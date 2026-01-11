Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατήγγειλε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν «να σπείρουν χάος και αταξία» στη χώρα διατάζοντας «ταραχές», με τον ίδιο να καλεί ταυτόχρονα τους Ιρανούς να αποστασιοποιηθούν από «τους ταραξίες και τους τρομοκράτες».

Θυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, είχε στείλει νωρίτερα μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε στρατιωτική παρέμβαση των ΗΠΑ θα προκαλέσει αντίποινα από την Τεχεράνη, με στόχο το Ισραήλ και τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του Ιράν, το Ισραήλ, όπως και όλες οι αμερικανικές βάσεις και τα πλοία θα είναι νόμιμοι στόχοι μας, θα απαντήσουμε», τόνισε ο Καλιμπάφ.

Στο μεταξύ, οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίζονται για 15η ημέρα, με τον αριθμό των νεκρών να φτάνει τους 116, σύμφωνα με την οργάνωση «Hrana», που εδρεύει στις ΗΠΑ. Παράλληλα, η πρόσβαση στο διαδίκτυο στη χώρα έχει διακοπεί από την Πέμπτη και παραμένει περιορισμένη για πάνω από 60 ώρες, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση εποπτείας της κυβερνοασφάλειας Netblocks, η οποία εκτιμά ότι το μέτρο «αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των Ιρανών».