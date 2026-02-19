BEAST

Τίποτα στο σκοτάδι

Καλημέρα. Μια ακόμα υπόθεση διαφθοράς απασχολεί την ελληνική δικαιοσύνη αλλά και ταλανίζει τα κόμματα. Η υπόθεση των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, αυτή τη φορά, δημιουργεί και άλλους κλυδωνισμούς και ρίχνει νερό στον μύλο όσων θεωρούν ότι στην πολιτική επικρατεί λαμογιά και διαφθορά. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη, όπως μου είπαν, να μην αφήσει τίποτα σκοτεινό και μέλημά της είναι να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης.

Απέναντι στη διαφθορά

Αυτό που μου ειπώθηκε από καλή κυβερνητική πηγή είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να δείξει και να πείσει πως στέκεται απέναντι στη διαφθορά. Μόνο που ο ΟΠΕΚΑ έρχεται μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα που έχουν προηγηθεί και που δημιουργούν πολλαπλά ερωτήματα προς πάσα κατεύθυνση. Τώρα επί του πρακτέου μου λένε ότι θα δοθεί βάρος στα πόθεν έσχες των εμπλεκομένων για να διαπιστωθεί εάν υπήρξε και ίδιον όφελος από τις εκδόσεις των επιδομάτων, από τα οποία υπήρξε ζημία 1,8 εκατομμυρίου ευρώ, σύμφωνα με την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Πιεσμένο το ΠΑΣΟΚ

Από την ιστορία αυτή, πέρα από τη συζήτηση που γίνεται για την κυβέρνηση και κατά πόσο αντιμετωπίζει ή όχι φαινόμενα διαφθοράς, πιεσμένο είναι το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό διότι και σε αυτή την ιστορία, όπως και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, φέρεται να εμπλέκεται στέλεχός του που ήταν και γραμματέας Οργανωτικού μέχρι πρόσφατα. Σας τα έγραφα και χθες στο θέμα «Είχε ενημερωθεί ο πρόεδρος». Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι σε δύσκολη θέση. Το καταλαβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ και θα έχει ενδιαφέρον πώς θα τοποθετηθεί σήμερα στον Νίκο Χατζηνικολάου στη συνέντευξη που θα δώσει.

Σκληρό καρύδι ο Παναγόπουλος

Και επειδή αναφέρθηκα στον πρόεδρο της ΓΣΣΕ, να σας πω ότι κεντρικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μου ανέφερε πως ο Γιάννης Παναγόπουλος είναι σκληρό καρύδι και δεν θα ξεμπλέξει εύκολα το κόμμα μαζί του. Ήδη στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας η ομάδα του στην ΠΑΣΚΕ κράτησε δυνάμεις, παίζει ρόλο και δεν είναι διατεθειμένος να κάνει στην άκρη. Τώρα βέβαια πώς θα επηρεάσει και συνέδρους στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ μένει να φανεί.

Ο Καμίνης, το ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας

Στη Χαριλάου Τρικούπη το κλίμα είναι ξεκάθαρο τον τελευταίο καιρό, αφού έχουμε περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Αναφέρομαι στη στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης όπου μετά την ανακοίνωση των πρώτων ονομάτων, τα βλέμματα στρέφονται στη «δεύτερη λίστα», εκεί που οι εκπλήξεις αναμένεται να έχουν και άρωμα από το παρελθόν αν φυσικά το ευνοούν οι συνθήκες. Και πάνω σε αυτή την συνθήκη μαθαίνω ότι βρίσκεται ένας «φίλος από τα παλιά». Ένα πρόσωπο που έχει ειδικό βάρος έχει περάσει με επιτυχία από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά εκτός από το ΠΑΣΟΚ είναι στη λίστα και του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Και όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, για τον ίδιο, η απόφαση δεν είναι εύκολη. Όχι για την πίεση όσον αφορά την κάθοδο στον στίβο του σταυρού στις ερχόμενες εκλογές, αλλά ούτε και για το σενάριο της ηθικής στήριξης, με δημόσια παρέμβαση, ή ίσως μια καλή κουβέντα που θα δώσει το σύνθημα της συσπείρωσης. Για να είμαι ειλικρινής, ούτε περνάει από το μυαλό του η κάθοδος στις ερχόμενες εκλογές. Αλλά δεν βλέπω και μία δημόσια στήριξη προς το πρόσωπο κάποιου από τον προοδευτικό χώρο. Αναφέρομαι στον πρώην δήμαρχο Αθηνών, Γιώργο Καμίνη όπου σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να του κάνει κρούση στο όνομα της αμφίπλευρης διεύρυνσης αλλά πολύ φοβάμαι ότι από την άλλη γραμμή, θα ακουστεί ένα όχι. Από την άλλη, στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα δεν θα έλεγαν όχι σε μία δήλωση στήριξης από τον πρώην δήμαρχο προς τον πρώην πρωθυπουργό. Αλλά και εκεί θεωρώ ότι η απάντηση θα είναι ίδια. Ποιος αφήνει τις Βρυξέλλες με τέτοιον υπέροχο καιρό;

Το βροντερό «όχι»

Το ερώτημα ηχεί επίμονα στα αυτιά μου το τελευταίο διάστημα, από διαφόρους όταν πέφτει στο τραπέζι πολιτική συζήτηση: Με ποιους θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία στις ερχόμενες εκλογές, αν οι κάλπες δεν βγάλουν αυτοδυναμία; Η απάντησή μου δεν είναι μια εκτίμηση, αλλά μια βεβαιότητα. Αν χρειαστεί συγκυβέρνηση, αυτή θα γίνει μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Και το λέω με τόσο σιγουριά γιατί έχω μια εικόνα μπροστά μου που επανέρχεται σαν ζωντανό όνειρο καθημερινά. Βλέπω τον εαυτό μου σε μια γωνιά του Μεγάρου Μαξίμου, παρατηρητή σε μια κλειστή σύσκεψη ανθρώπων που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Είναι εκείνοι που κρατούν τα κλειδιά των αποφάσεων – με προεξέχοντα των πρωθυπουργό, φυσικά. Όταν στο τραπέζι πέφτουν τα ονόματα του Κυριάκου Βελόπουλου ή της Αφροδίτης Λατινοπούλου ως πιθανών συγκυβερνήτες, τότε η αντίδραση όλων είναι ομόφωνη. Ένα βροντερό «όχι» δονεί την αίθουσα από όλους τους παρευρισκόμενους.

Η ανοικτή γραμμή Μητσοτάκη – Κίμπερλι

Πολλά σας έγραψα χθες για τις σχέσεις ΗΠΑ και Ελλάδας και τα σενάρια για έλευση του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα, που θα συνοδευτεί με ομιλία του. Λογικό να υπάρχει ενδιαφέρον να ενδυναμωθεί η ελληνοαμερικανική συνεργασία όπως μου ειπώθηκε και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ποιο όμως είναι το ενδιαφέρον για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα; Μα το γεγονός όπως έμαθα ότι -το είπε η ίδια μου μεταφέρθηκε- στους «Διαλόγους της Νισύρου» ανέφερε πως μιλάει και συναντιέται πολύ συχνά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όμως άκουσα και για άλλους υπουργούς που είναι άμεσα διαθέσιμοι, καθώς είπε ότι κάθε φορά που τηλεφωνεί στον Γιώργο Γεραπετρίτη ή τον Νίκο Δένδια αυτοί απαντάνε αμέσως.

Στην Ουάσινγκτον ο Θεοδωρικάκος

Ταξίδι αστραπή στην άλλη όχθη του ατλαντικού ετοιμάζεται να κάνει ο Τάκης Θεοδωρικάκος την ερχόμενη Τέταρτη. Ο υπουργός Ανάπτυξης θα είναι παρών στην σημαντική τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX με τον κορεατικό κολοσσό Hanwha για την κατασκευή αμερικανικών πλοίων στα αμερικανικά ναυπηγεία. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στη Ουάσινγκτον, υπό την διεύθυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Πρόκειται για μια κίνηση με τεράστιο γεωπολιτικό και οικονομικό χαρακτήρα που επιβεβαιώνει την επιλογή του υπουργείου ανάπτυξης να εγγυηθεί δια νόμου το δάνειο της αμερικανικής αναπτυξιακής τράπεζας στην ONEX, μέσα από την δραστηριότητα της στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Ανταποκρίνεται στη βασική στρατηγική του υπουργείου για την ενίσχυση της βιομηχανίας και ιδιαίτερα της ναυπηγικής βιομηχανίας και συμβάλλει στην ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας ΗΠΑ.

Τα deals που ακυρώνουν μνημόνια

Είναι κι αυτές οι φορές, που κάποια μεγάλα επιχειρηματικά deals στρατηγικής σημασίας, μπορούν να φέρουν σημαντικά αποτελέσματα στο γεωπολιτικό τοπίο. Οι συμφωνίες που υπέγραψε η χώρα μας με την κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy είναι μία τέτοια περίπτωση, καθώς αποτελεί μία ντε φάκτο ακύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου. Τη μεγάλη εικόνα ανέδειξε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός μάλιστα επεσήμανε ότι κάποιους μήνες πριν, όταν είχε σκάσει όλη η ιστορία με τη Λιβύη, η κυβέρνηση διεμήνυε ότι η Ελλάδα προχωρά με σχέδιο, με ψυχραιμία, με αυτοπεποίθηση και χωρίς τυμπανοκρουσίες. Και τόνιζε ότι τελικά αυτό θα κρίνει αν η Chevron και η ExxonMobil θα επενδύσουν σε εμάς είναι αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα και αν έχουμε μια σταθερή πολιτική και οικονομική κατάσταση. Και όπερ και εγένετο. Οι υπογραφές μπήκαν, με τους παγκόσμιους ενεργειακούς κολοσσούς να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Αθήνα.

Μια άτυπη δημοσκόπηση

Να πάω τώρα στο Παλαιό Ψυχικό που βρέθηκα χθες το απόγευμα, πριν κατηφορίσω στο Καραϊσκάκη για το Champions League. Γιατί πήγα; Γιατί άνοιξε το πολιτικό του γραφείο ο Παύλος Μαρινάκης και έγιναν εγκαίνια. Πολύς κόσμος εκεί σε μια άτυπη δημοσκόπηση που δείχνει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάει πολύ καλά στον Βόρειο τομέα. Εκεί είδα και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον πρώην διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού και ανιψιού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ρώτησα καλή πηγή μου τι γίνεται και εάν θα πολιτευθεί. Γέλασε. Μου είπε με νόημα πως ελέγχει πολλούς συνέδρους ενόψει του συνεδρίου του Μαϊου, περισσότερο από όλους τους υπουργούς, αλλά δεν θα πολιτευθεί, τουλάχιστον το 2027. Έχει μέλλον εξάλλου.

Το άγχος του Φάμελλου

Και να περάσω στο ΣΥΡΙΖΑ όπου σχεδόν όλοι αναμένουν τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Όμως υπάρχουν και κάποιοι που επιμένουν παρά το γεγονός ότι τα μηνύματα δεν είναι καλά. Χθες λοιπόν έγινε σύσκεψη του Οργανωτικού Γραφείου με τους συντονιστές των Νομαρχιακών Επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ και συμμετείχαν περίπου 100 στελέχη από όλη την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος μου είπαν ότι ανέφερε είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιτευχθεί ο στόχος της συσπείρωσης και της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Τι άλλο ειπώθηκε; Ότι θέλουν να δημιουργηθεί ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές τη ΝΔ και θα φέρει μια προοδευτική κυβέρνηση. Δύσκολο το βρίσκω.

Ινδία, μέρος ΙΙ

Τα είπαμε χθες για το σημαντικό ταξίδι του πρωθυπουργού στην Ινδία. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε χθες συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Times, ενώ παρακάθισε σε επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στο «AI Impact Summit». Σήμερα έχει αρκετό ζουμί η επίσκεψή του καθώς ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στις εργασίες του «AI Impact Summit», στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Bharat Mandapam και το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας με την οποία υπάρχει μεγάλο περιθώριο συνεργασίας σε πολλά πεδία.

Η καλή πράξη της Βουλής

Στην πρόσληψη του παιδιού μιας 12μελούς οικογένειας, προχωρά η Βουλή των Ελλήνων σε μια ένδειξη έμπρακτης στήριξης και αναγνώρισης των προσπαθειών που καταβάλλουν οι πολύτεκνες οικογένειες στην χώρα, η οποία αντιμετωπίζει την απειλή της δημογραφικής συρρίκνωσης. Αυτό ανακοίνωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης στην ημερίδα που διοργάνωσε η Βουλή στο πρώην Καπνεργοστάσιο στην οδό Λένορμαν υπό τον τίτλο «Δημογραφικό». Όπως τόνισε ο Ν. Κακλαμάνης «τo δημογραφικό, μαζί με την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα, αξιολογείται από τη Βουλή των Ελλήνων ως ζήτημα υψίστης εθνικής σημασίας και ως το πιο κρίσιμο πρόβλημα της πατρίδας μας», καθώς θέτει υπό αμφισβήτηση «την ίδια τη συνέχιση του ελληνικού έθνους».

Μια νέα μορφή εθνικής χρεοκοπίας

Ο Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε πως η Ελλάδα γερνά, οι γεννήσεις μειώνονται σταθερά, ο πληθυσμός συρρικνώνεται και ολόκληρες περιοχές ερημώνουν, ενώ σχολεία κλείνουν λόγω έλλειψης παιδιών. Την ίδια στιγμή που χιλιάδες νέοι άνθρωποι αναγκάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια να μεταναστεύσουν, «όχι επειδή δεν αγαπούν την πατρίδα τους, αλλά επειδή ένιωσαν ότι εδώ δεν μπορούσαν να χτίσουν τη ζωή που ονειρεύονταν». Ο Νικήτας Κακλαμάνης παρέθεσε τις πληθυσμιακές προβλέψεις των επόμενων δεκαετιών, προειδοποιώντας ότι εάν οι τάσεις αυτές δεν αναστραφούν, η χώρα κινδυνεύει να οδηγηθεί σε μια «σταδιακή δημογραφική αυτοκτονία», κάνοντας λόγο για «μια νέα μορφή εθνικής χρεοκοπίας» και για συλλογική αποτυχία του πολιτικού συστήματος.

Διαγωνισμός για τη διαχείριση της «χωροταξίας» στο Ellinikon Mall

Στα σκαριά μαθαίνω ότι βρίσκεται διαγωνισμός για την ανάδειξη αρχιτεκτονικού γραφείου που θα έχει το ρόλο του καθοδηγητή – διαχειριστή στο Ellinikon Mall του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού που θα βρίσκεται στη Βουλιαγμένης. Επί της ουσίας από τη διαδικασία αυτή όποιος αναδειχθεί νικητής, θα είναι εκείνος που θα αναλάβει να καθοδηγήσει τους περίπου 300 μισθωτές του εμπορικού κέντρου ως προς τις διαμορφώσεις των χώρων που θα νοικιάσουν, προκειμένου να συνάδουν με το συνολικό project της Lamda και ταυτόχρονα να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις. Πρόκειται για μία διαδικασία, η οποία θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ για τέτοιου μεγέθους εγκαταστάσεις, όπως μου έλεγε άνθρωπος με γνώση των πραγμάτων.

Οι ανάδοχοι του διαγωνισμού των 30,65 εκατομμυρίων για τον ΟΣΕ

Πληροφορούμαι ότι προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΣΕ μέσα από τη νεοσύστατη κοινοπραξία Τέρνα – Τέρνα Ενεργειακή Διαχείριση Παγίων. Η κοινοπραξία, με διακριτικό τίτλο «ΟΣΕ Ψηφιακός Μετασχηματισμός Κ/Ξ», ανέλαβε έργο συνολικού ύψους 30,65 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), βάζοντας τη σφραγίδα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε ένα από τα πιο κρίσιμα projects αναβάθμισης του ελληνικού σιδηροδρόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η συγκεκριμένη σύμβαση «έτρεξε» με υψηλές ταχύτητες τους τελευταίους μήνες, καθώς το έργο συνδέεται άμεσα με τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού NextGenerationEU, γεγονός που πιέζει ακόμα περισσότερο την έγκαιρη υλοποίηση του έργου.

Το ομολογιακό των 250 εκατομμυρίων του Μαρινάκη

Τον τελευταίο καιρό η διαφήμιση της Capital Clean Energy Carriers του Βαγγέλη Μαρινάκη, έπαιξε σε αρκετά μέσα ενημέρωσης. Με στόχο την προσέλκυση του επενδυτικού κοινού προκειμένου να συμμετάσχουν στην έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου των 250 εκατομμυρίων ευρώ. Η διαδικασία έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από επενδυτικά κεφάλαια εγχώρια και διεθνή. Σας θυμίζω ότι αύριο ολοκληρώνεται η δημόσια εγγραφή και ουσιαστικά όλη η διαδικασία αποτελεί και την πρώτη εταιρική έκδοση της χρονιάς για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Capital Clean αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παίκτες στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου διεθνώς, με τον εφοπλιστή να εκφράζει μέσα από αυτή την κίνηση την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς.

Ο Δομαζάκης, τα βότανα και η μακρινή εποχή της Creta Farm

Για τον Μάνο Δομαζάκη, τον έναν από τους δύο πρώην μετόχους της αλλαντοβιομηχανίας Creta Farm, οι εποχές της διαμάχης με τον αδερφό του Τάκη, φαίνεται ότι ανήκουν στο παρελθόν. Γιατί πλέον ασχολείται με τα κρητικά βότανα. Τον είδα στο περίπτερο της καινούργιας εταιρείας της οικογένειάς του, Thamma που παράγει τσάγια σε διάφορες μορφές και ήταν παρούσα στην πρόσφατη Horeca. Με τον επιχειρηματία ουσιαστικά να βρίσκεται ακόμα σε φάση πρώιμης ανάπτυξης και τον Δομαζάκη να βρίσκεται πίσω από τα δύο του παιδιά, Νίκος και Στέλιος να τρέχουν την εταιρεία με την υποστήριξη του πατέρα τους.

Πόσο «νοικιάζουν» οι μεγαλύτερες εμπορικές πιάτσες της χώρας

Μου αρέσει από καιρού εις καιρόν να παρακολουθώ τα ενοίκια που πληρώνουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Κι αυτό που παρατηρώ είναι ότι κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ στους πιο εμπορικούς δρόμους της χώρας, παρά τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και το αυξημένο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Ερμού, με τα ενοίκια να φτάνουν τα 310 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα. Ο πιο πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος της Αθήνας συνεχίζει να αποτελεί «μαγνήτη» για διεθνείς αλυσίδες και μάρκες μαζικής κατανάλωσης, αξιοποιώντας τη σταθερή ροή τουριστών και καταναλωτών. Ακολουθεί η Βουκουρεστίου, με ενοίκια έως 300 ευρώ/τ.μ., που διατηρεί τον χαρακτήρα της ως ο πιο «premium» εμπορικός προορισμός της πρωτεύουσας, φιλοξενώντας πολυτελείς οίκους και καταστήματα. Η Γλυφάδα διατηρεί ισχυρή δυναμική, με τιμές γύρω στα 160 ευρώ ανά τ.μ., στηριζόμενη τόσο στην τοπική κατανάλωση όσο και στον τουρισμό. Στα βόρεια, η Κηφισιά παραμένει βασικός εμπορικός πόλος, με ενοίκια περίπου 120 ευρώ το τ.μ., απευθυνόμενη κυρίως σε μεσαία και ανώτερα εισοδήματα. Στον Πειραιά, η εμπορική δραστηριότητα γύρω από το λιμάνι στηρίζει τις τιμές, οι οποίες φτάνουν τα 100 ευρώ/τ.μ., ενισχυμένες από την παρουσία τουριστών και επιβατών κρουαζιέρας.

Ποιοι «πιάνουν» τα πόστα στην αγορά της Αθήνας

Θα σας πω όμως και για νεοεισερχόμενους παίκτες και νέες αφίξεις σε εμπορικά σημεία της Αθήνας. Στο επίκεντρο βρίσκεται και πάλι η Ερμού, η οποία συγκεντρώνει τις περισσότερες και σημαντικότερες συναλλαγές. Η πορτογαλική αλυσίδα μόδας, Parfois, προχώρησε σε νέα μίσθωση 480 τ.μ., ενώ η εταιρεία οπτικών Grand Optical εξασφάλισε κατάστημα 310 τ.μ. Στο Κολωνάκι μαθαίνω ότι επιστρέφει η εταιρεία γυναικείων εσωρούχων Intimissimi, στη θέση που βρίσκονταν τα οπτικά Mark Aalen. Η Ιntimissimi είχε φύγει για λίγο από την περιοχή, καθώς το προηγούμενο ακίνητο που μίσθωνε δίπλα στο σημερινό που ετοιμάζει, βρίσκεται σε διαδικασία μετατροπής του σε ξενοδοχείο. Επομένως έπρεπε προσωρινά να εγκαταλείψει την περιοχή, μέχρι να βρει νέα στέγη. Ταυτόχρονα, στη Βουκουρεστίου, ο όμιλος LVMH που έχει τη Louis Vuitton, νοίκιασε νέο χώρο 2.161 τ.μ. στη Βουκουρεστίου. Ταυτόχρονα, η εταιρεία μόδας πολυτελείας, Golden Goose, ανοίγει νέο «αρχηγείο». Μέχρι πρότινος βρισκόταν σε μαγαζί λίγα μέτρα πιο πάνω, στη Βουκουρεστίου, στη θέση του οποίου ανοίγει η εταιρεία υψηλής ραπτικής, Missoni. Στα βόρεια προάστια, η Κηφισιά διατηρεί τον ρόλο της ως ισχυρός εμπορικός πόλος. Η Elpedison προχώρησε πρόσφατα σε μίσθωση 445 τ.μ. στην Κασσαβέτη, ενισχύοντας την παρουσία υπηρεσιών και μεγάλων brands στο κέντρο της περιοχής. Αντίστοιχα, στη Γλυφάδα, η ίδια εταιρεία μίσθωσε κατάστημα 250 τ.μ. στη λεωφόρο Μεταξά, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ελκυστικότητα των νοτίων προαστίων. Σημαντική συμφωνία καταγράφηκε και στο The Mall Athens, όπου η Pandora μίσθωσε χώρο 98 τ.μ., ενισχύοντας την παρουσία της σε έναν από τους πιο επισκέψιμους εμπορικούς προορισμούς της χώρας.