Από την ερχόμενη Δευτέρα, η Χαριλάου Τρικούπη πατάει το «κουμπί» της πολιτικής αντεπίθεσης. Με έναν λεπτομερώς σχεδιασμένο οδικό χάρτη, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να καταστεί ο αδιαμφισβήτητος ηγεμόνας του προοδευτικού χώρου, «μπλοκάροντας» τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Οι Κώστας Σκανδαλίδης, Κώστας Τσουκαλάς και Γιάννης Βαρδακαστάνης αναλαμβάνουν τον ρόλο των αρχιτεκτόνων ενός «οδικού χάρτη» που έχει στόχο την αμφίπλευρη διεύρυνση, αλλά και να διεμβολίσει τον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα.

Στόχος είναι η επανασύνδεση του κόμματος με τη βάση του, την κοινωνία, αλλά και με τη δεξαμενή της ακαδημαϊκής και τεχνοκρατικού μπλοκ. Το ΠΑΣΟΚ δεν επιχειρεί απλώς μια στρατηγική επανατοποθέτηση («rebranding»).

Στα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι του πρώην υφυπουργού Θεόδωρου Παπαθεοδώρου, ο οποίος ήταν στη Χαριλάου Τρικούπη με ουσιαστικό ρόλο επί Φώφης Γεννηματά, του Νίκου Μαδεμλή, ο οποίος ήταν γραμματέας Νεολαίας ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, του Μάρκου Μπόλαρη, πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ την περίοδο του Γιώργου Παπανδρέου, και του Γιώργου Σακελλίων, που ανήκε στο εκσυγχρονιστικό μπλοκ του Κώστα Σημίτη.

Την ομάδα κρούσης πλαισιώνουν άνθρωποι από τη «μήτρα» της παράταξης, όπως ο οικονομολόγος Βασίλης Λογοθέτης, ο Γιώργος Παπαμάρκος και ο Κώστας Καραχάλιος, στελέχη που προέρχονται από τη Νεολαία και γνωρίζουν το «DNA» του κινήματος.