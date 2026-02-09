BEAST

Προετοιμασία για το ταξίδι στην Άγκυρα

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σε φουλ ρυθμούς εργάζονται στο Μέγαρο Μαξίμου και στο υπουργείο Εξωτερικών για την επικείμενη συνάντηση σε λίγες ώρες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο κρατάνε χαμηλούς τόνους, αν και δεν παραγνωρίζουν τη σημασία της επίσκεψης του Μητσοτάκη στην Άγκυρα σε μια εποχή ανακατατάξεων στην ευρύτερη περιοχή. Μην έχετε μεγάλες προσδοκίες πάντως από το ταξίδι. Θετικό είναι που θα γίνει, μου λένε υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές, αλλά κανείς δεν μπορεί να αναμένει ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα και βέβαια είναι αστειότητες όσα υποστηρίζονται από διάφορες πλευρές του πολιτικού φάσματος περί μυστικών συμφωνιών για μοίρασμα του Αιγαίου και άλλα που κρίνονται ως σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

Συμφωνία δεν θα υπάρξει

Πάντως αυτό που είναι κεντρικός στόχος του πρωθυπουργού είναι να διατηρηθούν τα «ήρεμα νερά» και να μην διαταραχθούν οι σχέσεις των δύο χωρών. Συμφωνία απόλυτη δεν μπορεί να υπάρξει, αλλά τουλάχιστον να παραμείνει ανοικτή η γραμμή επικοινωνίας με τον Ερντογάν και του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν. Και όπως μου ειπώθηκε, «γιαβάς γιαβάς» θα προχωράμε και όχι με πολεμοκάπηλο τόνο, αλλά με διάθεση συνεργασίας σε πεδία που μπορούμε ως γείτονες, π.χ. στο οικονομικό σκέλος, το τουριστικό, κ.λπ. Όμως θα τεθεί από την ελληνική πλευρά το θέμα των δουλεμπορικών μετά και το τραγικό συμβάν στη Χίο.

Πόλος έλξης στο Μιλάνο

Και να πάω στο κοσμοπολίτικο Μιλάνο όπου έγινε η τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και παραβρέθηκε και ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του, Μαρέβα. Έμαθα ότι το βράδυ του Σαββάτου έγινε μια δεξίωση στο προξενείο μας στο Μιλάνο όπου ήταν παρών και το πρωθυπουργικό ζεύγος και ο επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας, Νίκος Σάκκαρης. Ο πρόξενος είναι θείος της γνωστής τενίστριας, Μαρίας Σάκκαρη (ο πατέρας της είναι αδελφός του), που θα παντρευτεί, όπως έχει γίνει γνωστό, τον γιο του Κυριάκου και της Μαρέβας Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη. Το ενδιαφέρον όμως ήταν ότι στο προξενείο παραβρέθηκαν περίπου 100 άτομα που αποτελούν ένα δυναμικό κομμάτι της ιταλικής βιομηχανίας, βιομήχανοι, επιχειρηματίες κ.ά., και έμαθα πως ένα από τα κεντρικά πρόσωπα ήταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με συζητήσεις για την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές επένδυσης εδώ.

Ο Δημητριάδης δηλώνει παρών

Και από το ωραίο Μιλάνο να μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου η τοπική οργάνωση της ΝΔ έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της και εκεί ήταν όλοι, βουλευτές, αυτοδιοικητικοί, στελέχη, κ.λπ. Όμως ένα πρόσωπο έκλεψε την παράσταση που είναι πανταχού παρών στις οργανώσεις της ΝΔ. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης που βρέθηκε στην κοπή της πίτας και όλοι ήθελαν να φωτογραφηθούν και να συνομιλήσουν μαζί του. «Η οργάνωση της Θεσσαλονίκης είναι η μεγαλύτερη και πιο δυναμική στην Ελλάδα και θα συνεχίσει να είναι. Ήμουν και θα είμαι δίπλα σας», είπε σε έναν χαιρετισμό μόλις ελάχιστων δευτερολέπτων, αλλά ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει συζητήσεις ενόψει του συνεδρίου.

Απεταξάμην Παναγόπουλο το ΠΑΣΟΚ

Και να πάμε στο μεγάλο θέμα που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και τη σχέση του με το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη που τον διέγραψε τον ρίχνει στον Καιάδα και δεν θέλει να έχει καμία εμπλοκή, φοβούμενο το ΠΑΣΟΚ μήπως η συγκεκριμένη υπόθεση το επηρεάσει και ξεκινήσει εκ νέου μια συζήτηση για διαπλοκή και διαφθορά που μόνο ζημιά κάνει.

Οι μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

Σήμερα στις 11:00 τα βλέμματα στρέφονται στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου ο Κώστας Σκανδαλίδης πρόκειται να παρουσιάσει την ομάδα κρούσης για τη μεγάλη πολιτική διεύρυνση του κινήματος. Πρόκειται για 40 στελέχη, τα οποία αναλαμβάνουν το κρίσιμο έργο της «αμφίπλευρης διεύρυνσης». Όπως σας είχαμε ενημερώσει ήδη από το Σάββατο, η λίστα περιλαμβάνει πρόσωπα που θα αποτελέσουν τη «γέφυρα» του ΠΑΣΟΚ με ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά στρώματα. Η σημερινή ανακοίνωση δεν αφορά μόνο τα νέα πρόσωπα που προσχωρούν, αλλά κυρίως τους ανθρώπους που θα τρέξουν τη διαδικασία. Είναι η ομάδα στην οποία η Χαριλάου Τρικούπη έχει επενδύσει πολλά για την επόμενη μέρα του κόμματος. Η μεγάλη εικόνα θα ολοκληρωθεί στο επικείμενο Συνέδριο, όπου αναμένονται οι επίσημες και πιο ηχηρές ανακοινώσεις προσχωρήσεων. Προ των πυλών του ΠΑΣΟΚ είναι πάλι ο πρώην υπουργός Μάρκος Μπόλαρης από τις Σέρρες, ο πρώην υπουργός, Γιάννης Πανούσης, και επιστρέφει πάλι στην ενεργό δράση ο πρώην υφυπουργός, Λευτέρης Τζιόλας. Επίσης, μαθαίνω ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουν στο ΠΑΣΟΚ ο πρώην γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ και νυν μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Μαδεμλής, και το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, Ζωή Καρκούλια. Επίσης, γίνεται παρασκηνιακή συζήτηση με τη βουλευτή και πρώην δήμαρχο Λειβαδιάς, Γιώτα Πούλου, που συμπορευόταν εσχάτως με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Κόντρα στο γήπεδο της Κεντροαριστεράς

Αν νομίζατε ότι το NBA Draft έχει αγωνία, μάλλον δεν έχετε παρακολουθήσει το πάρε δώσε στο όνομα της διεύρυνσης ανάμεσα στην Αμαλίας και Χαριλάου Τρικούπη. «Πήρατε Μπουλουμπασάκο; Απαντάμε με Μαδεμλή», λένε σκωπτικά στο ΠΑΣΟΚ, την ώρα που Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης επιδίδονται σε ένα διαρκές man to man για το ποιος θα ελέγξει το γήπεδο της Κεντροαριστεράς.

Η υπομονή του Τσίπρα

Και επειδή αναφερόμαστε στο ΠΑΣΟΚ και σε μετακινήσεις, να σημειώσω ότι και ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να πάρει κόσμο από το πάλαι ποτέ κραταιό κόμμα. Οι επαφές γίνονται και όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Υπομονή συνέστησε στα Γιάννενα, αλλά μου λένε καλές πηγές ότι ο σχεδιασμός προχωράει πολύ γρήγορα. Η εκδήλωση στην πρωτεύουσα της Ηπείρου είχε πολύ κόσμο, περισσότερο από όσο περίμεναν οι διοργανωτές – το ξενοδοχείο ήταν γεμάτο με συνέπεια, απ’ ό,τι έμαθα, να ανοίξει και δεύτερη αίθουσα. Είχε ενδιαφέρον και η παρουσία αυτοδιοικητικών από τον ευρύτερο χώρο, όπως του πρώην δημάρχου Ιωαννίνων που είναι σημείο αναφοράς, του Φίλιππα Φίλιου, και του νυν, του Θωμά Μπέγκα. Εκεί όμως ήταν και βουλευτές, όχι σε εξώστη που δεν είχε, όπως η Όλγα Γεροβασίλη με την οποία ο Αλ. Τσίπρας είχε εγκάρδιο χαιρετισμό, ο Κώστας Μπάρκας, ο Γιώργος Καραμέρος που ήρθε από την Αθήνα, οι πρώην βουλευτές, Νίκος Στέφος, Βασίλης Τσίρκας, Μάριος Κατσής, κ.ά. Να κρατήσω την μη αναμενόμενη παρουσία του βουλευτή Ροδόπης της Νέας Αριστεράς, Φερχάτ Οζγκιούρ. Το κερασάκι στην τούρτα, όμως, ήταν αθόρυβο και ιατρικό. Δύο γνωστοί γιατροί των Ιωαννίνων, οι οποίοι είναι φίλα προσκείμενοι στη Νέα Δημοκρατία, βρέθηκαν ανάμεσα στο πλήθος.

Τα τρία πράγματα που κρατάω από το συνέδριο του Κασσελάκη

Είχαμε το συνέδριο του κινήματος του Στέφανου Κασσελάκη (7-8 Φεβρουαρίου 2026) που δεν ήταν απλώς μια εσωκομματική διαδικασία, αλλά η επίσημη «γέννηση» ενός νέου πολιτικού φορέα με το όνομα «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο». Κράτησα τρία στοιχεία από αυτά που μου είπε άνθρωπος που έχει οργώσει κατά καιρούς τα συνέδρια. Και πιστέψτε με, επειδή τυγχάνει να τον γνωρίζω καλά, μόνο λίγα δεν είναι. Ο Στέφανος Κασσελάκης το κίνημα το ονόμασε πολιτικό φορέα, την ώρα που όλοι οι άλλοι μιλούν για κινήματα. Από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη Νέα Αριστερά μέχρι τον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν ένα συνέδριο σκληρά προεδρικό χωρίς κανένα ίχνος αντιπολίτευσης. Η οθόνη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έπιασε τον Στέφανο Κασσελάκη να χειροκροτεί την ώρα που η Μέλπω Λεκατσά, η θρυλική φαρμακοποιός του Πολυτεχνείου, από το βήμα κατήγγειλε τα τρολ του κόμματος για δολοφονίες χαρακτήρων. Ήταν ένα μήνυμα προς ένα κομμάτι προεδρικών, που σπεύδουν να κανιβαλίσουν στο διαδίκτυο τον οποιοδήποτε έχει διαφορετική άποψη. Ο Κασσελάκης πήρε αποστάσεις και άφησε αιχμές κατά της Μαρίας Καρυστιανού όσον αφορά τα δικαιώματα και την τελευταία της ανάρτηση για τη Χίο. Τέλος έκανε ένα πέρασμα και από το συνέδριο ο Νίκος Καρανίκας, ο οποίος του τα έχει χώσει του Στέφανου Κασσελάκη επανειλημμένως διαδικτυακά.

Στις υφάντρες της Πελοποννήσου

Μπορεί ο Σταύρος Παπασταύρου να βρέθηκε στην Πελοπόννησο για την κοπή της πίτας στη ΔΕΕΠ Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο άδραξε την ευκαιρία να επισκεφθεί τόσο τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στη Σκάλα, όσο και τη Σχολή Υφαντικής Τέχνης. Τον υπουργό συνόδευσαν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δ. Πτωχός, και ο δήμαρχος Ευρώτα, Δήμος Βέρδος. Στη ΜΕΑ επεσήμανε τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στην Πελοπόννησο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στις μονάδες της Τρίπολης, που εγκαινίασε ο πρωθυπουργός τον Νοέμβριο του 2023 και στη ΜΕΑ Καλλιρόης που εγκαινίασε ο ίδιος με τον Πτωχό τον περασμένο Απρίλιο. Και στη Σχολή Υφαντικής θαύμασε την προσπάθεια που γίνεται εκεί, σε μία περιοχή στην οποία σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα και γραπτές πηγές οι γυναίκες ασχολούνται με την υφαντική από την εποχή του Χαλκού. Στη Σκάλα μίλησε τη γλώσσα της σύγχρονης περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά στο Γεράκι άκουσε τη γλώσσα της παράδοσης.

Τρέχει ο διαγωνισμός των 75 εκατομμυρίων για το Καστέλι

Στον αέρα βρίσκεται πλέον και επίσημα ο μεγάλος διαγωνισμός για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο νέο υπό κατασκευή αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου. Η σχετική προκήρυξη προβλέπει ένα πακέτο υπηρεσιών συνολικού προϋπολογισμού περίπου 75 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά συμβόλαια που έχουν δοθεί ποτέ σε ελληνικό αεροδρόμιο. Περιλαμβάνει σχεδιασμό, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διασύνδεση, δοκιμές και εκπαίδευση προσωπικού, αλλά και μακροχρόνια υποστήριξη. Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι τέτοιου τύπου συμβάσεις είναι συχνά «ναρκοπέδιο». Από τη μία, οι προδιαγραφές είναι εξαιρετικά αυστηρές λόγω ευρωπαϊκού και διεθνούς κανονιστικού πλαισίου. Από την άλλη, η πίεση χρόνου είναι τεράστια. Το χρονοδιάγραμμα των 27,5 μηνών θεωρείται φιλόδοξο, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα συστήματα πρέπει να λειτουργήσουν πλήρως συγχρονισμένα με την παράδοση των κτιριακών και αεροπορικών υποδομών.

Παρατείνεται για έναν χρόνο το project του Μήτση στο Ideal

Για έναν ακόμα χρόνο με πληροφορούν ότι έλαβε παράταση η ολοκλήρωση της επένδυσης που κάνει ο ξενοδοχειακός όμιλος Μήτση στο κτίριο του πρώην κινηματογράφου Ideal, το οποίο θυμίζω ότι είναι έργο του Ερνέστου Τσίλλερ. Η ξενοδοχειακή εταιρεία ζήτησε την παράταση από τον ΕΦΚΑ, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ενώ η παράταση ζητήθηκε έως και τον Απρίλιο του 2027. Σας θυμίζω εδώ ότι το απαιτητικό επενδυτικό εγχείρημα στο εμβληματικό κτίριο της οδού Πανεπιστημίου, αναμένεται να στοιχίσει περί τα 36 εκατομμύρια ευρώ στον όμιλο Μήτση για την πλήρη ανακαίνιση και αναμόρφωση του Μεγάρου Σλήμαν-Μελλά και τη δημιουργία του νέου ξενοδοχείου. Η διάρκεια της μίσθωσης από τον ΕΦΚΑ είναι για 35 χρόνια με δικαίωμα παράτασης για ακόμα 10 χρόνια.

100 μαγαζιά σε Ελλάδα – Κύπρο η Cosmos Sport

Τη μεγαλύτερη αλυσίδα αθλητικών αποτελεί πλέον η Cosmos Sport, η οποία κατά 80% ανήκει στον πολυεθνικό όμιλο JD. Η εταιρεία που διαχειρίζεται καταστήματα όπως τα Cosmos Sport, JD, Sneaker 10, μαθαίνω ότι έφτασε τα 100 καταστήματα σε Ελλάδα-Κύπρο και με βάση τον τζίρο της αποτελεί αυτή τη στιγμή τον μεγαλύτερο παίκτη. Ο τζίρος για την ιστορία ξεπερνάει τα 200 εκατομμύρια, γεγονός που αποτελεί ανατροπή στα δεδομένα των προηγούμενων ετών, όπου κυριαρχούσε η Ιntersport του ομίλου Φουρλή. Σας θυμίζω ότι η εταιρεία που ξεκίνησε από ένα τουριστικό μαγαζί στη Χερσόνησο Ηρακλείου, που μεταξύ άλλων πουλούσε μαύρα παντελόνια και λευκά πουκάμισα για εργαζόμενους σε εστιατόρια και ξενοδοχεία της περιοχής, ανήκει κατά το υπόλοιπο 20% στην οικογένεια Τσικνάκη, η οποία την ίδρυσε.

Το deal επταετίας του Μαρινάκη

Η συμφωνία της Capital Clean Energy, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, για τη μακροχρόνια ναύλωση του LNG carrier Athlos αποτυπώνει τη στρατηγική της εταιρείας να «κλειδώνει» έσοδα πριν ακόμη την παράδοση των πλοίων. Θυμίζω εδώ ότι το πλοίο που έχει παραγγείλει η εταιρεία στα ναυπηγεία HD HyundaiSambo θα παραδοθεί το 2027. Με επταετές συμβόλαιο από το 2028 και δυνατότητα επέκτασης, η Capital μειώνει την έκθεσή της στη μεταβλητότητα της αγοράς LNG και ενισχύει τη σταθερότητα των ταμειακών ροών της. Η πρόβλεψη αντικατάστασης με το αδελφό πλοίο Archon προσθέτει επιχειρησιακή ευελιξία, ενώ το αυξανόμενο ανεκτέλεστο συμβολαίων ενισχύει τη θέση της απέναντι σε επενδυτές και χρηματοδότες, σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Νέα έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην μπίρα

Τον κλάδο της μπίρας ερευνά η Επιτροπή Ανταγωνισμού για μία ακόμα φορά τον τελευταίο καιρό για πιθανές υποθέσεις που σχετίζονται με εμπορικές πρακτικές εταιρειών του κλάδου. Την είδηση αποκάλυψε ο Δημήτρης Πολιτόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Ζυθοποιίας Μακεδονίας – Θράκης, Βεργίνα, μιλώντας την Παρασκευή το απόγευμα σε κύκλο δημοσιογράφων στην Κομοτηνή, όπου είναι η έδρα της εταιρείας. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει τοποθέτηση ή γνωστοποίηση από πλευράς της Επιτροπής των αποτελεσμάτων της έρευνας, κάτι που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξουν νεότερα σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Νέος CEO στο Βιολογικό Χωριό

Η αποχώρηση του Αλέξανδρου Καρλή ύστερα από τρία χρόνια από τη θέση του γενικού διευθυντή πληροφορούμαι ότι σηματοδοτεί μια νέα φάση για τη γνωστή αλυσίδα βιολογικών σούπερ μάρκετ, Βιολογικό Χωριό, που τα προηγούμενα χρόνια παρουσίαζε ζημιογόνα αποτελέσματα, αλλά το 2025 κατάφερε να γυρίσει το «νόμισμα». Μετά τον Καρλή, η Soutbridge Advisors, που είναι ο πλειοψηφών μέτοχος έχρισε πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Παντελή Ψαλλίδα. Ο Ψαλλίδας, που βρίσκεται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας από το 2022, αναλαμβάνει πλήρως τον έλεγχο της εταιρείας. Με την ολοκλήρωση του τριετούς κύκλου διοίκησης υπό τον Καρλή, η εταιρεία μπαίνει πλέον σε περίοδο επανατοποθέτησης, με ανοιχτό το ερώτημα για τις επόμενες στρατηγικές κινήσεις και την κατεύθυνση ανάπτυξης της αλυσίδας.