυτούς που έχω ακούσει μεταξύ άλλων ότι ενδιαφέρονται είναι και ο Γαλαξίας. Τουλάχιστον αυτό μου έλεγε χθες το πρωί, άνθρωπος της αγοράς με τον οποίο μιλάω αρκετά συχνά. Ωστόσο η άσκηση δεν φαίνεται τόσο εύκολη για τους επίδοξους μνηστήρες. Κυρίως γιατί όπως σας προείπα, πρόκειται για μία υγιή αλυσίδα χωρίς εξάρτηση από δάνεια ή άλλες σοβαρές υποχρεώσεις.

Τι τζιράρουν οι πέντε μεγάλες ΚΑΕ της Ελλάδας

Χθες σας μίλησα για το τζίρο των πέντε μεγάλων στο ποδόσφαιρο. Και η εικόνα με βάση και τις βαθμολογικές ισορροπίες των τελευταίων ετών στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και την πορεία στην Ευρώπη, έφερνε πρώτο τον Ολυμπιακό. Σήμερα όμως θα σας μιλήσω και λίγο για μπάσκετ. Όπου εκεί η εικόνα είναι διαφορετική, με τον Παναθηναϊκό να είναι ο ισχυρότερος οικονομικά παίκτης και τον Ολυμπιακό να ακολουθεί. Ο Παναθηναϊκός το 2024 είχε τζίρο που αγγίζει τα 32 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο καταγράφει σημαντικές ζημιές, όπως και ο Ολυμπιακός, ο οποίος με έσοδα άνω των 18 εκατομμυρίων εμφανίζει ακόμη μεγαλύτερο αρνητικό αποτέλεσμαμε 2,94 και 5,77 εκατομμύρια ζημιές αντίστοιχα. Ακολουθεί η ΑΕΚ με σαφώς χαμηλότερο τζίρο στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και επίσης ζημιογόνο χρήση στις 868 χιλιάδες. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ξεχωρίζουν ως οι μόνες ομάδες με θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, παρουσιάζοντας κέρδη 754,98 χιλιάδες και 1,18 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα παρά τον περιορισμένο τζίρο τους στα 2,16 και 2,05 εκατομμύρια ευρώ η κάθε ομάδα.

Προτεραιότητα η ΔΕΛΤΑ για CVC

Ως προτεραιότητα αποεπένδυσης έχει τεθεί η γαλακτοβιομηχανία Δέλτα, που ανήκει στο fund CVC. Αυτό μου έλεγε στέλεχος με γνώση των εξελίξεων. Θυμίζω εδώ ότι ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είχε ενδιαφερθεί για τη Δέλτα, αλλά τα χρήματα που ζητούσε το fund κινούνταν στη ζώνη των 300 εκατομμυρίων. Το ίδιο πρόσωπο πάντως μου έλεγε πριν λίγες ώρες ότι δεν φαίνεται να μένει το ποσό σε αυτά τα επίπεδα, καθώς εάν παρουσιαστεί ένας σοβαρός επενδυτής, θα γίνει και μία σχετική «έκπτωση». Όχι ότι θα πουληθεί φθηνά η Δέλτα, αλλά τουλάχιστον δεν θα φτάσει στα λεφτά που ζητούσε στην αρχή η CVC. Και από την άλλη, μετά τη δέλτα είναι η εστίαση που έχει Goody’s, Everest, La Pasteria, Jackaroo και όπως όλα δείχνουν στο τέλος η ζύμη που είναι και το πετράδι του στέμματος, με την υψηλότερη κερδοφορία. Στις ζύμες το CVC έχει την Ελληνική Ζύμη – Αραμπατζής και την Χρυσή Ζύμη. Τον μεγαλύτερο δηλαδή όμιλο στον κλάδο αυτόν.

Στα 65 δισ. οι καταθέσεις στην Πειραιώς

Ημέρα τραπεζών η σημερινή. Κι αυτό γιατί τόσο η Πειραιώς, όσο και η Eurobank θα βγάλουν ισολογισμούς. Και η αγορά περιμένει να μετρήσει τα «κουκιά» για το 2025, των δύο μεγάλων τραπεζών. Θα σας μιλήσω πρώτα για την Πειραιώς. Γιατί η πρόβλεψη που έχω στα χέρια μου από τους αναλυτές, μιλάει για καθαρά έσοδα από τόκους να διαμορφώνονται στα 476 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του ‘25, αυξημένα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση. Τα εξυπηρετούμενα ανοίγματα εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 600 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 37,4 δισ. ευρώ, με ετήσια άνοδο 11%. Η εξέλιξη αυτή διατηρεί την πιστωτική επέκταση του 2025 άνετα πάνω από τον στόχο των 3,5 δισ. ευρώ, αν και με πιο συγκρατημένους ρυθμούς προς το τέλος της χρονιάς. Παράλληλα, οι καταθέσεις αναμένεται να διαμορφωθούν στα 65 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 2% σε τριμηνιαία και 3% σε ετήσια βάση, στοιχείο που υπογραμμίζει τη σταθερότητα της πελατειακής βάσης και τα θετικά εποχικά χαρακτηριστικά του συστήματος στο τέλος του έτους.

Αυξημένα κατά 1,4 δισ. τα δάνεια της Eurobank στην «αυλαία» του ‘25

Αλλά ας έρθω τώρα και τη Eurobank. Γιατί σήμερα, μετά το κλείσιμο της αγοράς του Χρηματιστηρίου η τράπεζα θα ανακοινώσει και αυτή με τη σειρά της τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2025. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένονται στα 639 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,1% σε τριμηνιαία βάση. Τα συνολικά έσοδα στο τέταρτο τρίμηνο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 855 εκατ. ευρώ, επίσης αυξημένα κατά 1,1%, με σημαντική συμβολή από τις προμήθειες. Παράλληλα τράπεζα καταγράφει έντονη δυναμική στο σκέλος των δανείων, με τα εξυπηρετούμενα ανοίγματα να αυξάνονται κατά περίπου 1,4 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο της περσινής χρονιάς. Με δεδομένο ότι στο εννεάμηνο η πιστωτική επέκταση είχε ήδη φθάσει τα 3,3 δισ. ευρώ, η Eurobank φαίνεται σε τροχιά υπέρβασης του ετήσιου στόχου των 4 δισ. ευρώ για το 2025.

Νέα κίνηση Μαρινάκη στη Νορβηγία

Μία ακόμα κίνηση ακούω ότι κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο εφοπλιστής και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός ετοιμάζεται να οδηγήσει τον ιδιωτικό στόλο δεξαμενόπλοιων του στις κεφαλαιαγορές, μέσω της εισαγωγής μιας εταιρείας αποτίμησης 1,4 δισ. δολαρίων στο χρηματιστήριο του Όσλο. Ο λόγος για την Capital Tankers, με έδρα την Αθήνα, η οποία προχωρά σε ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών, επιδιώκοντας να αντλήσει έως και 345 εκατ. δολάρια από τη νορβηγική αγορά. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί βασικό πυλώνα της χρηματοδότησης του φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας στον τομέα των δεξαμενόπλοιων. Ο στόλος της Capital Tankers βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, καθώς μεγάλο μέρος των περίπου 30 πλοίων που θα περιλαμβάνονται στο αρχικό της χαρτοφυλάκιο βρίσκεται ήδη υπό ναυπήγηση. Μέσω της εισαγωγής στο χρηματιστήριο, ο Β. Μαρινάκης επιδιώκει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια για την υλοποίηση του εκτεταμένου προγράμματος νέων κατασκευών, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της εταιρείας του στη διεθνή αγορά δεξαμενόπλοιων.