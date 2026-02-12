Ο Τσίπρας απέτρεψε βουλευτή να ανεξαρτητοποιηθεί

BEAST

Η αποτίμηση της συνάντησης

Καλημέρα σε όλους. Θετικά αποτιμά το Μέγαρο Μαξίμου τη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση στο Λευκό Παλάτι είχε διάρκεια περίπου 1,5 ώρα και το κλίμα ήταν εξαιρετικό, όπως μου είπαν οι στενοί συνεργάτες του Κ. Μητσοτάκη. Και όπως έμαθα η επικοινωνία και η συνεργασία των δυο πλευρών θα συνεχιστεί εντατικά. Μπορεί να μην υπήρχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα στη συνάντηση, αλλά το βασικό είναι πως επιβεβαιώθηκε η δήλωση των δύο πλευρών για ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας.

Το πακέτο των 10 δισ. δολαρίων

Αυτό που συζητήθηκε αρκετά, καθώς είναι και χειροπιαστό και μπορεί να είναι προς όφελος και των δυο χωρών, αποτελεί το πακέτο των 10 δισ. δολαρίων. Στόχος Ελλάδας και Τουρκίας είναι στο τέλος της δεκαετίας να φθάσει τα 10 δισ. ο διμερής εμπορικός όγκος. Και όσο υπάρχει αυτός ο στόχος, μην ακούτε και πολύ τα περί κόντρας των δυο χωρών και πολεμικού κλίματος. «Είναι σημαντικό που υπάρχει διάθεση για να ενισχυθεί η συνεργασία μας», μου είπε κεντρικός κυβερνητικός παράγοντας και μετέφερε κλίμα ικανοποίησης από το πρωθυπουργικό επιτελείο.

Τα χόρτα του Αιγαίου ένωσαν

Πέρα από το πλούσιο μενού που είχε η συνάντηση, άρεσαν πάρα πολύ στην ελληνική αποστολή τα πιάτα που φίλεψε η τουρκική πλευρά. Χόρτα του Αιγαίου προσφέρθηκαν που τα γεύτηκαν οι συνδαιτυμόνες, με την τουρκική κουζίνα να ενθουσιάζει τόσο τον Κ. Μητσοτάκη -που δεν τον πείραξε το σαρδάμ του Ερντογάν που είπε κάποια στιγμή «φίλε μου Κώστα»- όσο και τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Αγκινάρες με σάλτσα κάρι, τσι κιοφτέ, τουλουμίσιο τυρί και βούτυρο, πιάτο με μελιτζάνες μπαϊλντί, λαχανοντολμάδες με κάστανα, πιρουχί με βούτυρο, τυρί kes, καρύδια και χόρτα του Αιγαίου αλλά και σαλάτα του κήπου με γλιστρίδα, με ντρέσινγκ σορμπέ λεμόνι. Αυτά ήταν τα ορεκτικά και το μενού είχε ως κύριο πιάτο μοσχαρίσια στηθοπλευρά, συνοδευόμενη από πιλάφι με σαφράν και αμύγδαλα και σπαράγγια στη σχάρα. Από το μενού δεν έλειπαν το ούρφα κεμπάπ και τα αρνίσια παϊδάκια και ολοκληρώθηκε με παρφέ με πικραμύγδαλα και ανανά και ποικιλία τουρκικών γλυκών, ανάμεσά τους μπακλαβάς με καρύδια και φιστικοσαρμάδες.

«Τέλι, τέλι, τέλι…»

Μπορεί η παραμονή του πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Άγκυρα να κράτησε συνολικά περίπου έξι ώρες και το θετικό πρόσημο να αποτυπώθηκε στις επαφές τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο το καλό κλίμα συνεχίστηκε όπως έμαθα και στο δείπνο στο οποίο συμμετείχε και ο οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος. Άνθρωπός μου που συμμετείχε σε αυτό το δείπνο μού είπε ότι είχε και μουσική υπόκρουση με τραγούδια όπως «τέλι, τέλι, τέλι…». Εντωμεταξύ, άλλος πληροφοριοδότης μού είπε ότι στους κεντρικούς δρόμους της Άγκυρας σε τεράστιες οθόνες έπαιζαν «Καλώς ήρθατε στην Τουρκία» με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για του λόγου το αληθές.

Τα λιμνάζοντα νερά του ΠΑΣΟΚ

Και να αφήσω τα ελληνοτουρκικά, για τα οποία υπήρξε φόβος χωρίς λόγο λες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έταζε το Αιγαίο, και να πάω στο ΠΑΣΟΚ όπου γίνεται σφαγή ενόψει του συνεδρίου. Τι έγινε; Ενώ η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επενδύει επικοινωνιακά στο αφήγημα της «αμφίπλευρης διεύρυνσης», στο εσωτερικό του κόμματος η κατάσταση θυμίζει ολοένα και περισσότερο λιμνάζοντα νερά. Η χθεσινή συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας δεν ήταν εμφύλιος όπως γράφτηκε αλλά μία «ανείπωτη γκρίνια» στον δρόμο προς το συνέδριο. Η πρόταση της ομάδας Ανδρουλάκη για τον οδικό χάρτη προς το Συνέδριο βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα ευρύ μέτωπο στελεχών. Κώστας Πανταζής, Χαρά Κεφαλίδου, Θοδωρής Μαργαρίτης, Τόνια Αντωνίου και Στέφανος Παραστατίδης ένωσαν τις φωνές τους κατά της εκλογής συνέδρων με βάση τα αποτελέσματα του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές και ευρωεκλογές, αντί για το μητρώο μελών. Βέβαια όλα δείχνουν ότι η χθεσινή συνεδρίαση ήταν απλώς το ορεκτικό, ενώ το κυρίως πιάτο αναμένεται την Κυριακή στη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ). Όπου όπως μαθαίνω θα είναι εκεί και τα στελέχη της ΠΑΣΚΕ που απειλούν με αποχώρηση απο το ΠΑΣΟΚ, λόγω Γιάννη Παναγόπουλου τον οποίον και στηρίζουν.

Επιχείρηση fake news

Οι διαρροές όμως για το τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ προέρχονται από στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Η Χαριλάου Τρικούπη έσπευσε να βγάλει αργά το απόγευμα άτυπη ενημέρωση ότι παρατηρεί με έκπληξη ανακύκλωση τίτλων περί «εμφυλίου» στο ΠΑΣΟΚ και τη διακίνηση της ψευδούς είδησης ότι η κατανομή των συνέδρων σε κάθε δήμο της χώρας θα γίνει με κάποιον αλγόριθμο. Με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου αποφασίστηκε πως η κατανομή των συνέδρων θα γίνει με το πλέον αντικειμενικό κριτήριο, με βάση δηλαδή τον απόλυτο αριθμό ψήφων που έλαβε το Κίνημα σε κάθε δήμο στις πρόσφατες εκλογές.

Ο Σεβαστάκης και η επόμενη φουρνιά

Τις τελευταίες ώρες, τα δημοσιογραφικά γραφεία και τα social media επιδόθηκαν σε έναν χορό εικασιών και «πληροφοριών» σχετικά με την απουσία του Δημήτρη Σεβαστάκη από την πρώτη λίστα στελεχών της αμφίπλευρης διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Οι βιαστικοί έσπευσαν να κάνουν λόγο για «βέτο της τελευταίας στιγμής», για «ασυμβατότητα χαρακτήρων» ή ακόμα και για «αναδίπλωση» του Νίκου Ανδρουλάκη μπροστά στις εσωκομματικές αντιδράσεις. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πολύ πιο πεζή. Ο θόρυβος αποδεικνύεται αβάσιμος, καθώς η περίπτωση του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί προϊόν «κοψίματος», αλλά μέρος ενός πολιτικού σχεδιασμού που ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όπως με ενημέρωσε άνθρωπος που έχει αναλάβει μέρος της διαδικασίας. Ο Δημήτρης Σεβαστάκης θα είναι στην επόμενη φουρνιά της αμφίπλευρης διεύρυνσης σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες.

Το φλερτ με τον Φαραντούρη

Το «φλερτ» του Νικόλα Φαραντούρη με τη Χαριλάου Τρικούπη είναι πλέον το κοινό μυστικό της Κεντροαριστεράς και αυτό φάνηκε στην πρόσφατη κοινή εμφάνιση του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σε εκδήλωση που είχε θέμα τα κόκκινα δάνεια και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Άνθρωπος που γνωρίζει καλά τα του χώρου της Κεντροαριστεράς μου είπε ότι δεν ήταν απλώς μια συνύπαρξη σε ένα πάνελ. Ήταν το «προοίμιο» για όσα έπονται. Μετά την περίπτωση του Δημήτρη Σεβαστάκη και για την οποία σας ενημέρωσα ακριβώς παραπάνω, ήρθε η σειρά και του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή να είναι στο δεύτερο κύμα της αμφίπλευρης διεύρυνσης που κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πληροφορίες. Άρα μην εκπλαγείτε σε λίγο καιρό αν δείτε το ΠΑΣΟΚ να έχει τέσσερις ευρωβουλευτές.

Τα κέρδη της Μιλένας

Η στήλη σάς μετέφερε χθες όλο το κλίμα από την κοπή πίτας των Νομαρχιακών του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Μπορεί όλοι να πρόσεξαν το «μαύρο πρόβατο» που ακούει στο όνομα Αντώνης Σαουλίδης, όμως εκείνη που κέρδισε τις εντυπώσεις -και το θερμό χειροκρότημα των συντρόφων- ήταν η Μιλένα Αποστολάκη. Ο άνθρωπός μου στην εκδήλωση μου μετέφερε πως η Μιλένα δέχτηκε πλήθος συγχαρητηρίων. Και μπορεί στην ομιλία της για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να πλατείασε λίγο παραπάνω, αλλά δικαιούται να το κάνει. Είναι το πρόσωπο που έχει σηκώσει στις πλάτες του όλο το βάρος της εξεταστικής, βγαίνοντας μπροστά στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης με την κυβέρνηση.

Ο Τσίπρας απέτρεψε βουλευτή να ανεξαρτητοποιηθεί

Θυμάστε που σας είχα γράψει από τις αρχές Δεκεμβρίου για το «ξήλωμα του πουλόβερ» και τις επικείμενες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών; Η επικαιρότητα με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιάνου μπορεί να πήγε το σχέδιο λίγο πίσω, όπως σας ενημέρωσα, μεταφέροντας τις εξελίξεις για τον Φεβρουάριο, όπου ήταν ένα με δύο βουλευτές να πατήσουν το κουμπί της ανεξαρτητοποίησης. Εγώ θα σας μιλήσω για τον έναν και αρκετά γνωστό βουλευτή, τον οποίο σας είχα φωτογραφίσει εδώ και καιρό. Γιατί δεν τη διαβάσαμε ακόμα όμως τη δήλωση ανεξαρτητοποίησης και η οποία ήταν δακτυλογραφημένη; Διότι παρενέβη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός έβαλε φρένο την τελευταία στιγμή, θέλοντας να αποφύγει να μην χρεωθεί ο ίδιος την πρώτη ανεξαρτητοποίηση και μετά θα έτρεχε να μαζέψει και τις επόμενες. Ο συγκεκριμένος βουλευτής προορίζεται για κεντρικό ρόλο στον υπό διαμόρφωση νέο πολιτικό φορέα και ο Τσίπρας θέλει οι κινήσεις να γίνουν με ακρίβεια και χωρίς να του προσάψουν το «ξήλωμα» του κόμματος στο οποίο ανήκει ο βουλευτής. Εξάλλου το μόνο που δεν έχουν προσάψει στον Αλέξη Τσίπρα μέχρι στιγμής είναι ο χαρακτηρισμός «σύγχρονη Μήδεια».

Διαγραφή Παππά

Και τυπικά ολοκληρώθηκε η παρουσία του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά στον ΣΥΡΙΖΑ. Είχε διαγραφεί από την ευρωομάδα του κόμματος μετά το επεισόδιο που είχε με δημοσιογράφο και χθες η Επιτροπή Δεοντολογίας επικύρωσε τη διαγραφή του και από το κόμμα.

Χάνει τα προνόμια

Και επειδή έκανα αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ, να σημειώσω ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου κρέμεται από ένα βουλευτή πλέον. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ξέρει ότι εάν χάσει ένα ακόμα βουλευτή θα απωλέσει και τα κοινοβουλευτικά προνόμια με ότι αυτό σημαίνει. Βέβαια σε δημοσκόπηση που είδα χθες είναι δεύτερο κόμμα η Πλεύση, αλλά έμπειρος δημοσκόπος μου είπε να περιμένουμε καθώς αυτό δεν είναι τελειωμένη κατάσταση.

Τα τρακτέρ στην Αθήνα

Στην Αθήνα ετοιμάζονται να κατέβουν τα τρακτέρ και να γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων. Με την κάθοδο στο κέντρο της πρωτεύουσας την Παρασκευή θέλουν να ενισχύσουν το μήνυμά τους για τα προβλήματά τους, ενώ περιττό να σας αναφέρω ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης.

Στη Λάρισα ο Τσίπρας

Μπορεί τα τρακτέρ να κατεβαίνουν στην Αθήνα από τη Θεσσαλία, αλλά εκεί ανεβαίνει την Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Λάρισα, όπου είναι ένας ακόμα σταθμός των εκδηλώσεων για την παρουσίαση της Ιθάκης. Εκεί θα κάνει ένα ακόμα βήμα για την ίδρυση του κόμματος, το οποίο με βάσει όσα έμαθα χθες είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί το διάστημα μεταξύ 10 Μαΐου και 10 Ιουνίου. Πάντως πριν από την Λάρισα, θα περάσει σήμερα την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου να συναντήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο πλαίσιο των συναντήσεων που έχει με τους πρώην πρωθυπουργούς.

Τα 24+4 χιλιόμετρα που άλλαξαν την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας

Έμαθα πως η πλειοψηφία του ανφάν γκατέ του ενεργειακού ρεπορτάζ βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης που οργάνωσε η Gastrade, ήταν ο μετρητικός και ρυθμιστικός σταθμός του ΔΕΣΦΑ στην Αμφιτρίτη – εκεί όπου καταλήγει ο αγωγός του FSRU της Gastrade, του πρώτου πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ελλάδας. Πρόκειται για τα 24 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα και τα 4 χιλιόμετρα στο έδαφος, που έχουν φέρει την χώρα στο επίκεντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δημιουργώντας μια ενεργειακή πύλη με τεράστιο γεωπολιτικό αλλά και οικονομικό αποτύπωμα. Ο συγκεκριμένος ρόλος της Ελλάδας μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με τη δημιουργία του δεύτερου FSRU – την Θράκη, τον δεύτερο πλωτό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το project της Gastrade στο Θρακικό Πέλαγος εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως το πιο ώριμο. Καθοριστικό ρόλο παίζει η εμπειρία που έχει ήδη αποκτήσει η εταιρεία από τη λειτουργία του FSRU της Αλεξανδρούπολης, η οποία της δίνει σαφές προβάδισμα σε τεχνογνωσία, επιχειρησιακή επάρκεια και πρόσβαση στην αγορά, ενώ ισχυρή παραμένει και η μετοχική της βάση. Η τελική επενδυτική απόφαση για το δεύτερο FSRU στη Θράκη τοποθετείται εντός του 2026, σε ένα περιβάλλον όπου οι ισορροπίες στην ευρωπαϊκή αγορά LNG αναμένεται να μεταβληθούν, καθώς η προσφορά προβλέπεται αυξημένη.

Πήχης εξαγωγών στα 600 εκατ. ευρώ για τον Παπαστράτο

Με αιχμή τις εξαγωγές και σταθερό προσανατολισμό στη διεθνή αγορά, η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, θέτοντας τον πήχη των αποστολών από τη χώρα μας στα 600 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο της χθεσινοβραδινής επετειακής εκδήλωσης, η διοίκηση της εταιρείας ανέδειξε τον εξαγωγικό χαρακτήρα της δραστηριότητας ως τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Σήμερα, οι εξαγωγές διαμορφώνονται περίπου στα 400 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο στρατηγικός στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυσή τους, με διεύρυνση των αγορών και αύξηση των πωλήσεων προς το εξωτερικό.

Προάγγελος εξελίξεων στον Μασούτη η αναβάθμιση Γεροστεργιούδη

Μου έλεγε άνθρωπος που γνωρίζει τα πράγματα, ότι η μετακίνηση του Θοδωρή Γεροστεργιούδη από τη θέση του γενικού διευθυντή στη Μασούτης σε εκείνη του διευθύνοντος συμβούλου, αποτελεί σημαντική αναβάθμιση. Ο ίδιος άνθρωπος μου έλεγε ταυτόχρονα ότι ίσως υπάρχουν πλέον και εξελίξεις με νέα πρόσωπα τόσο στη γενική διεύθυνση, την οποία αφήνει εκ των πραγμάτων ο Γεροστεργιούδης λόγω της νέας του θέσης, όσο και στην εμπορική διεύθυνση της αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Κυριακή κοντή γιορτή, θα πω εγώ και όλα θα φανούν λίαν συντόμως.

Ψωνίζει στην Κυψέλη ο Mr Coco-Mat

Μαθαίνω ότι τον τελευταίο καιρό ο ιδιοκτήτης της Coco-Mat και της Μπλε Κέδρος που έχει τα ακίνητα των Coco-Mat Hotels, Μιχάλης Ευμορφίδης, επενδύει προς Κυψέλη μεριά. Αγοράζει ακίνητα προκειμένου να τα ανακαινίσει και να πουλήσει, πλήρως ανακαινισμένες κατοικίες στο πλαίσιο της δραστηριότητας που έχει στον τομέα των ακινήτων η Μπλε Κέδρος, η οποία σας θυμίζω ότι είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μεταξύ άλλων η απόκτηση πολυκατοικίας στην οδό Μαυροματαίων στο Πεδίον του Άρεως, αλλά έχει κάνει κινήσεις και σε άλλα σημεία του ευρύτερου κέντρου αλλά και της Κυψέλης, με αντίστοιχο προσανατολισμό.

Νέο «χτύπημα» Προκοπίου με εννέα δεξαμενόπλοια

Σε μία από τις πιο έντονες περιόδους νέων παραγγελιών δεξαμενόπλοιων των τελευταίων ετών βρίσκεται αυτή την περίοδο η παγκόσμια ναυπηγική αγορά, με τους Έλληνες εφοπλιστές να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο παρασκήνιο των εξελίξεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου, η οποία ενισχύει περαιτέρω το πρόγραμμα ναυπηγήσεων δεξαμενόπλοιων, προχωρώντας σε νέα παραγγελία εννέα tankers μεταφοράς αργού πετρελαίου χωρητικότητας 158.000 dwt στα ναυπηγεία Hengli Shipbuilding. Όπως ακούω από τη ναυτιλιακή αγορά έχουν υπογραφεί δύο συμβάσεις για συνολικά δέκα δεξαμενόπλοια, συνολικής αξίας που εκτιμάται μεταξύ 700 εκατ. και 1 δισ. δολαρίων. Από αυτά, τα εννέα αφορούν τη Dynacom, ενώ το δέκατο αποδίδεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε «γνωστό Ευρωπαίο πλοιοκτήτη», το όνομα του οποίου για την ώρα δεν έχει ακουστεί στην αγορά.

Έτοιμο προς παράδοση το ιστορικό President

Στις αρχές της άνοιξης μαθαίνω από ανθρώπους της ξενοδοχειακής αγοράς ότι θα είναι πλήρως έτοιμο το ξενοδοχείο President, να λειτουργήσει με τη νέα του εικόνα. Το ξενοδοχείο ανακαινίστηκε σταδιακά τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να μην κλείσει, καθότι βρίσκεται σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της Αθήνας, στις αρχές της λεωφόρου Κηφισίας και αποτελεί επιλογή αρκετών που θέλουν να βρίσκονται κοντά στο κέντρο της πρωτεύουσας. Την ανακαίνιση της όψης του γραφείου ανέλαβε το γραφείο του Έλληνα αρχιτέκτονα, Μίνου Διγενή. Σας θυμίζω ότι πρόκειται για το αρχιτεκτονικό γραφείο που ανέλαβε και την ανάπλαση του Μινιόν για λογαριασμό της Dimand, το γραφείο του οποίου έχει έδρα τη Βαρκελώνη.

Μπαίνει στην Ελλάδα η πολωνική Half Price

H τρίτη αλυσίδα ειδών ένδυσης από την Πολωνία που μπαίνει στην Ελλάδα, θα είναι η Half Price, μετά τις Pepco και Sinsay, όπως μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς. Ειδικότητα της Half Price, είναι να συνάπτει συμφωνίες με γνωστές μάρκες της αγοράς, να κατασκευάζει τα προϊόντα για λογαριασμό τους στα εργοστάσια της Πολωνίας και να τα πουλάει σε αρκετά χαμηλές τιμές, χτυπώντας τον ανταγωνισμό. Ήδη όπως μου έλεγε το ίδιο πρόσωπο έχει κάνει τις κινήσεις της για να βρει τα σημεία που θα ανοίξει τα πρώτα καταστήματα και σύντομα αναμένεται η επίσημη έναρξη της δραστηριότητας.