Η Ελλάδα της καινοτομίας

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα ξεκινήσω με μία ιδιαίτερη υπόθεση που μου έκανε εντύπωση που δείχνει την άλλη Ελλάδα – αυτή της δημιουργίας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Αυτό σκέφθηκα όταν είδα την είδηση ότι ο πρωθυπουργός πριν αρχίσει το προσυνέδριο της ΝΔ στα Γιάννενα επισκέφθηκε το Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου συνοδευόμενος από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Εκεί ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου και συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε στις αίθουσες της ρομποτικής, του μετεωρολογικού σταθμού, του 3D εκτυπωτή και της επαυξημένης πραγματικότητας, όπου είχε την ευκαιρία να δει στην πράξη πώς αξιοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς από τους μαθητές που παρακολουθούν τα εργαστήρια του Κέντρου, το οποίο είχε εγκαινιαστεί λίγες ώρες νωρίτερα. Αποστολή των Κέντρων Καινοτομίας είναι να λειτουργήσουν ως σύγχρονοι εκπαιδευτικοί κόμβοι, καλλιεργώντας δεξιότητες του 21ου αιώνα, σε ένα περιβάλλον δημιουργικότητας και ισότιμης πρόσβασης για όλους τους μαθητές. Αυτή είναι η άλλη Ελλάδα.

«Περίσσεψε κάτι;»

Υπάρχουν πολιτικοί που αλλιώς τα υπολόγιζαν κι αλλιώς τους ήρθαν – και μάλιστα σε χρόνο ντετέ. Πάμε να δούμε έναν από αυτούς. Η ιστορία που έφτασε στα αυτιά μου για γνωστό πρωταγωνιστή της επικαιρότητας ξεπερνά κάθε φαντασία πολιτικής επιβίωσης αλλά και θράσους. Ο εν λόγω πολιτικός χτύπησε την πόρτα γνωστών δημοσκόπων, ζητώντας μια έρευνα για να δει που βρίσκεται. Η απάντησή τους ήταν ένα μεγαλοπρεπές «όχι», αφού στην πιάτσα των μετρήσεων το όνομά του συνοδεύεται με τον τίτλο της ταινίας τα «Κανόνια του Ναβαρόνε». Σε απλή μετάφραση, είχε αφήσει απλήρωτες τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Στην προκειμένη περίπτωση βρέθηκε τελικά ο επιχειρηματίας που εγγυήθηκε και τελικά στήριξε τη δημοσκόπηση. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι μετρήσεις και δημοσιεύθηκε, σε δύο μέρη μάλιστα, η δημοσκόπηση, ο πολιτικός σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε τον managing director της εταιρείας. Όχι για να ευχαριστήσει, ούτε για να σχολιάσει τα ποσοστά του. Απλά για να τον ρωτήσει αν «περίσσεψε κάτι;» αφήνοντας τον δημοσκόπο άφωνο. Με απλά λόγια: Ήθελε μίζα από τα χρήματα που έδωσε ο επιχειρηματίας. Και δεν έδωσε τίποτα και είχε φεσώσει στο παρελθόν και ήθελε και το δωράκι του. Και ο συγκεκριμένος θέλει να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό.

Άρωμα εκλογών με Άρειο Πάγο

Η αναμενόμενη για σήμερα απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα λεγόμενα «κόκκινα δάνεια» που έχουν ενταχθεί στον Νόμο 3869 του 2010 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ (Νόμος Κατσέλη) μου έλεγε πρώην γαλάζιος υπουργός φέρνει άρωμα εκλογών. Γιατί; Γιατί σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, η κυβέρνηση μπορεί να επενδύσει πάνω σε αυτό. Αφορά 350.000 νοικοκυριά και βέβαια δίνει νομικά επιχειρήματα και σε εκατοντάδες άλλους δανειολήπτες. Πώς θα υπολογίζονται οι τόκοι για τα «κόκκινα» δάνεια; Επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής (δηλαδή πάνω στο σύνολο του ποσού που οφείλει ο δανειολήπτης), ή επί κάθε μηνιαίας δόσης ξεχωριστά (κάτι που μειώνει σημαντικά το ποσό των τόκων). Η εισήγηση είναι θετική για τους δανειολήπτες και κρίνει ότι πρέπει να υπολογίζονται οι τόκοι επί της κάθε μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου.

Η σημασία της αποδοχής της πρόσκλησης

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας είχε σειρά επαφών στην Ουάσιγκτον, με σημαντικά στελέχη του Πενταγώνου και με τον άνθρωπο που έχει άμεση πρόσβαση στο Οβάλ Γραφείο. Αναφέρομαι στον υπουργό πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος δεν είναι ένας υπουργός της σειράς, αλλά είναι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που έχουν την απόλυτη εμπιστοσύνη του Ντόναλντ Τραμπ. Θα έλεγα ότι μαζί με τον υπουργό εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, είναι οι άνθρωποι του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γεγονός ότι ο Χέγκσεθ αποδέχθηκε την πρόσκληση να επισκεφθεί την Ελλάδα δείχνει ότι η Αθήνα παραμένει εντός κάδρου για τους Ρεπουμπλικανούς, ενώ δείχνει από την πλευρά του Δένδια μια κίνηση υψηλής στρατηγικής αξίας.

Ο Ζούπης και ο Γ. Παππάς

Στην πολιτική, όταν ένας δημοσκόπος και ένας βουλευτής συναντώνται ιδιωτικά, σημαίνει ότι κάποιος προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τον ψηφοφόρο πριν αυτός μιλήσει στην κάλπη. Χθες λοιπόν το πρωί πέρασα μία βόλτα από το Ίδρυμα Θεοχαράκη όπου εκεί γίνονται ραντεβού, κυρίως ανθρώπων της πολιτικής και των τεχνών. Εξάλλου βολεύει γιατί και είναι απέναντι από τη Βουλή και δεν τραβάει τα βλέμματα διαφόρων περίεργων. Και επειδή σας ανέφερα τις δημοσκοπήσεις, στο διπλανό μου τραπέζι κάθονταν ο διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης με τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Παππά.

«Ο άνθρωπος είναι ο ιδιοκτήτης του AI»

Θέλω να σας πω κάτι που έμαθα, με αφορμή την επιτυχημένη εκδήλωση που έγινε χθες στο Ωδείο Αθηνών για το AI, στην οποία μίλησε ο πρωθυπουργός και ο Τάκης Θεοδωρικάκος. O υπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ένταξη των θεμάτων που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Στο πλαίσιο αυτό θα συναντήσει νέους ανθρώπους με τους οποίους θα συζητήσει το θέμα και θα ακούσει τις απόψεις τους. Στη χθεσινή του ομιλία, μάλιστα, ο Θεοδωρικάκος έδωσε μια πρώτη αίσθηση λέγοντας ότι «ο άνθρωπος πρέπει να είναι ιδιοκτήτης του AI, όχι το AI ιδιοκτήτης του ανθρώπου», συμπληρώνοντας ότι το ζήτημα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης – όπως έχει ήδη πει ο Κ. Μητσοτάκης.

Αγρότες και τρακτέρ στην Αθήνα

Αφού τσικνίσουν, έρχονται, την επόμενη της Τσικνοπέμπτης, την Παρασκευή και 13, οι αγρότες με τρακτέρ στην Αθήνα. Για τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, αυτή η κίνηση θεωρείται πως είναι το τελευταίο τους χαρτί απέναντι στην κυβέρνηση, καθώς θεωρούν ότι άκουσε, αλλά δεν έδωσε λύσεις στα βασικά τους αιτήματα, κυρίως στην αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και στο εμβόλιο στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά. Πάντως μαθαίνω πως θα έχει συμμετοχή η διαμαρτυρία τους.

Οργανώνεται ο Τσίπρας

Και ενώ περιμένουν τον Αλέξη Τσίπρα στα Γιάννενα, μαθαίνω ότι ετοιμάζονται ομάδες αυτοοργάνωσης σε 150 Δήμους μέχρι τα μέσα Μάρτη. Αυτές οι ομάδες θα αποτελέσουν το ενιαίο δίκτυο πυρήνων ανά Δήμο που θα μπει κάτω από μια συντονιστική επιτροπή.

Η στάση του ΠΑΣΟΚ στην Αναθεώρηση

Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στις 11 Δεκεμβρίου του 2025, όταν το ΠΑΣΟΚ είχε διοργανώσει εκδήλωση για την συνταγματική αναθεώρηση με ομιλητή και τον Ευάγγελο Βενιζέλο για να καταλάβει κανείς τι στάση θα κρατήσει το κόμμα. Εκεί ειπώθηκε η ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 110, το οποίο ορίζει τα της αναθεώρησης, ούτως ώστε να απαιτούνται οι μέγιστες δυνατές συναινέσεις στην αναθεωρητική και μόνο Βουλή», δηλαδή σε αυτήν που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Άρα μην περιμένετε να πει ναι το ΠΑΣΟΚ νωρίτερα.

Η ζωηρή Ζωή

Νέο επεισόδιο είχαμε χθες στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα αλλά και του Δημήτρη Μάντζου ζήτησε τον λόγο. Μεταξύ άλλων, κατήγγειλε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αγκαλιάσει τον πρώην Σπαρτιάτη, νυν ανεξάρτητο βουλευτή, Κωνσταντίνο Φλώρο που συχνά εμφανίζεται να κάθεται στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας και ο οποίος τον τελευταίο καιρό υπερψηφίζει τα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Η επιλογή του να κάθεται εκεί έχει σχολιαστεί και από γαλάζιους βουλευτές που έχουν εκφράσει την διαφωνία τους. Η τραγική ειρωνεία είναι ότι την ώρα που έλεγε τα παραπάνω η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, δύο σειρές πίσω από το κόμμα της καθόταν ο ανεξάρτητος, επίσης πρώην Σπαρτιάτης, Γιάννης Δημητροκάλλης ο οποίος μάλιστα εμφανίζεται σε φωτογραφίες και βίντεο στα γραφεία του Ηλία Κασιδιάρη στην κοπή πίτας, όταν ο έγκλειστος πρώην Χρυσαυγίτης είχε λάβει ολιγοήμερη άδεια.

Τα αδέσποτα των Σπαρτιατών

Αργότερα έλαβε τον λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα «αδέσποτα των Σπαρτιατών» με το γνωστό έντονο ύφος του και με αρκετή δόση υποκριτικής ικανότητας. Βέβαια, δεν δικαιολόγησε πώς στα δικά του έδρανα, της Ελληνικής Λύσης, καθόταν ένα άλλο «αδέσποτο» (δικός του χαρακτηρισμός) προερχόμενο από τους Σπαρτιάτες, ο Θανάσης Χαλκιάς. Αφού εδώ και αρκετό καιρό φαίνεται να έχει απορροφηθεί από το κόμμα, είναι και ένας από τους πιο θερμούς χειροκροτητές του Κυριάκου Βελόπουλου. Σε κάθε περίπτωση, με λένε Ρίζο κι όπως θέλω τα γυρίζω.

Ο Πολάκης και ο «φλώρος»

«Εγώ δεν περνάω για “Φλώρος”» απάντησε σε αυστηρό τόνο ο Παύλος Πολάκης όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου έδειχνε με το χέρι της προς τα γαλάζια έδρανα τον ανεξάρτητο βουλευτή. Σε κάποιο σημείο πέρναγε από εκεί που έδειχνε η Κωνσταντοπούλου ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Κύριε Πολάκη, θα νομίζουν ότι δείχνω εσάς, ενώ δείχνω τον Φλώρο, οπότε μην μπαίνετε εδώ ανάμεσα.

Πολάκης: Δεν μοιάζω.

Κωνσταντοπούλου: Μην μπαίνετε ενδιάμεσα, γιατί κινδυνεύετε.

Πολάκης: Να με μπερδέψουν εμένα με «φλώρο» δε γίνεται.

Με τέρμα τα γκάζια ο Δούκας

Ρώτησα άνθρωπο που μπαινοβγαίνει στη Χαριλάου Τρικούπη αν άλλαξε το κλίμα μετά την πρόταση Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση. Μου είπε, ότι όλοι αναθάρρησαν και το είδαν ως μια ευκαιρία να ενώσει όλες τις πλευρές το θέμα αυτό όπως και έγινε. Αποφασίστηκε κοινή γραμμή και η ατμόσφαιρα έδειξε να αλλάζει. Κάποιοι το είδαν και ως δώρο όλο αυτό. Όλοι, εκτός του Δημάρχου. Ο Χάρης Δούκας μαθαίνω σε κλειστή διαδικτυακή συνάντηση με μέλη απ’ όλη την Ελλάδα έβαλε φωτιές και πάλι στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ αφήνοντας αιχμές απάντησε όσους τον αποκαλούν «φευγάτο» μιλώντας για αθλιότητες και ξεκαθάρισε ότι μιλά για αυτόνομη εκλογική κάθοδο και νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ. Έθεσε, μου λένε, ξανά θέμα εσωκομματικής δημοκρατίας λέγοντας ότι υπάρχει έλλειμμα σε αυτόν τον τομέα, με πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό, όπως προαναγγελίες υποψηφίων βουλευτών σε εκλογικές περιφέρειες χωρίς θεσμικές διαδικασίες και συλλογικές αποφάσεις. Υπενθύμισε με νόημα ότι έχει προειδοποιήσει θεσμικά την ηγεσία και ξεκαθάρισε ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει στο συνέδριο, με μαζική συμμετοχή των στελεχών. Όπως όλα δείχνουν δηλαδή, ο δήμαρχος πηγαίνει με τέρμα τα γκάζια προς το συνέδριο.

Τα 50 εκατομμύρια που έχασαν τα Jumbo και μία επένδυση

Με σαφή διάθεση απολογισμού ο Απόστολος Βακάκης αξιοποίησε τη γενική συνέλευση των μετόχων της Jumbo για να στείλει πολλαπλά μηνύματα γύρω από τις επενδυτικές του επιλογές, τις απώλειες του παρελθόντος και τις προοπτικές του μέλλοντος. Η αναφορά του στην Κύπρο και στην απώλεια περίπου 50 εκατ. ευρώ είναι ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία που άκουσα. Ο Βακάκης επανέφερε στο προσκήνιο τις συνέπειες της τραπεζικής κρίσης του 2013, όταν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις υπέστησαν σημαντικές ζημιές από το «κούρεμα» καταθέσεων. Για την Jumbo, η έκθεση στην κυπριακή αγορά υπήρξε επώδυνη, τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά. Ωστόσο, η συμμετοχή του στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου το 2019 αποδεικνύεται, εκ των υστέρων, κομβική. Όπως άφησε να εννοηθεί, η συγκεκριμένη επένδυση έγινε με στόχο την ανάκτηση των απωλειών. Ο ίδιος έκανε αναφορά και στη στήριξή του στην εισηγμένη Trade Estates, στην οποία ανήκουν τα εμπορικά πάρκα του ομίλου Φουρλή. Ο ίδιος παραμένει μέτοχος, θεωρώντας ότι πρόκειται για μια ελληνική εταιρεία με προοπτικές και ανεκμετάλλευτο δυναμικό. Χαρακτήρισε μάλιστα την κίνηση αυτή συνειδητή επιλογή «συμπαράστασης» σε μια επιχείρηση που επενδύει σε τομείς υψηλών απαιτήσεων, όπως τα retail parks και το οργανωμένο λιανεμπόριο.

Η Βεργίνα και ο Πολιτόπουλος

Με πολύ ενδιαφέρον περιμένω να δω τι θα πει ο Δημήτρης Πολιτόπουλος, ο εξ Αμερικής ορμώμενος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της Ζυθοποιίας Μακεδονίας – Θράκης, γνωστής ως Βεργίνα. Κι αυτό γιατί την Παρασκευή καλεί μία μικρή ομολογουμένως ομάδα δημοσιογράφων στην Κομοτηνή, με αφορμή τα 30 χρόνια της εταιρείας. Ο ίδιος αποφεύγει γενικά να τοποθετείται δημοσίως. Εκτιμώ όμως ότι αυτή τη φορά φαίνεται ότι θα έχει να πει αρκετά, για τα όσα έχει ζήσει τα τελευταία χρόνια στο εγχώριο περιβάλλον της βιομηχανίας μπύρας. Θα σας μεταφέρω με κάθε λεπτομέρεια τα νεότερα.

Συνεχίζεται η μάχη για την Avramar

Παρά το γεγονός ότι οι Άραβες επενδυτές της Aqua Bridge είχαν αναδειχθεί προτιμητέοι μέσα από τη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία που έκαναν οι πιστώτριες ελληνικές τράπεζες, η μάχη για την εξαγορά της Avramarκαλά κρατεί. Κι αυτό γιατί η διαδικασία παραμένει «ανοιχτή», με την καναδική Cooke Aquaculture να επιμένει δυναμικά και να διατηρεί ενεργό ρόλο στις εξελίξεις, ανεβάζοντας συνεχώς τον πήχη των προσφορών. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, το ενδιαφέρον για τον μεγαλύτερο όμιλο ιχθυοκαλλιεργειών στη Μεσόγειο παραμένει ιδιαίτερα έντονο. Οι τελευταίες εκτιμήσεις ανεβάζουν το ύψος των προσφορών κοντά στα 240 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τόσο τη στρατηγική αξία της Avramar όσο και τον ανταγωνισμό που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στους διεκδικητές. Η καναδική εταιρεία, με ισχυρή διεθνή παρουσία και εμπειρία σε μεγάλες εξαγορές, βλέπει την Avramar ως κομβικό όχημα για την περαιτέρω διείσδυσή της στη Μεσόγειο και την ευρωπαϊκή αγορά.

Αυξήσεις μισθών ετοιμάζει η Lidl

Ακούω στην αγορά ότι η πορεία της Lidl είναι τόσο ικανοποιητική, όπου μετά το μπόνους που έδωσε σε μορφή διατακτικών στους εργαζόμενους, ετοιμάζεται να κάνει νέες αυξήσεις μισθών. Οι οποίες θα μπουν στους λογαριασμούς από τη μισθοδοσία του Μαρτίου και μετά. Η αλυσίδα κατάφερε να κερδίσει τη δεύτερη θέση της αγοράς, παρουσιάζοντας ένα διαφορετικό μοντέλο από τον ανταγωνισμό της και σε κωδικολόγιο προϊόντων αλλά και σε τυπολογία καταστημάτων. Και φαίνεται ότι το στοίχημα που έβαλε αλλά και η επένδυση που έκανε στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες πολυεθνικές αλυσίδες της «βγαίνει» και με το παραπάνω.

Η ΔΕΗ στη Στοά Αρσακείου

Νέα είσοδος είναι αυτή που μαθαίνω ότι έγινε στη Στοά Αρσακείου, όπου το έργο ανάπλασης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την περίοδο, με προοπτική να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει τους επόμενους λίγους μήνες. Ο λόγος για τη ΔΕΗ, η οποία μετέφερε ένα μέρος των υπηρεσιών της στο πολυσυζητημένο κτίριο και ήδη λειτουργεί, υποδεχόμενη τους πελάτες της.

Σε ολική ανακαίνιση το κτίριο της Alpha σε Κοραή και Σταδίου

Την ίδια ώρα, με ενδιαφέρον παρακολουθώ τον επενδυτικό «οργασμό» που επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Σταδίου, όπου σύντομα αναμένεται ότι η Alpha Bank εκτός από το κτίριο που διατηρεί στην οδό Σταδίου 40 που ανακαινίζεται αυτή την περίοδο, θα ανακαινίσει και το άλλο κτίριο που απέκτησε από το χαρτοφυλάκιο ακινήτων Skyline, στη συμβολή των οδών Κοραή και Σταδίου. Εκεί όπως με πληροφορούν θα προχωρήσει σε πλήρη ανακαίνιση όλου του κτιρίου, όπου θα έχει ενδιαφέρον ποια θα είναι η επιλογή σε σχέση με την Κωτσόβολος, η οποία στεγάζει κατάστημα στο ισόγειο και τους κάτω ορόφους και μάλιστα σε ένα κομβικό σημείο της περιοχής. Το δεδομένο πάντως είναι ότι η Κωτσόβολος διατηρεί ακόμα συμβόλαιο μίσθωσης, επομένως μέχρι νεωτέρας, δεν υπάρχει κάποια δραστική μεταβολή.