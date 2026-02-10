BEAST

Η αποστολή

Καλημέρα σε όλους. Εν αναμονή της επίσκεψης στην Άγκυρα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και στο Μέγαρο Μαξίμου κρατάνε μικρό καλάθι. Στην αποστολή θα βρίσκονται και αρκετοί υπουργοί και έχει ενδιαφέρον ποιοι θα είναι μαζί με τον Πρωθυπουργό που στη συνάντησή του αύριο με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα είναι παρόντες οι δυο υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι, Μίλτωνας Νικολαΐδης και Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι. Στην αποστολή θα είναι μεταξύ άλλων η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία χειρίζεται τον Πολιτικό Διάλογο, και ο έτερος υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, οι υπουργοί Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Γιάννης Κεφαλογιάννης και Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας.

Οι συμφωνίες Αθήνας – Άγκυρας

Στο επίκεντρο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας δεν αναμένεται να συζητηθούν βαριά θέματα, αλλά ζητήματα «χαμηλής» πολιτικής. Ουσιαστικά δεν περιμένουμε κάτι αντίστοιχο με τη «Διακήρυξη των Αθηνών» με την οποία τα δύο μέρη δεσμεύονται να απέχουν από κάθε δήλωση, πρωτοβουλία, ή ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή τους και η οποία φυσικά βρίσκεται ακόμη σε ισχύ. Ακόμη, στην ατζέντα περιλαμβάνονται θέματα, που άπτονται του Περιβάλλοντος, του Τουρισμού και του Πολιτισμού.

Σύσκεψη για τα αγροτικά

Μπορεί τα μπλόκα να σταμάτησαν και να μην έχουμε αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά τα προβλήματα παραμένουν και δεν έχουν επιλυθεί. Και ενόψει της καθόδου των αγροτών στην Αθήνα στο τέλος της εβδομάδας και με τρακτέρ μάλιστα, στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε μεγάλη σύσκεψη για το θέμα πως θα επιλυθούν προβλήματα που υπάρχουν στον αγροτικό κόσμο. Βέβαια ο πρωθυπουργός δεν θα είναι στην Αθήνα, αν και σήμερα θα δει εκπροσώπους κτηνοτρόφων το μεσημέρι το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς μετά την Άγκυρα θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου θα είναι στο Μόναχο για την Διεθνή Διάσκεψη για την Άμυνα και την Ασφάλεια.

Ο Κακλαμάνης, ο Έβερτ και η καλύβα του Πατσόγιαννη

Ημέρα μνήμης χθες για τη ΝΔ καθώς ελάχιστοι, μεταξύ αυτών όμως ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης θυμήθηκε τον Μιλτιάδη Έβερτ που σαν χθες πέθανε το 2011. Ο Ν. Κακλαμάνης έκανε και σχετική ανάρτηση στο διαδίκτυο και αυτό που μου το σχολίασε και παλαιός κοινοβουλευτικός που θυμήθηκε όμως ότι και ο Γιάννης Πατσόγιαννης, ο 86χρονος ιατρός, ήταν Εβερτικός. Γιατί το θυμήθηκε αυτό και το συνδυάζει; Μα, επειδή όπως έγραψε το Βήμα θα γίνει σύναξη στις 18 Φεβρουαρίου στην Καλύβα του Πατσόγιαννη στην Μαλεσίνα. Μόνο που η σύναξη αυτή όμως έμαθα θα αναβληθεί διότι τελικά, μετά το θόρυβο που ξέσπασε, δεν θα πάνε οι δυο πρώην Πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.

Κινητοποιείται η ομάδα Σαμαρά

Και επειδή αναφέρθηκα στον Αντώνη Σαμαρά να σας πως ότι χθες οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τη ΝΔ δέχθηκαν πρόσκληση για συμμετοχή σε ομάδα στο WhatsApp από τον επικεφαλής του γραφείου τύπου του πρώην πρωθυπουργού, Νίκο Τσιούτσια. Όπως ήταν λογικό αυτό προκάλεσε συζήτηση και μου είπε ένας πολύ μυημένος νεοδημοκράτης γελώντας: «Ε, χρειαζόταν για να μαθαίνετε τι γίνεται με το νέο κόμμα». Πάντως για να έχετε πλήρη εικόνα, η ομάδα Σαμαρά κινητοποιείται όλο και πιο έντονα.

Γκρίνια για την διεύρυνση

Με τυμπανοκρουσίες ανακοίνωσε χθες το ΠΑΣΟΚ υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη την Επιτροπή Διεύρυνσης του κόμματος με τη συμμετοχή παλαιών στελεχών, κυρίως πρώην βουλευτών και τέως υπουργών που είχαν αποστασιοποιηθεί ή αδρανοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και προσώπων που είχαν μετακινηθεί προς το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια η μετακίνηση αυτή προς το ΠΑΣΟΚ ενόχλησε την Κουμουνδούρου, όπου διερωτώνται τι συνέβη και μεταβλήθηκε η στάση τους, ενώ ορισμένοι εξ αυτών είχαν εξαπολύσει πυρά σφοδρά στο κόμμα που γύρισαν. Πάντως δεν είδα και κανένα κύμα ανανέωσης στη λίστα, ενώ μου είπαν πως υπάρχει μεγάλη γκρίνια και για την επικείμενη επιστροφή δυο προσώπων, της βουλευτού Νίνας Κασιμάτη και του πρώην βουλευτή Θάνου Μωραΐτη που από το ΠΑΣΟΚ είχε πάει ΣΥΡΙΖΑ και πέρασε και από το κόμμα Κασσελάκη.

«Καλά μαντάτα» για την Χαριλάου Τρικούπη

Ενώ οι αναλυτές κοιτάνε να δουν αν θα αποδώσει καρπούς η «αμφίπλευρη διεύρυνση» και των νέων ονομάτων, οι αριθμοί στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις φαίνεται πως έχουν ήδη πάρει την ανηφόρα. Βγήκε η χθεσινή δημοσκόπηση όπου δείχνει το ΠΑΣΟΚ δεύτερο ενώ θα υπάρξει και άλλη δημοσκόπηση με «καλά μαντάτα» για την Χαριλάου Τρικούπη χωρίς βέβαια να είναι κάτι που θα τους βγάλει από τα λιμνάζοντα νερά, που επιπλέουν και οι άλλοι πολιτικοί φορείς. Η στρατηγική του fast track σε ζητήματα διαφθοράς που αφορούν το κόμμα τους έχει αποδώσει, όπως και το πρέσινγκ στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ με συνέπεια το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο. Βέβαια έχουμε δρόμο ακόμη και θα περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει με τον πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα όπως και με την Μαρία Καρυστιανού η οποία διάλεξε να χτυπήσει και να παίξει μπάλα πολιτικά, στα Δεξιά.

Η ενδεκάδα των συνταγματολόγων

Πήγα στην χθεσινή εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών με θέμα «Οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος» όπου ο Ευάγγελος Βενιζέλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την στάση της απέναντι στο άρθρο 86 περί ευθύνης των υπουργών. Πέρα από τα πολιτικά μηνύματα είδα μια ενδεκάδα συνταγματολόγων εκεί, όπου εκτός από τον Ευ. Βενιζέλο ήταν και μίλησαν οι Νίκος Αλιβιζάτος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Σπύρος Βλαχόπουλος, Ξενοφώντας Κοντιάδης, Λίνα Παπαδοπούλου, Νίκος Παπασπύρου, Τζούλια Ηλιοπούλου – Στράγγα, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Ευριπίδης Στυλιανίδης και Κώστας Χρυσόγονος.

Το κοινό μυστικό

Στη χθεσινή εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, ο πρώην αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί παραμένει το «βαρύ πυροβολικό» του δημοκρατικού τόξου, προσφέροντας μια τεχνοκρατική και πολιτική υπεροχή που δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί. Άφησε αιχμές για το άρθρο 16 και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ενώ υπήρξε έντονος διάλογος για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργός μεταξύ του ιδίου και του Νίκου Αλεβιζάτου. Πηγαδάκια αρκετά, αλλά κρατάω ένα. Στα σκαλοπάτια του ξενοδοχείου ξεχώρισε μία τριάδα που αφορά την αμφίπλευρη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Θοδωρής Παπαθεοδώρου και ο Κωνσταντίνος Γάτσιος συνομιλούσαν για τα τρέχον πολιτικά ζητήματα. Στο μενού όπως έμαθα ο πρόεδρος της ΓΣEΕ και για όσους γνωρίζουν το παρασκήνιο της Χαριλάου Τρικούπη, ο εσωκομματικός πόλεμος μεταξύ του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του επί σειρά ετών Προέδρου της ΓΣΕΕ ήταν ένα «κοινό μυστικό». Το μήνυμα που εκπέμπει ο Νίκος Ανδρουλάκης προς όλες τις κατευθύνσεις είναι σαφές και κατηγορηματικό Ο Γιάννης Παναγόπουλος οφείλει να παραιτηθεί άμεσα και να μην είναι ξανά υποψήφιος.

Να πληρωθεί το πρόστιμο

Μαθαίνουμε ότι υπάρχει μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα εξέλιξη που αφορά στο πρόστιμο του 1,5 εκατ. ευρώ που είχε επιβάλλει η ΔΙΜΕΑ σε μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ για παραβάσεις του Κώδικα Καταναλωτή, την περασμένη χρονιά. Τότε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είχε υποστηρίξει το έργο της αρμόδιας υπηρεσίας, ενώ η αλυσίδα σουπερμάρκετ είχε προσφύγει στα δικαστήρια, καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της απόφασης, για να την μπλοκάρει. Τελικά πριν από μερικές μέρες η Δικαιοσύνη απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα και πλέον η εταιρία θα πρέπει να πληρώσει κανονικά. Αυτό που περιμένουμε δεν είναι τίποτα άλλο από την πληρωμή του προστίμου.

Ο νόμος εφαρμόζεται

Όποιος είδε τις εικόνες από το ΑΠΘ, τις δεκάδες μολότοφ, είναι βέβαιο πως δύσκολα μπορεί να αντιληφθεί γιατί κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ταχθεί κατά των μέτρων που ψηφίστηκαν τον περασμένο Αύγουστο και αφορούν στην ποινική και στην πειθαρχική αντιμετώπιση όσων συμμετέχουν σε επεισόδια. Το μήνυμα του Παύλου Μαρινάκη ως προς την εφαρμογή του νόμου ήταν σαφές και πραγματικά θα θέλαμε να δούμε ποιος διαφωνεί εν έτει 2026 ως προς την ποινική διαχείριση των εμπλεκομένων στα επεισόδια αλλά και ως προς την πειθαρχική δίωξη που προβλέπει αναστολή και εν συνέχεια διαγραφή εμπλεκόμενων που έχουν την ιδιότητα του φοιτητή. Η αλήθεια είναι ότι η αστυνομία έκανε τη δουλειά της, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που σημείωσε και κάτι ακόμη για όσους έσπευσαν να θριαμβολογήσουν για το γεγονός ότι δεν έγιναν συλλήψεις. Ποιο είναι αυτό; Μα ότι η διαδικασία ταυτοποίησης δεν έχει τελειώσει. Με αυτά και με αυτά πάντως τελικά ο νόμος εφαρμόζεται.

Για ψαράκι με τον Βαρουφάκη

Το περασμένο Σάββατο ήταν ηλιόλουστο και μια βόλτα στην παραλία ήταν ότι έπρεπε. Αυτό σκέφτηκε και το ζεύγος Βαρουφάκη – Στράτου και κινήθηκαν στα νότια της Αθήνας αφού έτσι κι αλλιώς η αγαπημένη τους Αίγινα περνάει περιπέτειες με την έλλειψη πόσιμου νερού. Κι επειδή η βόλτα δίπλα στη θάλασσα ανοίγει την όρεξη, Δανάη Στράτου και Γιάνης Βαρουφάκης εθέαθησαν σε γνωστή ψαροταβέρνα της Βάρκιζας να απολαμβάνουν φρέσκο ψαράκι. Ο άνθρωπός μου που καθόταν δυο τραπέζια πιο πέρα δεν μπόρεσε να ακούσει τι έλεγαν αλλά παρατήρησε ότι ο Γιάνης παραμένει εκφραστικός και πληθωρικός. Διέκρινε και μια ένταση στον τρόπο που μιλούσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών και εικάζω δυο τινά: ή προσπαθούσε να πείσει τη συμβία του ότι δεν τον επηρεάζει δημοσκοπικά ούτε το κυοφορούμενο κόμμα Καρυστιανού ούτε η αλλαγή ονόματος από τον Στέφανο Κασσελάκη. Αυτό που παρατήρησε επίσης ήταν ότι τίποτα δεν τους έκοψε την όρεξη και τίμησαν το ψαράκι τους δεόντως.

Από Οκτώβριο η Aegean Airlines στην Ινδία

Καθυστερεί όπως μαθαίνω το μεγάλο μπάσιμο της Aegean Airlines στην Ινδία. Η καθυστερημένη παράδοση από την πλευρά της Airbus των αεροσκαφών Airbus XLR, οδηγεί την Aegean να πηγαίνει πίσω -κατά ασφαλείς πληροφορίες μου για τον Οκτώβριο και γενικότερα το τελευταίο τρίμηνο του 2026- το άνοιγμα της πολλά υποσχόμενης ινδικής αγοράς. Αρχικά είχε ανακοινωθεί η διενέργεια 8 εβδομαδιαίων πτήσεων που θα επιμερίζονται σε Νέο Δελχί και Μουμπάι. Να επισημάνω εδώ ότι οι προσδοκίες για την ινδική αγορά είναι εξαιρετικές γεγονός που διεφάνη όπως μου είπαν και στην εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση Greek Luxury Tourism Workshop που διεξήχθη στην Μουμπάι την περασμένη εβδομάδα με τη συμμετοχή 117 Ινδών τουριστικών πρακτόρων.

Αγκάθι η έκδοση βίζας

Υπάρχει μια ρήση που λέει ότι η τύχη ευνοεί τους ισχυρούς. Και ίσως η καθυστέρηση έναρξης των πτήσεων της Aegean Airlines προς την Ινδία να αποδειχθεί σωτήρια για την επένδυση της. Και τούτο διότι το πρόβλημα έκδοσης βίζας για κάποιον Ινδό που θέλει να έρθει στην Ελλάδα είναι οξύτατο αφού η πρεσβεία μας στο Νέο Δελχί είναι πιο αργή και από το replay. Είναι διαχρονικά τα γραφειοκρατικά προβλήματα του υπουργείου Εξωτερικών το οποίο αποτελεί ουκ ολίγες φορές παραφωνία στα όποια επενδυτικά βήματα των ελληνικών επιχειρήσεων στην αλλοδαπή. Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο και έρχεται πιο κοντά με την Ινδία η οποία φέρεται επίσης να το επιθυμεί διακαώς. Πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση στο ζήτημα της βίζας για να μην πάει στράφι η επένδυση της IndiGo στην Ελλάδα, που συνδέει με 6 απευθείας πτήσεις εβδομαδιαίως την Αθήνα με Μουμπάι και Νέο Δελχί. Ήδη μαθαίνω ότι λόγω της ολιγωρίας της πρεσβείας μας στην Ινδία, κλεισμένα συνέδρια Ινδών στην Ελλάδα, λέγεται ότι οδεύουν προς Κύπρο ή Ιταλία.

Γιατί η ΑΒ Βασιλόπουλος έκανε νέα εξαγορά στη Βόρεια Ελλάδα

Σε νέα κίνηση ενίσχυσης της παρουσίας της στη Βόρεια Ελλάδα προχώρησε τις τελευταίες μέρες η ΑΒ Βασιλόπουλος, αποκτώντας 12 καταστήματα της μικρής αλυσίδας «Ναταλί» από την εταιρεία Ανατολή ΑΕ. Τα καταστήματα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στις περιοχές του νομού όπως Εύοσμος, Πολίχνη και Αμπελόκηποι, ενώ στόχος είναι η μετατροπή τους σε franchise. Η εξαγορά αφορά μια επιχείρηση που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε σημαντικές οικονομικές πιέσεις. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος εδώ, το2024 η «Ανατολή ΑΕ» κατέγραψε μείωση κύκλου εργασιών κατά 21%, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 11,66 εκατ. ευρώ από 14,76 εκατ. ευρώ το 2023. Παράλληλα, εμφάνισε ζημίες ύψους 1,09 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων 2,66 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, γεγονός που αποτυπώνει τη μεταβολή της οικονομικής της εικόνας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τι θα βγάλει από το «σακούλι» της η Coca-Cola HBC

Με το βλέμμα της αγοράς στραμμένο στα οικονομικά της μεγέθη, η Coca-Cola HBC ανακοινώνει σήμερα, πριν το άνοιγμα των αγορών, τα αποτελέσματά της για το 2025. Οι προσδοκίες όπως μαθαίνω από τους αναλυτές της αγοράς είναι ήδη υψηλές, καθώς η εταιρεία εμφανίζεται να ολοκληρώνει μια ακόμη ισχυρή χρονιά, παρά το απαιτητικό γεωπολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη για το 2025 αναμένεται να διαμορφωθούν στα 1,33 δισ. ευρώ, καταγράφοντας οργανική αύξηση της τάξης του 11% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή τοποθετείται στο πάνω μέρος της πρόβλεψης που έχει δώσει η ίδια η εταιρεία, η οποία κάνει λόγο για οργανική αύξηση EBIT μεταξύ 7% και 11%. Ο βασικός μοχλός της κερδοφορίας φαίνεται να είναι η ισχυρή οργανική αύξηση εσόδων, που εκτιμάται στο 7,5%, με το τζίρο εργασιών να φτάνει τα 11,5 δισ. ευρώ.

7,16 εκατομμύρια στην Αλουμύλ από τον Αναπτυξιακό

Μαθαίνω ότι η Αλουμύλ, εταιρεία του Γιώργου Μυλωνά, άλλοτε προέδρου των Συνδέσμου των Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας πήρε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό από τα εγκεκριμένα ποσά του τρίτου κύκλου του Αναπτυξιακού Νόμου. Με σκοπό να κάνει νέες επενδύσεις στο εργοστάσιό της στο Κιλκίς. Στους ωφελούμενους του Αναπτυξιακού μεταξύ των μεγάλων εταιρειών που επιδοτούνται είναι και τα Πλαστικά Κρήτης με περίπου 4,7 εκατομμύρια ευρώ αλλά και η Δάιος Πλαστικά με 4,5 εκατομμύρια ευρώ αλλά και η Isomat με 4,4 εκατομμύρια για τις νέες τους επενδύσεις.

Τα 5 μεγάλα deals που οδήγησαν τις εξαγορές πάνω από τα 20 δισ.

Πέντε μεγάλα deals αποτέλεσαν τον βασικό καταλύτη για την εκτόξευση της αξίας των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ελλάδα το 2025. Με αποτέλεσμα η αξία εξαγορών και συγχωνεύσεων σύμφωνα με τη GrantThornton να εκτοξευθεί πάνω από τα 20 δισ. ευρώ. Στον τομέα της υγείας, η PureHealth απέκτησε το 60% της Hellenic Healthcare Group έναντι 2,2 δισ. ευρώ, ενισχύοντας την παρουσία διεθνών κεφαλαίων στη χώρα. Στον ξενοδοχειακό τομέα ο Γιώργος Προκοπίου ολοκλήρωσε την εξαγορά του Αστέρα Βουλιαγμένης με τίμημα περίπου 700 εκατ. ευρώ. Στις χρηματοοικονομικές-ασφαλιστικές υπηρεσίες, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε την Εθνική Ασφαλιστική έναντι 600 εκατ. ευρώ. Στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, η Intralot συμφώνησε για την εξαγορά της Bally’s Interactive Business με αποτίμηση 2,7 δισ. ευρώ, ενώ η συγχώνευση της Allwyn με τον ΟΠΑΠ, αξίας 9 δισ. ευρώ, αποτέλεσε τη μεγαλύτερη συμφωνία της χρονιάς.

Deal Μαρίνου με τους Κινέζους για νέα πλοία έως 200 εκατ. δολάρια

Σε νέα στρατηγική κίνηση στον τομέα της ναυπηγικής προχώρησε όπως πληροφορούμαι ο όμιλος της Minerva Marine, με επικεφαλής τον Ανδρέα Μαρτίνο, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς του με κινεζικά ναυπηγεία. Η Guangdong Songfa Ceramics ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Hengli Heavy Industries, εξασφάλισε παραγγελία για δύο δεξαμενόπλοια τύπου 158.000 dwt, συνολικής αξίας 160 έως 200 εκατ. δολαρίων.Αντισυμβαλλόμενος για τη συγκεκριμένη παραγγελία είναι εταιρεία ειδικού σκοπού που συνδέεται με τη Minerva Marine, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνέχιση μιας συνεργασίας με ιστορικό προηγούμενων projects, κυρίως στον τομέα των δεξαμενοπλοίων τύπου Aframax και LR2 tankers.

Σε αναζήτηση διευθυντή παραγωγής για τα παγωτά ο Αγγελάκης

Κάπου πήρε το αυτί μου ότι η γνωστή εταιρεία κοτόπουλου, Αγγελάκης, που τελευταία επενδύει και στο παγωτό, βρίσκεται σε αναζήτηση στελέχους για την παραγωγή της μονάδας παγωτού. Οι πληροφορίες λένε ότι η οικογένεια Αγγελάκη, έχει πάρει αρκετά «ζεστά» το θέμα του παγωτού, βλέποντας μία καινούργια επενδυτική ευκαιρία που σε συνδυασμό με τα δίκτυα διανομής που έχει αναπτύξει στα σούπερ μάρκετ λόγω του κοτόπουλου, γεγονός που μπορεί να έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.