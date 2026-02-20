BEAST

Τι ζητούν οι πολίτες από ένα ιδανικό πρωθυπουργό

Καλημέρα σε όλους. Θα είδατε χθες τη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega και σήμερα θα σας κάνω ένα μικρός δωράκι με τα ποιοτικά αποτελέσματα από έρευνα που δεν έχει δημοσιευθεί και αξίζει κάποιος να εστιάσει. Δεν θα αποκαλύψω την εταιρεία, αλλά γνωρίζετε πως η στήλη έχει ως ατού τις δημοσκοπήσεις. Όλες όμως οι εταιρείες δημοσκοπήσεις στον παρονομαστή τους συμπεραίνουν ότι το εκλογικό σώμα είναι ρευστό. Τα ευρήματα αφορούν τους προβληματισμούς των πολιτών και οι ανησυχίες τους. Το πρώτο κυρίαρχο ζήτημα είναι η οικονομία και συγκεκριμένα οι μισθοί και η ακρίβεια. Το τελευταίο ειδικά είναι ένα θέμα που ταλανίζει την κυβέρνηση και σύμφωνα με πληροφορίες θα παρθούν μέτρα όσο αφορά τα σούπερ μάρκετ. Δεν θα αναφερθώ σε όλα τα ζητήματα αλλά η κρίση στη Δικαιοσύνη είναι ένα θέμα που πρέπει να κοιτάξουν στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού είναι ψηλά. Τέλος, τα εθνικά θέματα όπως η άμυνα και το μεταναστευτικό, απασχολούν τους πολίτες. Βέβαια, αρκετά ενδιαφέρον έχει το τι ζητούν οι πολίτες από ένα ιδανικό πρωθυπουργό. Μία ερώτηση που δεν την βλέπουμε συχνά σε έρευνες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ζητάνε. Ψηλά είναι η δίκαιη φορολογία όπως και η μηδενική αναφορά στην διαφθορά. Επίσης να επενδύει στον κοινωνικό ιστό που αφορά τη δημόσια υγεία και την παιδεία. Εγώ όμως θα κρατήσω αυτό που είδα. Την τήρηση των υποσχέσεων και το πολιτικό ήθος.

Τα κόμματα και η επόμενη Βουλή

Υπάρχει και άλλο ένα στοιχείο που αφορά την πρόβλεψη των κομμάτων στις ερχόμενες εκλογές που και αυτό έχει τη σημασία του. Βέβαια εδώ θα έρθει η λυπητερή για τέσσερις πολιτικούς φορείς και αυτό θα πρέπει να τους προβληματίσει και να αλλάξουν την στρατηγική τους, αν φυσικά προλαβαίνουν. Η βέβαιη είσοδος των κομμάτων στη Βουλή με βάση την έρευνα αφορά την Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ. Η είσοδος για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΜεΡα25 είναι πολύ πιθανή, ενώ πιθανή είναι για τη Φωνή Λογικής. Και πάμε τώρα στα δύσκολα που αφορά την απίθανη είσοδο στη Βουλή των Ελλήνων και αφορά την Νέα Αριστερά. Πολύ απίθανη είσοδο, την έχουν τρία κόμματα. Η Νίκη του Δημήτρη Νατσιού, οι Σπαρτιάτες του Βασίλη Στίγκα (τους οποίους μετράνε ακόμη οι δημοσκοπήσεις) και μαντέψτε, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασσελάκη όπου κυκλοφόρησε ότι αποχώρησαν -για ακόμη μία φορά- στελέχη από την πάλαι ποτέ ΠΑΣΠ ΑΣΟΕ που είχαν πορευτεί μαζί του.

Τι θα γίνει και με τον ανασχηματισμό

Επιστρέφει ο πρωθυπουργός από την Ινδία και μένει να δούμε τις κινήσεις του το επόμενο διάστημα. Να δούμε τι θα γίνει και με τον ανασχηματισμό. Οι πηγές μου μου λένε όχι κάτι μεγάλο, αλλά συζητείται μήπως γίνουν κάποιες στοχευμένες διορθωτικές κινήσεις. Εξάλλου ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μας έχει συνηθίσει σε μεγάλες αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο. Πάντως τα άλλα σενάρια που διακινούν διάφοροι για πρόωρες εκλογές δεν τα πιστεύω. Δεν υπάρχει περίπτωση μέχρι και την ΔΕΘ να γίνει τίποτα, μου είπε καλή πηγή. Για μετά δεν παίρνει όρκο, όπου μου εξήγησε και μου έβαλε στο τραπέζι και την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναλαμβάνει το δεύτερο μισό του 2027 και άρα καλό θα ήταν να μην είναι η χώρα σε εκλογικό καθεστώς και ειδικά με το ενδεχόμενο να έχουμε και δεύτερες κάλπες λόγω μη αυτοδυναμίας.

Διαμαρτυρία με πολιτικό πρόσημο

Η χθεσινή εικόνα των επεισοδίων στο Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη δεν ήταν καθόλου καλή εικόνα. Και δεν ήταν τυχαίο που πρωταγωνιστές ήταν μέλη κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς – τουλάχιστον οι περισσότεροι διαμαρτυρόμενοι. Το πρόσημο ήταν πολιτικό και λιγότερο εργασιακό, μου είπε άνθρωπος από το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Καραμέρος ποστάρει ΠΑΣΟΚ

Η συζήτηση για τη συγκρότηση μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης φουντώνει όλο και περισσότερο στους διαδρόμους της αντιπολίτευσης, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να ρίχνουν διαρκώς «γέφυρες» προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Ο Γιώργος Καραμέρος επέλεξε χθες, να ποστάρει «βαθύ», ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, που καταγράφει θετικά δείγματα γραφής στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, ανάρτησε στα social media την ιστορική φωτογραφία του Γιώργου Γεννηματά περιτριγυρισμένου από εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο λόγος που το έκανε δεν ήταν τυχαίος καθώς λειτούργησε ως άμεση απάντηση στην επεισοδιακή επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο της Νίκαιας

Μύλος στην Πλεύση Ελευθερίας

Τα τελευταία 24ωρα ρεπορτάζ εμφανίζουν την καταγγελία μιας πρώην εργαζόμενης στα γραφεία της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία φέρεται να έχει και συγγενική σχέση με τη βουλευτή του κόμματος, Τζώρτζια Κεφαλά. Σε μια πρώτη τοποθέτηση μετά τον ντόρο που έχει δημιουργηθεί και ενώ η Πλεύση Ελευθερίας έχει μείνει με 5 βουλευτές, στο όριο δηλαδή της διατήρησης της κοινοβουλευτικής ομάδας, η βουλευτής τοποθετήθηκε. Έκανε λόγο για στοχοποίηση του κόμματος ενώ σε άλλο σημείο ξεκαθάρισε ότι «η Πλεύση είναι εδώ, δυνατή, ενωμένη και δεν διαλύεται! Το ίδιο θα επαναλάβω αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω τι θα βρείτε να το κάνετε πιο δραματικό και απειλητικό! Μήπως να σας δώσω το τηλέφωνο της μαμάς μου να με βάλετε να διαλέξω. Είναι για γέλια και για κλάματα αυτά που κάνετε». Δυνατή δεν την λες όταν βρίσκεται στο όριο για να μην διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα.

Στο Μπλοκ 15 οι Συριζαίοι

Λόγω της ιστορίας των φωτογραφιών των 200 πατριωτών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή, βλέπω πολλούς να επενδύουν στην συγκεκριμένη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια κίνηση χθες καθώς πήγε στο Μπλοκ 15 στο Χαϊδάρι, απ’ όπου ξεκίνησαν οι 200 πατριώτες κομμουνιστές για το Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του ’44. Εκεί βρέθηκαν χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, Ρένα Δούρου, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Αναστασία Σαπουνά, Πάνος Λαμπρινίδης – Στάχτος, και άλλοι. Και μετά κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και σχετική ερώτηση στη Βουλή με πρωτοβουλία της Ρ. Δούρου για να γίνει Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.

Ασπίδα για τα άγρια ζώα

Μετά τις υπογραφές της Chevron και τις ενεργειακές συμφωνίες, ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου δέχθηκε -όπως μαθαίνω- την πρόσκληση της κοπής πίτας της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας. Θα μου πείτε καλά μέχρι εδώ αφού τα δάση και τα ρυθμιστικά τους θέματα ανήκουν στο Υπουργείο του και τον ΓΓ Στάθη Σταθόπουλο που εκπροσωπούσε την Προεδρία της Κυβέρνησης στην εκδήλωση. Αυτό που δεν είναι γνωστό φέτος είναι όμως είναι ότι με εντολή του Παπασταύρου διατέθηκαν από το Πράσινο Ταμείο 750.000 ευρώ για την ενίσχυση της θηροφυλακής και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια κίνηση που οδήγησε φέτος σε μείωση περιστατικών κινδύνου όπως η κάθοδος άγριων ζώων το καλοκαίρι.

Στα Γιάννενα ο Τασούλας

Ημέρες εορτασμών στα Γιάννενα καθώς συμπληρώνονται 113 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης από τον οθωμανικό ζυγό. Εκεί, όπως είναι λογικό, θα βρεθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας για τις σχετικές εκδηλώσεις εορτασμού.

«Διαιτητή σφύρα για Αλλαγή»

Στο Ηράκλειο της Κρήτης βρέθηκε το «πειρατικό» της θρυλικής εθνικής Ελλάδας το βράδυ της περασμένης Τετάρτης. Εκεί στην εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης που συνάντησε τους Γιώργο Καραγκούνη, Θοδωρή Ζαγοράκη, Ηλία Πουρσανίδη, Βασίλη Τοροσίδη, κά. αλλά και τον προπονητή της εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα στιγμιότυπα ήταν απολαυστικά. Τελικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης προτιμά το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ; Είδα το βίντεό του στο TikTok και η απάντηση ήταν στο τέλος, αφού απόλαυσα τα πλάνα με τους ποδοσφαιριστές. Για να μην έχετε αγωνία, στο βίντεο λέει, «εγώ λίγο μπάσκετ ξέρω» και προβλήθηκε ένα πλάνο να βάζει καλάθι.

Καλάθι στην ΚΟ

Και επειδή αναφέρθηκα σε καλάθι να σημειώσω ότι θα μπει και άλλος πόντος στην ΚΟ. Αστειευόμενος το αναφέρω, αλλά από εβδομάδα πιθανότατα θα επιστρέψει στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ ο Μπουρχάν Μπαράν που δικαιώθηκε προχθές στο δικαστήριο. Και έτσι το ΠΑΣΟΚ θα έχει πάλι 33 βουλευτές, καθώς να θυμίσω ότι προ ημερών διέγραψε τον Παναγιώτη Παρασκευαΐδη για τις δηλώσεις του.

Ποιος πήρε το οινοποιείο της οικογένειας Σπυρόπουλου;

Έμαθα ότι το ένα από τα δύο οινοποιία του Κτήματος Σπυρόπουλου και συγκεκριμένα της εταιρείας Σπυρόπουλος Αρκάς Α.Ε., μίας ιστορικής επιχείρησης που είχε συμμετοχή και ο αείμνηστος Ροβέρτος Σπυρόπουλος, πρώην διευθυντής του ΠΑΣΟΚ, πουλήθηκε σε πλειστηριασμό. Οι πληροφορίες μου λένε ωστόσο ότι το οινοποιείο της Μαντινείας το απέκτησε η εταιρεία μη εξυπηρετούμενων δανείων, Sunrise II, την οποία είχε αποκτήσει η Intrum από την Τράπεζα Πειραιώς. Με τιμή μόλις 1 ευρώ υψηλότερη από την αρχική τιμή πλειοδοσίας, στα 1.397.001 ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος για τις πεπαλαιωμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Κτήματος, όπως μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς. Βέβαια, στις αρχές της χρονιάς, η Cavino που είναι ο μεγαλύτερος παίκτης στο χώρο του κρασιού στην Ελλάδα, έχοντας αποκτήσει πρόσφατα τον Κουρτάκη, ανέλαβε τη διανομή των κρασιών του Κτήματος Σπυρόπουλου. Κάτι που φαίνεται ότι δίνει νέα πνοή, τουλάχιστον εμπορικά για την επιχείρηση. Η οποία επί της ουσίας παραμένει σε χέρια servicers.

Το βιβλίο του άλλοτε «βασιλιά» του αυτοκινήτου

Με ενδιαφέρον πληροφορούμαι ότι ο άλλοτε άρχοντας του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, έβγαλε βιβλίο για τη ζωή του. Έχοντας στήσει μία αυτοκρατορία, η οποία γκρεμίστηκε και τα περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν από διαφορετικούς παίκτες. Ανάμεσά τους και ο Σκλαβενίτης, ο οποίος απέκτησε πριν λίγα χρόνια το αρχηγείο του Μανιατόπουλου στην Εθνική Οδό στον κόμβο της Νέας Φιλαδέλφειας και το μετέτρεψε σε υπερμάρκετ. Εκτός από τις αντιπροσωπείες Αudi-NSU, Porsche, BMW, Renault, Rover, MG, Land Rover, ο Μανιατόπουλος σας θυμίζω ότι έτρεχε και σε αγώνες αυτοκινήτων. Και φαίνεται πως αποφάσισε να δώσει τη δική του οπτική για τα πράγματα, τόσο για τη διαδρομή της ζωής του όσο και για την ταραχώδη πορεία που έφερε την κατάρρευση του ομίλου.

Εταιρεία τεχνολογίας από τη νέα ιδιοκτήτρια του ΧΑ

Ξεκάθαρο μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο που θα διαδραματίσει η τεχνολογία στο νέο τοπίο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς διακρίνω πίσω από τη σύσταση της νέας εταιρείας, Euronext Technologies Greece Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Πρόκειται για κίνηση από τον όμιλοσ Euronext, ο οποίος πλέον ελέγχει το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η νέα εταιρεία έχει έδρα στη λεωφόρο Αθηνών 110, στο ίδιο κτίριο όπου στεγάζεται και το Χρηματιστήριο, γεγονός που υπογραμμίζει τη στενή διασύνδεσή της με τη λειτουργία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής αγοράς. Η ίδρυση της Euronext Technologies Greece εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του ευρωπαϊκού ομίλου για ενοποίηση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών όλων των αγορών που ελέγχει.

15 εκατομμύρια ρίχνουν στο Ρέντη οι Αντετοκούνμπο – Γεωργιάδης

Συνολικά 15 εκατομμύρια ευρώ θα επενδύσουν όπως μου λένε, οι Ηλίας Γεωργιάδης της Premia και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στην ανάπλαση του εμπορικού κέντρου Village Park Ρέντη. Ήδη οι εργασίες έχουν ξεκινήσει από εργολάβους που έχει ορίσει το επενδυτικό σχήμα, ενώ οι πρώτες αλλαγές με σκοπό να γίνει αθλητικό και ψυχαγωγικό κέντρο και λιγότερο εμπορικό, όπως ήταν μέχρι πρότινος, έχουν γίνει ήδη αισθητές. Το αποτέλεσμα της επένδυσης αυτής θα φανεί πλέον σε όλο του το εύρος περί τα τέλη του 2027.

«Άλμα» πωλήσεων για τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ

Με εντυπωσιακούς ρυθμούς κινήθηκαν τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ των μεγάλων αλυσίδων στην Ελλάδα τον Ιανουάριο. Το online κανάλι αγορών παγιώνεται πλέον ως βασικός πυλώνας του οργανωμένου λιανεμπορίου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις στο σύνολο των έξι κύριων παικτών σε αυτόν τον τομέα έφτασαν τα 27,8 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2026, έναντι 22,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας άνοδο περίπου 26%. Στο επίκεντρο αυτής της δυναμικής βρίσκονται οι αλυσίδες Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, My Market, η Χαλκιαδάκης και Κρητικός. Οι έξι αυτές επιχειρήσεις συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του online τζίρου και αποτελούν τους βασικούς «μονομάχους» στη νέα ψηφιακή αγορά.

Η αλλαγή οικονομικού διευθυντή στη Μινέρβα

Ένας από τους ανθρώπους που μιλάω, μου είπε ότι πολύ πρόσφατα η γνωστή εταιρεία τροφίμων, Μινέρβα, άλλαξε οικονομικό διευθυντή, προσλαμβάνοντας τον Στέργιο Νικολόπουλο. Ο Νικολόπουλος, είχε συνεργαστεί με την διευθύνουσα σύμβουλο της Minerva και στη Mondelez, ενώ είχε παίξει ρόλο στην εμπορική συνένωση της Mondelez με την Chipita, όταν έγινε η εξαγορά της δεύτερης από την πολυεθνική, αποκτώντας τον όμιλο που δημιούργησε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Ο ίδιος άνθρωπος με ενημερώνει μάλιστα ότι η προκάτοχός του, δεν έφυγε από τη θέση της υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.