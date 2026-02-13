BEAST

Η συνάντηση και το τσίπουρο

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα ξεκινήσω από την συνάντηση της Ηπείρου στο Προεδρικό Μέγαρο. Τι εννοώ; Την συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Η συνάντηση τους διήρκησε περίπου μιάμιση ώρα και ανάμεσα στα πολλά θέματα αναφέρθηκαν και στη παρούσα πολιτική συγκυρία. Ο Αλ. Τσίπρας έφτασε πέντε λεπτά από την καθορισμένη ώρα του ραντεβού του. Αφού πέρασε στο γραφείο του Κ. Τασούλα είπε ότι «όταν ερχόμουν στον Παπούλια μας κερνούσε τσίπουρο», με τον κ. Τασούλα να του λέει ότι «έχω κι εγώ τσίπουρο, θέλεις;», είπε αμέσως ο Τασούλας. «Όχι, είναι ακόμα πρωί», απάντησε ο Τσίπρας γελώντας. Τελικά, παρήγγειλε ένα τσάι.

Τους ενώνει η Ήπειρος

Πέρα από τα πολιτικά, από τη συζήτηση του Προέδρου με τον πρώην πρωθυπουργό δεν θα μπορούσε να λείψει η Ήπειρος. Άλλωστε και οι δύο έχουν κοινή καταγωγή ενώ μόλις πριν λίγες ημέρες ο Αλ. Τσίπρας ήταν στα Ιωάννινα για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη». Όπως είπε ο Τσίπρας, αυτή τη φορά είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί και το Ζαγόρι και δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ομορφιά του. Ως τώρα πήγαινε κυρίως στα Τζουμέρκα, από όπου κατάγεται.

Ο Καβαφικός Τσίπρας

Από την κουβέντα τους δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός και το θέμα του βιβλίου του Αλ. Τσίπρα με τους δύο, ενώ η συζήτηση πήγε και στη μεταφορική έννοια της Ιθάκης. «Δεν είσαι ομηρικός, είσαι Καβαφικός», του είπε ο Κ. Τασούλας. Εννοούσε ότι στον Όμηρο ο Οδυσσέας φτάνει στην Ιθάκη και μένει στην Ιθάκη. Όμως, στον Καβάφη η Ιθάκη συμβολίζει το αέναο ταξίδι. Στο ποίημα του Αλεξανδρινού ο ταξιδευτής δεν σταματάει ποτέ να ταξιδεύει.

Του χάρισε Αβέρωφ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χάρισε στον Αλ. Τσίπρα ένα δακτυλογραφημένο σε γραφομηχανή διήγημα μόλις οκτώ σελίδων συνολικά που έγραψε ο Ευάγγελος Αβέρωφ τον Σεπτέμβριο του 1980 με τίτλο: «Η Επιστροφή στην Ιθάκη». «Στο διήγημα αυτό του Αβέρωφ ο Οδυσσέας αφού έφτασε στην Ιθάκη, μετά από λίγο καιρό ξεκίνησε ξανά για νέες περιπέτειες διότι δεν μπορούσε να εξοικειωθεί με το καθισιό. Έτσι κι εσύ αφού έγραψες την «Ιθάκη» ξεκινάς τώρα για νέες περιπέτειες…» του είπε ο Κ. Τασούλας και ξέσπασαν σε γέλια.

Η μητέρα Τασούλα που συμπαθεί Τσίπρα

Ο Αλ. Τσίπρας, πάντως, αποχώρησε και με ένα άλλο δώρο. Ο Κ. Τασούλας του έκανε και ένα δεύτερο δώρο, ένα κείμενο που έγραψε η μητέρα του, Βούλα Τασούλα, το οποίο το 2024 εκδόθηκε σε βιβλίο με τίτλο: «Μικρή Πορεία». Στο βιβλίο αυτό η μητέρα του Προέδρου της Δημοκρατίας περιγράφει την καταστροφική επίθεση των Γερμανών στο χωριό καταγωγής της, το ορεινό χωριό Ραφταναίοι στα Τζουμέρκα και το πώς οι κάτοικοι κατέφυγαν σε σπηλιές στα βουνά για να σωθούν. Η κυρία Τασούλα έχει πει στον γιο της ότι συμπαθεί τον Τσίπρα και γι’ αυτό παρήγγειλε να του χαρίσει αυτό το κείμενό της.

Παρών στις μεγάλες συζητήσεις

Λίγες μόνο ώρες πριν από τις τελικές υπογραφές με τη Chevron, την ερχόμενη Δευτέρα στην Αθήνα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου θα βρίσκεται σήμερα και αύριο στη Γερμανία. Ο Παπασταύρου θα εκπροσωπήσει τη χώρας μας στην 62η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC). Η Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου 2026 αποτελεί κορυφαίο φόρουμ για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων ασφαλείας, όπου η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά για να προωθήσει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη σημασία έχει φέτος η συζήτηση γύρω από τον ρόλο της ενέργειας στη γεωπολιτική ασφάλεια, καθώς η ενεργειακή επάρκεια και οι διαδρομές προμήθειας καθορίζουν στρατηγικές επιλογές και συμμαχίες. Η παρουσία του υπουργού στην MSC 2026 ενισχύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να αναδείξει τις προτεραιότητες της χώρας σε θέματα ενέργειας και ασφάλειας, να προωθήσει συνεργασίες και να συμμετάσχει ενεργά στον καθορισμό ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών.

Τι γίνεται στη ΝΔ στον Δυτικό Τομέα

Στον κόσμο των δημοσκοπήσεων, υπάρχουν εκείνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και εκείνες που μένουν στα συρτάρια – ή αλλιώς οι παραγγελίες υποψηφίων για να δουν πού βρίσκονται. Σήμερα θα σας μιλήσω για μια τέτοια κλειστή μέτρηση για τη Β2 Περιφέρεια του Δυτικού Τομέα Αθηνών. Εκεί, λοιπόν, που η μάχη για τη γαλάζια παράταξη είναι σκληρή, και το γήπεδο «ξερό», υπάρχει ένας αδιαφιλονίκητος κυρίαρχος σύμφωνα με την δημοσκόπηση που έπεσε στα χέρια μας. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προηγείται, με διαφορά. Σύμφωνα με τη μέτρηση, 6 στους 10 ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή του, τον ψηφίζουν δημιουργώντας μια χαώδη απόσταση από τους υπόλοιπους. Στη δεύτερη θέση η πρώην γραμματέας του κόμματος και νυν βουλευτής Μαρία Συρεγγέλα, ενώ στην τρίτη είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος φαίνεται πως δικαιώνεται για τα χιλιόμετρα που γράφει καθημερινά στα δυτικά, αφού το «περπάτημα» στις γειτονιές είναι η καλύτερη προεκλογική καμπάνια. Στην τέταρτη θέση συναντάμε την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, την οποία ακολουθεί κατά πόδας ο Δημήτρης, για τους φίλους του Μήτσος, Καλογερόπουλος. Το νούμερο που κρατάω είναι η συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας στο Δυτικό Τομέα η οποία αγγίζει το 65%. Δεν το λες και άσχημα σε μία περιοχή όπως ο Δυτικός Τομέας.

Είχε δύο λόγους που δεν απάντησε η Κωνσταντοπούλου

Η αποχώρηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου, από την Πλεύση Ελευθερίας, που ακολουθεί εκείνη του Διαμαντή Καραναστάση, ερμηνεύεται από ορισμένους ως ένδειξη δυσαρέσκειας του μοντέλου ηγεσίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Και αυτό που συζητήθηκε πέριξ της Βουλής, είναι ότι δεν υπήρξε άμεση απάντηση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό, όπως έμαθα, δεν έγινε όχι λόγω πολιτικής αδυναμίας αλλά γιατί δύο δικοί της άνθρωποι νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο. Ο βουλευτής Αλέξανδρος Καζαμίας αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ χρειάστηκε να νοσηλευτεί και ο πατέρας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Νίκος Κωνσταντόπουλος. Η στήλη εύχεται ταχεία ανάρρωση και στους δύο.

«Την βλέπει κανείς;»

Θα σας περιγράψω μια εικόνα από την χθεσινή Βουλή όπου συζητήθηκε το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις. Ένα νομοσχέδιο όπου είχαμε και την σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την ώρα που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βρισκόταν στο βήμα και η ομιλία της χτυπούσε «κόκκινο», σε μία από τις τηλεοράσεις του Κοινοβουλίου ο ήχος ήταν στη διαπασών. Η ένταση φαίνεται πως κούρασε τα αυτιά ενός βουλευτή, που καθόταν εκεί κοντά, με συνέπεια να γυρίσει ενοχλημένος προς τους παρευρισκόμενους και να πέταξε την ατάκα: «Την βλέπει κανείς; Χαμηλώστε την, δεν μπορώ να την ακούω». Και επειδή όλοι είπαν όχι, η λύτρωση ήρθε μέσω της χαμηλής έντασης, αν και για τον συγκεκριμένο πιστεύω ότι θα ήταν το mute.

Όταν η «χαμηλή πολιτική» αποδεικνύεται «υψηλή»

Τελικά τα λεγόμενα θέματα «χαμηλής πολιτικής» μόνο χαμηλής δεν είναι, όπως αποδείχτηκε από τις συναντήσεις που είχαν οι υπουργοί που συνόδευαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Τουρκία. Τρανταχτό παράδειγμα η συνάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Τούρκο ομόλογο του Μεχμέτ Φετίχ Κασίρ, Οι δύο τους απέκτησαν εξαιρετική χημεία και συμφώνησαν αμέσως στο πώς θα πρέπει να ενισχυθούν οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών. Πέραν λοιπόν από την υπογραφή της κοινής δήλωσης για την από κοινού χρηματοδότηση προγραμμάτων με καινοτόμες ιδέες, που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, συμφώνησαν στην ενεργοποίηση του μνημονίου συνεννόησης που είχαν υπογράψει οι δύο χώρες στο 5ο Ανώτατο Συμβούλιο , ενώ αποφάσισαν να θέσουν τις βάσεις και για ακόμα τρία νέα μνημόνια συνεργασίας στους τομείς της μετρολογίας, της πιστοποίησης και των startups. Στην συνάντηση στην Άγκυρα δεσμεύθηκαν να παρακολουθούν από κοντά την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων γι’ αυτό και συμφώνησαν ο Τούρκος υπουργός μέχρι το καλοκαίρι θα επισκεφτεί την Αθήνα και ο Τ. Θεοδωρικάκος μέχρι τον Σεπτέμβρη την Τουρκία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει πάντως η πληροφορία που λέει ότι για το πρόγραμμα με τις καινοτόμες ιδέες έχουν υποβληθεί 110 προτάσεις και από τις δύο χώρες.

Τι θα γίνει με τον Αυλωνίτη

Σας έγραψα χθες για τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και σήμερα θα εστιάσουμε στο πρόσωπο που έχει εξελιχθεί στο «μήλον της έριδος» για την αντιπολίτευση. Ο λόγος για τον ανεξάρτητο βουλευτή Κέρκυρας, Αλέξανδρο Αυλωνίτη, ο οποίος φαίνεται πως δέχεται στενό μαρκάρισμα από πολλές πλευρές. Από την άλλη, οι προσεγγίσεις από στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι συνεχείς και η πίεση ασφυκτική. Όμως εκεί υπάρχει ένα σημαντικό αγκάθι που ακούει στο όνομα Δημήτρης Μπιάγκης. Οι δυο τους είναι φίλοι από τα θρανία και συνάδελφοι δικηγόροι, αλλά ο Μπιάγκης είναι ένας απ’ αυτούς που στήριξαν φανατικά στις εσωκομματικές εκλογές τον Νίκο Ανδρουλάκη, με συνέπεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να του δώσει τη δύσκολη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Σε μια τριεδρική περιφέρεια όπως η Κέρκυρα, όπου ο πρώτος παίρνει μία έδρα, τα πράγματα μόνο εύκολα δεν θα είναι γι’ αυτόν. Στο παρασκήνιο παίζει και το όνομα της Μαρίας Καρυστιανού. Ο Κερκυραίος πολιτικός έχει εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για εκείνη σε τηλεοπτική εκπομπή, δεν έχει κάνει κάποια απευθείας επαφή μαζί της, αλλά μέσω τρίτων. Ωστόσο, το πρόσωπο που ίσως κλειδώσει την τελική του απόφαση είναι ένας άλλος ανεξάρτητος. Ο Γιάννης Σαρακιώτης. Οι δυο τους συνδέονται με στενή φιλία και, όπως μαθαίνω, το θέμα της κοινής τους πολιτικής πορείας έχει ήδη πέσει στις συζητήσεις τους.

Βγαίνουν μαχαίρια στο ΠΑΣΟΚ

Για τις εσωκομματικές κόντρες στο ΠΑΣΟΚ διαβάσατε τις προηγούμενες ημέρες. Από σήμερα όμως αυτές οι κόντρες που καταγράφηκαν σε μικρομεσαία στελέχη έρχονται σε υψηλό επίπεδο καθώς θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης της Οργανωτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Και εκεί θα φανούν οι διαθέσεις πολλών ενόψει και των εκλογών για την ανάδειξη συνέδρων και το ποιοι ελέγχουν ποιους και πως έχουν διαμορφωθεί οι συσχετισμοί.

Σκληρό καρύδι ο Παναγόπουλος

Και να μείνω στο ΠΑΣΟΚ και να σημειώσω ότι δεν άρεσε η χθεσινή συνέντευξη του Γιάννη Παναγόπουλου και η επιμονή του να μην παραιτηθεί από την προεδρία της ΓΣΕΕ και οι αναφορές του πως θα είναι εκ νέου υποψήφιος και θα εκλεγεί. Έμπειρα στελέχη του κόμματος μου έλεγαν πως αυτή η ιστορία πλήττει το ΠΑΣΟΚ και αυτό θα φανεί και στις μετρήσεις και δεν είναι μια απλή υπόθεση που μπορεί εύκολα να την κρύψει κανείς κάτω από το χαλί.

Η επιρροή του Δημητριάδη

Και να περάσω στη ΝΔ όπου ενόψει του συνεδρίου μαθαίνω πως ενδυναμώνεται όλο και πιο πολύ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο δικηγόρος και πρώην διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού μου λένε πως ελέγχει πολλούς συνέδρους και δεν είναι υπερβολή να σημειωθεί ότι επηρεάζει περισσότερα μέλη που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο από τους περισσότερους κεντρικούς υπουργούς. Και αυτό λέει πολλά για το μέλλον.

Η σύναξη της Λέσβου

Μία σύναξη θα γίνει αύριο στη Λέσβο όπου θα βρεθούν αρκετά πρόσωπα της κεντροαριστεράς που δυνητικά θα μπορούσαν να είναι κάτω από την ίδια πολιτική στέγη. Εκεί θα βρεθούν ο Σωκράτης Φάμελλος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ο Αλέξης Χαρίτσης Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Πέτρος Κόκκαλης Πρόεδρος του Κόσμος και πρώην ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Κώστας Αρβανίτης ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Χάρης Δούκας. Αφορμή η συμμετοχή τους στην ημερίδα με θέμα «Νησιωτικότητα και Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική» που συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών – ΕΝΑ, το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής – ΙΝΕΡΠΟΣΤ και το Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζάς σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Στα τέλη του 2026 η άφιξη και του δεύτερου μετροπόντικα στον Ευαγγελισμό

Σε φάση ουσιαστικής ωρίμανσης εισέρχεται πλέον το έργο της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, μετά την ολοκλήρωση της διάνοιξης στο τμήμα Κατεχάκη – Ευαγγελισμός. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Όμιλος Avax, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, η πορεία του έργου επιβεβαιώνει ότι το χρονοδιάγραμμα τηρείται, παρά τις τεχνικές δυσκολίες και το μεγάλο βάθος εργασιών. Όπως προκύπτει από πληροφορίες που συνοδεύουν την ολοκλήρωση της πρώτης σήραγγας, ο δεύτερος μετροπόντικας, με την ονομασία «Νίκη», συνεχίζει την πορεία του από το Άλσος Βεΐκου προς τον Ευαγγελισμό, με στόχο να φτάσει στο ίδιο φρέαρ έως τα τέλη του 2026. Εφόσον δεν προκύψουν απρόβλεπτα γεωλογικά ή τεχνικά ζητήματα, η άφιξή του θα σημάνει και την πλήρη ολοκλήρωση της βασικής σήραγγας της γραμμής.

Η Coffee Island ψάχνει κόσμο στην Ινδία

Ακούω ότι η Coffee Island στην Ινδία ανεβάζει στροφές στο κομμάτι της στελέχωσης, καθώς «τρέχει» νέο κύμα προσλήψεων σε κομβικά σημεία της Βομβάης. Η εταιρεία που ανοίγει το εκτόπισμά της στην Ινδία μέσω του master franchise, βρίσκεται σε αναζήτηση προσωπικού για όλα τα επίπεδα καταστημάτων, από εργαζόμενους για τα καταστήματα έως διευθυντές, στο πλαίσιο ενός στοχευμένου κύκλου αναζήτησης εργαζομένων μέσα στον Φεβρουάριο. Πηγές αναφέρουν ότι στόχος είναι η ενίσχυση των καταστημάτων σε περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας, με έμφαση στην ευελιξία βαρδιών και στα κίνητρα προς τους εργαζομένους. Το project δείχνει ότι η αλυσίδα επενδύει σοβαρά στην ανάπτυξή της στην ινδική αγορά, χτίζοντας από τώρα τη «μαγιά» για το επόμενο βήμα επέκτασης.

Το Μάρτιο παραδίδεται το hub της Ten Brinke στο Ελληνικό

Μπαίνουν στην τελική ευθεία, όπως μαθαίνω, οι εργασίες για το νέο κτίριο γραφείων The Syndesis Hub στο Ελληνικό. Οι πληροφορίες μου λένε ότι το νέο κτίριο θα είναι έτοιμο το Μάρτιο. Πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα projects της Ten Brinke στην ελληνική αγορά, το οποίο προορίζεται να λειτουργήσει ως το νέο επιχειρησιακό της «στρατηγείο». Το ακίνητο, σας θυμίζω ότι βρίσκεται σε κομβικό σημείο, ακριβώς στην είσοδο της μεγάλης ανάπτυξης της Lamda Development στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού.

Τα νεόδμητα εκτοξεύουν τις τιμές στην Αθήνα

Σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ παλαιότερων και νεόδμητων κατοικιών καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία της Spitogatos. Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η αγορά κατοικίας κινείται πλέον με δύο ταχύτητες. Από τη μία τα παλαιά ακίνητα και από την άλλη τα νεόδμητα, που διαμορφώνουν νέο, υψηλότερο πήχη τιμών. Για να σας δώσω περισσότερα στοιχεία για το τι ακριβώς εννοώ, στο κέντρο της Αθήνας, οι νεόδμητες κατοικίες φτάνουν κατά μέσο όρο τα 4.000 ευρώ ανά τ.μ., όταν οι παλαιότερες διαμορφώνονται στα 2.250 ευρώ. Η διαφορά αγγίζει σχεδόν το 80%, αποτυπώνοντας τη μεγάλη ζήτηση για σύγχρονα ακίνητα σε περιοχές με τουριστικό και επενδυτικό ενδιαφέρον. Ακόμη πιο έντονη είναι η εικόνα στα βόρεια προάστια, όπου οι τιμές των νεόδμητων προσεγγίζουν τα 4.495 ευρώ ανά τ.μ., έναντι 2.800 ευρώ στις παλαιότερες κατοικίες. Στα νότια προάστια, το πλεονέκτημα των νέων κατασκευών ανεβάζει τον πήχη ακόμη ψηλότερα, με τις τιμές να φτάνουν τα 5.122 ευρώ ανά τ.μ., όταν τα παλαιότερα ακίνητα κινούνται γύρω στα 3.226 ευρώ.

«Τραμπάλα» με νέα ανατροπή στην υπόθεση της Avramar

Με τραμπάλα που γέρνει πότε από τη μία και πότε από την άλλη πλευρά έμοιαζε τον τελευταίο καιρό η υπόθεση εξαγοράς της Avramar. Λίγες μόλις ώρες μετά την κίνηση της καναδικής Cooke, του μεγαλύτερου παίκτη στον κόσμο στην υδατοκαλλιέργεια, να εξαγοράσει την ισπανική μητρική της Avramar, προσπαθώντας να παίξει ρόλο στις εξελίξεις, τα πράγματα έλαβαν οριστική τροπή με την επικράτηση της σαουδαραβικής AquaBridge. Κι αυτό γιατί χθες μετά και τη συνεδρίαση που είχε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, βασικής πιστώτριας των δανείων ύψους 410 εκατ. ευρώ που βαραίνουν την Avramar, ελήφθη η απόφαση να πάει η εταιρεία και συγκεκριμένα έναντι ποσού 230 εκατ. ευρώ, στην Aqua Bridge. Η Cooke όπως μαθαίνω παραφυλάει στη γωνία, δεδομένου ότι θεωρεί πως τέθηκε εκτός της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθότι δεν προσβλήθηκε στον περσινό διαγωνισμό, όπου είχε βγει επικρατούσα η Aqua Bridge. Εν τέλει μετά τις χθεσινές αποφάσεις των τραπεζών, η Aqua Bridge χρίστηκε νέα ιδιοκτήτρια της μεγαλύτερης εταιρείας ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα. Πάντα, εκτός απροόπτου…

Έρχονται εξελίξεις σε εισηγμένες εταιρείες ακινήτων

Εξελίξεις προμηνύει υψηλόβαθμο στέλεχος της αγοράς, με το οποίο επικοινώνησα, στον τομέα των εταιρειών ακινήτων. Και συγκεκριμένα των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεων του κλάδου. Λέγοντάς μου ότι μέσα στο 2026 θα δούμε πιθανότατα ακόμα και συγχωνεύσεις εταιρειών, προκειμένου να δημιουργηθούν μεγαλύτερα σχήματα και να μπορέσουν να αποτελέσουν πιο ελκυστικές επιλογές για ξένους επενδυτές.