BEAST

Πολλά χαμόγελα, άριστο κλίμα

Καλημέρα σε όλους. Στο Μέγαρο Μαξίμου χθες, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογράφτηκαν οι συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy. Οι υπογραφές μπήκαν σε ειδική τελετή, και αφορούν στην παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Πολλά χαμόγελα είδα όπως και πολύ καλό κλίμα μεταξύ της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα ήταν πολύ ευδιάθετη διότι επί των ημερών της οι τέσσερις συμβάσεις υπογράφτηκαν για λογαριασμό της Chevron από τον αντιπρόεδρο της Global New Ventures Γκάβιν Λιούις που είναι στέλεχος – κλειδί στο άνοιγμα που κάνει ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός στις νέες αγορές. Πέρα από τη χαμηλόφωνη συζήτηση που είχε η Γκιλφόιλ με τον πρωθυπουργό εντόπισα και άριστη σχέση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Οι υπογραφές

Εταίρος της Chevron στις έρευνες είναι η HELLENiQ ENERGY, ο καθετοποιημένος ελληνικός ενεργειακός όμιλος με δραστηριότητα στη διύλιση, τις ΑΠΕ και την ηλεκτρική ενέργεια. Ο Όμιλος εισέρχεται επίσης και στο upstream μέσα από τη συμμετοχή του στις παραχωρήσεις της Chevron αλλά και εκείνες που έχουν αναλάβει η ExxonMobil και η Energean. Τις συμβάσεις από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου υπέγραψαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) Άρης Στεφάτος. Πριν τις υπογραφές, υπήρξαν τοποθετήσεις από τον Πρωθυπουργό, τον Στ. Παπασταύρου, την Αμερικανίδα πρέσβη, τον Γκάβιν Λιούις, εκ μέρους της Chevron και τον διεθύνοντα σύμβουλο της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέα Σιάμισιη. Μου είπαν καλές πηγές ότι η Chevron διευρύνει τις δραστηριότητες της στη Ανατολική Μεσόγειο με την είσοδο της στο ελληνικό upstreamμ ενώ ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός ήδη έχει ανακαλύψει το κοίτασμα φυσικού αερίου Αφροδίτη στην Κύπρο. Μετά την υπογραφή των συμβάσεων θα ακολουθήσει η κύρωση τους από τη Βουλή. Στη συνέχεια θα επιδιωχθούν οι αναγκαίες ρυθμιστικές αποφάσεις ώστε η Chevron να φέρει ειδικό σκάφος που θα εκτελέσει προς το τέλος του 2026 με αρχές του 2027 τις σεισμικές έρευνες στα τέσσερα θαλάσσια blocks έκτασης 47.000 τ.χλμ.

Η πολυετής προεργασία

Πριν όμως από τις υπογραφές υπήρξε έντονο παρασκήνιο και πολυετής προεργασία. Ρώτησα τις πηγές μου και μου είπαν ότι για τη δραστηριοποίηση της Chevron στην Ελλάδα, ξεκίνησε να εργάζεται ο Α. Στεφάτος ήδη από το 2022 και με εντολή του πρωθυπουργού πήγε στις ΗΠΑ για επαφές με στελέχη της Chevron και εκπροσώπους του Κογκρέσο. Από τότε έγιναν πολλές επαφές και περίπου πριν ένα χρόνο πήγε στις ΗΠΑ, στα κεντρικά γραφεία της Chevron στο Τέξας, ο Στ. Παπασταύρου και τον Α. Στεφάτο για να συναντηθούν με τη διοίκηση του αμερικανικού πετρελαϊκού ομίλου.

Ασθένεια είναι η αιτία

Έψαξα και έμαθα γιατί αναβλήθηκε το ταξίδι του πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το οποίο είχε προετοιμαστεί εδώ και καιρό. Και όταν λέω ότι είχε προετοιμαστεί, όπως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις ελληνική αντιπροσωπεία είχε ήδη ταξιδέψει στα Εμιράτα για να προετοιμάσει το έδαφος της συνάντησης ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν. Άλλωστε, οι σχέσεις Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο, με μια στρατηγική εταιρική σχέση με ισχυρούς δεσμούς στην άμυνα, την οικονομία, την ενέργεια και τον πολιτισμό ενώ το 2020 είχαμε υπογράψει και συμφωνίες αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό ότι τελικά ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος Αλ Ναχιάν είχαν τελικά τηλεφωνική επικοινωνία και μετέθεσαν την συνάντησή τους για το επόμενο διάστημα, έμαθα ότι κλείνοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στον Σεΐχη Αλ Ναχιάν περαστικά. Αυτή ήταν και η αιτία αναβολής του ταξιδιού του Έλληνα πρωθυπουργού στα Εμιράτα όπως και του Τούρκου προέδρου Ερντογάν ο οποίος θα βρισκόταν σήμερα στα ΗΑΕ για επαφές.

Συνεργασίες εν όψει;

Οι ζυμώσεις για συνεργασίες φαίνεται ότι δεν γίνονται μόνο στα αριστερά αλλά και στα δεξιά. «Οι απόψεις της κ. Καρυστιανού ταυτίζονται με αυτές της Νίκης» είπε ο Δημήτρης Νατσιός, απευθύνοντας δημόσια πρόσκληση στην Μαρία Καρυστιανού να ενταχθεί εφόσον το επιθυμεί στους κόλπους της Νίκης. «Εμείς βέβαια είμαστε παλαιότεροι» είπε ο πρόεδρος της Νίκης χθες στο Mega, προσθέτοντας ότι θα αναμένει και ο ίδιος να δει τους ανθρώπους από τους οποίους θα πλαισιωθεί. Για να είστε μέσα στα πράγματα πάντως σας ενημερώνω ότι ήδη η Μαρία Καρυστιανού βλέπει πρόσωπα που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος.

Συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς

Μιλώντας για συνεργασίες και ταυτίσεις απόψεων, ο ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησε με την τροπολογία που κατέθεσε η Νέα Αριστερά, να μην υπερβαίνει τις δύο θητείες η παραμονή του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας στο τιμόνι αυτής της θέσης. «Η ισοβιότητα σε τέτοιου είδους θέσεις και θεσμούς είναι μια βαθύτατα συντηρητική αντίληψη. Δεκαοχτώ χρόνια στην ίδια θέση είναι πάρα πολλά και ιδίως στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αναντικατάστατοι» είπε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης. Πάντως να σημειώσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είδε θετικά την τροπολογία και μην ξεχνάτε ότι πριν λίγες μέρες έκανε επίθεση στον Γιάννη Στουρνάρα.

Με απεσταλμένο σε ρόλο παρατηρητή

Τελικά η κυβέρνηση το ξανασκέφτηκε και δεν απέχει εντελώς από το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ με θέμα την επόμενη ημέρα στη Γάζα, στέλνοντας τελικά στην Ουάσιγκτον, τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, με το status του παρατηρητή. «Δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε» έλεγε στον Βηματοδότη κυβερνητική πηγή, «πρόκειται για την περιοχή μας, έχουμε ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο».

Οι καταγγελίες κατά της Κωνσταντοπούλου

Διάβασα τις καταγγελίες που έκανε υπάλληλος της Πλεύσης Ελευθερίας, για προσβλητική συμπεριφορά, ηθική παρενόχληση και μη καταβολή δεδουλευμένων εκ μέρους της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αποφάσισα να ασχοληθώ γιατί πράγματι, πρόκειται για σοβαρές καταγγελίες που αφορούν και τον κοινοβουλευτισμό. Να είμαστε στο 2026 και να μιλάμε για πράγματα αυτονόητα. Αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω μετά από επικοινωνία που είχα με ανθρώπους του κόμματος, είναι ότι όντως είχαν χωρίσει οι δρόμοι τους εδώ και καιρό μετά από έναν τσακωμό, αλλά μου ανέφεραν ότι η Άννα Καρακίτσου η οποία έκανε την καταγγελία είχε να πατήσει το πόδι της στην Ιπποκράτους, που είναι τα γραφεία του κόμματος, όπως και στη Βουλή από το 2024. Τόσο καιρό είχαν να την δουν και δεν γνωρίζουν και την εργασιακή σχέση που είχαν συνάψει οι δύο κυρίες – χωρίς αυτό να δικαιολογεί οποιαδήποτε προσβλητική συμπεριφορά, εάν και εφόσον αποδειχτεί πως έχει συμβεί. Όπως μου μετέφερε άνθρωπος στην Πλεύση Ελευθερίας, πίσω από την καταγγελία βρίσκεται άλλο κόμμα ούτως ώστε να διαλυθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Θα μου πείτε τη σχέση έχει το ένα με το άλλο. Αν υιοθετηθούν όλες αυτές οι καταγγελίες και πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης δύσκολα βλέπω να μένουν και οι πέντε βουλευτές που τις έχουν απομείνει. Όπως θα γνωρίζετε ένας να ανεξαρτητοποιηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα διαλύεται και χάνει όλα τα προνόμια που έχει απ’ αυτή.

Η αλλαγή και ο Ανδρουλάκης

Εντάξει το έχουν παρακάνει οι πολιτικοί με το TikTok. Το νέο επεισόδιο αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη με το βίντεό του χθες με τίτλο: Όλοι για την Αλλαγή. Τα στιγμιότυπα της χθεσινής συνεδρίασης της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου αποτυπώνονται στο νέο βίντεο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Σε διπλανή αίθουσα του ξενοδοχείου όπου έγινε η συνεδρίαση, γίνονταν οι εκλογές του Συλλόγου Παραολυμπιονικών και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πέρασε για να χαιρετήσει τους αθλητές μας και συνομίλησε με τον Γιώργο Καπελλάκη, πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Κάλεσμα ΠΑΣΟΚ για υποψηφίους βουλευτές

Άνοιξε η πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφιότητας για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής. Και όσοι πιστοί προσέλθετε. Πάντως να επαναλάβω όπως χθες ότι επικεφαλής της Επιτροπής είναι ο πολύπειρος Παναγιώτης Λάμπρου.

Η αθόρυβη Σπυριδάκη

Αν και πηγαίνω συχνά πυκνά στη Βουλή και την βλέπω, δεν έχουμε ανταλλάξει ούτε κουβέντα. Τα σχόλια που ακούγονται, τόσο για το κοινοβουλευτικό της έργο όπως και για το ήθος της είναι σταθερά σε θετική βάση, χωρίς να υπάρχουν τυμπανοκρουσίες. Αναφέρομαι στη βουλευτή Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, η οποία μιλάει σχεδόν σε όλα τα νομοσχέδια, ενώ όπως μου είπαν έχει πάρει τα εύσημα από τα Αριστερά. Ανήκει στην νέα γενιά ενώ αν την πετύχεις στο καφενείο της Βουλής, θα διαπιστώνει κανείς ότι αποτελεί πόλο έλξης αφού μαζεύονται γύρω της συνεργάτες των βουλευτών του κόμματος, με τους οποίους έχει πάρα πολύ καλή σχέση. Είναι και ζήτημα χαρακτήρα.

Πυρήνες Τσίπρα

Σιγά – σιγά μαθαίνω ότι το κόμμα Αλέξη Τσίπρα στήνεται, οργανώνεται και κάνει αισθητή την παρουσία του από τα κάτω. Ήδη διοργανώνονται πολλές εκδηλώσεις. Για το επόμενο διάστημα είναι προγραμματισμένες τουλάχιστον επτά σε διαδημοτικό επίπεδο με στόχο «τη συζήτηση και ανταλλαγή σκέψεων απόψεων και προτάσεων για την ανασυγκρότηση των Αριστερών Προοδευτικών και δυνάμεων της Οικολογίας, στηρίζοντας την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα και καλώντας τον να αναλάβει πρωτοβουλίες για την Ανασύνθεση της Μεγάλης Νικηφόρας Προοδευτικής Παράταξης».

Νέα μηνύματα Τσίπρα από Λάρισα

Πήρα τηλέφωνο χθες στη Λάρισα να δω πως πήγε η εκδήλωση του Αλ. Τσίπρα για την Ιθάκη. Μου είπαν πως είχε πολύ κόσμο και όπως είπε ο πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων, Απόστολος Καλογιάννης, δεν ήταν μια απλή εκδήλωση, αλλά πολιτικό γεγονός. Στην έναρξη της εκδήλωσης ο παρουσιαστής, Γιάννης Γιαννακόπουλος, αναφέρθηκε στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ο «οποίος μπορεί να μην απλώς πρώην». Ο πρώην πρωθυπουργός στην ομιλία του, αναφέρθηκε σε οκτώ τομές που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα πιο προωθημένα αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Νωρίτερα, το πρόγραμμα περιελάμβανε την Περιφέρεια Θεσσαλίας και συνάντηση με τον περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας και την Πυροσβεστική υπηρεσία που εδρεύουν εντός του κτιρίου της περιφέρειας. Ιδιαίτερα όμως του άρεσε η συνάντηση που είχε με νέους της πόλης όπου είχε την ευκαιρία να ακούσει τους προβληματισμούς της νέας γενιάς και να συζητήσει μαζί τους για θέματα της επικαιρότητας.

Δημοσιογράφος για γερά νεύρα

Γνωστός παρουσιαστής – δημοσιογράφος μεγάλου καναλιού με καθημερινή εκπομπή έχει σπάσει στην κυριολεξία τα νεύρα των συνεργατών του, πολλοί εξ αυτών βρίσκονται στα πρόθυρα της παραίτησης. Εκτός από τις απαιτήσεις που έχει, η συμπεριφορά του είναι στα όρια, καθώς όπως με μετέφερε συνάδελφος θα μπορούσε κάποιος να την χαρακτηρίσει και κακοποιητική. Σκεφτείτε ότι πρόσφατα τηλεφώνησε άγνωστος για βόμβα στο κανάλι και άμεσα εκκενώθηκε από τις αρχές προκειμένου να ελεγχθεί ο χώρος. Όλα τα στελέχη, οι εργαζόμενοι, το προσωπικό του καναλιού απομακρύνθηκαν για όση ώρα απαιτήθηκε και ξαφνικά ενώ ο χώρος είχε αδειάσει ανοίγει ο αστυνομικός μια πόρτα και βλέπει τον εν λόγω να γράφει στον υπολογιστή και χωρίς φως, στα σκοτάδια, χωρίς να έχει πάρει πρέφα τίποτα. Πότε θα πατηθεί το κουμπί να αποχωρήσει ο ίδιος δεν ξέρω, πάντως παράπονα υπάρχουν αλλά και ισχυρά συμφέροντα που τον κρατούν επίσης.

Η Βιολάντα και οι αποζημιώσεις

Μου έλεγε άνθρωπος που γνωρίζει τα πράγματα και παρακολουθεί τις εξελίξεις στην υπόθεση της Βιολάντα, ότι η εταιρεία θα δυσκολευτεί πιθανότατα να αποζημιωθεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ο ίδιος άνθρωπος στηρίζει την τοποθέτησή του, στο γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της γνωστής βιομηχανίας που κρατείται και θα απολογηθεί σήμερα, βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις που σχετίζονται με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του εργοστασίου. Σε αυτή την περίπτωση επομένως, είναι ιδιαίτερα πιθανό να μην καλύψουν οι ασφαλιστικές τη ζημιά που υπέστη το εργοστάσιο. Σας θυμίζω ότι τα στοιχεία της έως τώρα έρευνας κάνουν λόγο για διαρροή προπανίου, για μη πιστοποιημένες υπόγειες δεξαμενές, για φθαρμένες σωληνώσεις. Επομένως τα πράγματα φαίνεται ότι αρχίζουν να ζορίζουν πολύ.

Πολλά ζήτησε ο ιδιοκτήτης της Ροδούλας από την Ideal

Σημείο τριβής φέρεται να αποτέλεσε το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο ιδιοκτήτης της εταιρείας κατεψυγμένης ζύμης, Ηλίας Καραχάλιος, ζήτησε από την Ideal Holdings, μεγαλύτερο τίμημα από αυτό που αρχικά είχε ζητηθεί. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι κουβέντες για πώληση της Ροδούλας στην Ideal, την οποία η δεύτερη ήθελε να «παντρέψει» με τον Μπάρμπα Στάθη, πέρασε από πολλά διαφορετικά κύματα και εν τέλει βρέθηκε στον «αέρα», χωρίς θετική έως τώρα τουλάχιστον έκβαση. Στέλεχος με το οποίο μιλάω, υποστηρίζει ότι το deal έχει χαλάσει εκτός και εάν γίνει η ανατροπή της τελευταίας στιγμής, κάτι για το οποίο ο ίδιος δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος.

Τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα που πουλήθηκαν τον Ιανουάριο

Συγκρατημένη αλλά σταθερή παραμένει η παρουσία των υπερπολυτελών και premium αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων που έχω στη διάθεσή μου για τον Ιανουάριο του 2026. Πρόκειται άλλωστε για αυτοκίνητα που απευθύνονται σε λίγους. Παρά την πτώση των πωλήσεων στην Ελλάδα κατά περίπου 5% σε σχέση με τον περσινό Ιανουάριο, το κοινό υψηλού εισοδήματος εξακολουθεί να επενδύει σε οχήματα κύρους, τεχνολογίας και υψηλών επιδόσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι μάρκες με έντονο πολυτελές και σπορ προφίλ, όπως η Porsche, είχε 28 ταξινομήσεις, και η Maserati, πούλησε από την πλευρά της 3 αυτοκίνητα. Ferrari, Lamborghini και Rolls Royce, προς το παρόν δεν έχουν μπει στον κατάλογο των ταξινομήσεων, κάτι που δεν αποκλείεται να γίνει τους επόμενους μήνες.

Στην τελική ευθεία το όραμα Κυριακού

Ο ιδρυτής του ομίλου ΑΝΤ1, Μίνωας Κυριακού, είχε οραματιστεί τη δημιουργία του νέου υπερσύγχρονου κτιρίου γραφείων και στούντιο στην Κηφισιά. Από τη στιγμή όμως που έπεσε η πρώτη σκέψη στο τραπέζι έως και σήμερα, πέρασαν περισσότερα από 10 χρόνια. Το πλάνο πάντως παρέμεινε ζωντανό και μετά την ανάθεση στην κατασκευαστική ΕΚΤΕΡ, που καλείται να ολοκληρώσει την επένδυση μέσα στους επόμενους μήνες, φαίνεται ότι πιθανότατα έως το τέλος του 2027 το έργο θα είναι έτοιμο. Σας θυμίζω ότι στο κτίριο θα συγχωνευθούν τόσο στα στούντιο ΚΑΠΑ των Σπάτων, όσο και οι εγκαταστάσεις και τα γραφεία του ομίλου στο Μαρούσι. Με τον ΑΝΤ1 να γίνεται πλέον ο πιο σύγχρονος τεχνολογικά παίκτης στον τομέα των τηλεοπτικών -και όχι μόνο- παραγωγών, στο μιντιακό τοπίο της Ελλάδας.

Οι κουβέντες Ανδρεάδη με επενδυτές

Μου λένε κάποιοι που εμπιστεύομαι, ότι ο Στράτος Ανδρεάδης, επικεφαλής της Στάντα Α.Ε., που έχει στο κάδρο δύο μεγάλες επενδύσεις, η μία για ξενοδοχείο στο νησί Διάπορος της Χαλκιδικής και η δεύτερη για μεγάλο οικιστικό project στα Κεραμεία Αλλατίνη στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται σε συζητήσεις τον τελευταίο καιρό για το δεύτερο. Συζητήσεις που όπως μου υποστηρίζουν τα ίδια πρόσωπα θα οδηγήσουν στην είσοδο επενδυτή στο μεγαλεπήβολο οικιστικό έργο. Για τις παλιές εγκαταστάσεις της Αλλατίνης, προβλέπεται ουρανοξύστης που θα δημιουργηθεί και θα περιλαμβάνει κατοικίες, ενώ τα διατηρητέα ακίνητα της συγκεκριμένης εγκαταστάσεις θα μετατραπούν σε γραφεία. Ένα ακόμη μέρος της έκτασης έχει διατεθεί στον Δήμο για τη δημιουργία χώρων πολιτισμού. Ταυτόχρονα, εξετάζεται η δημιουργία χώρων εστίασης και αναψυχής. Σας θυμίζω εδώ ότι ο Στράτος Ανδρεάδης και ο αδερφός του Ανδρέας, ήταν οι δημιουργοί του εμβληματικού ξενοδοχειακού συγκροτήματος Sani στη Χαλκιδική.

Το «Ferto» των επιχειρήσεων

Ευκαιρία για μάρκετινγκ βρήκαν κάποιες επιχειρήσεις με αφορμή την επικράτηση του Akyla στον ελληνικό τελικό της Eurovision. Γι’ αυτό και η Inalan, ο νεοεισερχόμενος παίκτης στις εγχώριες τηλεπικοινωνίες έκανε καμπάνια στα social με μότο το «Ferto», όπως είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει τον Μάιο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού. Την ίδια ώρα δεν έμεινε μακριά από τον πειρασμό και η Prosperty, η νέο-πλατφόρμα ακινήτων του, Αντώνη Μαρκόπουλου, συντρόφου της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκης, καθώς η εταιρεία του έβγαλε και αυτή καμπάνια με τη λέξη «Ferto», προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενους να αγοράσουν ακίνητα που είναι διαθέσιμα στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.